Длина их «плейлиста» может достигать получаса — это абсолютный рекорд для птиц.

Спектрограммы воробьиных песен, изображение авторов исследования

Американские учёные обнаружили, что самцы певчих овсянок из отряда воробьиных способны умело перемешивать свои любовные трели, чтобы не повторяться в течение длительных промежутков времени. Свои наблюдения зоологи изложили в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Умение избегать повторений в трелях проявляется у многих певчих птиц, но оно сильно ограничено: канарейки, которые считались рекордсменами по отсутствию повторов, отслеживают свой «плейлист» только на пять секунд. Самцы певчих овсянок способны делать это в течение получаса, причём не просто перемешивают трели, но и сортируют их по частоте — чем больше повторов накапливается у мелодии, тем реже повторяет её воробей впоследствии.

Такие выводы учёные сделали, записав и изучив пение 21 самца певчих овсянок — от 288 до 300 мелодий в каждой сессии. Записи показали, что лишь в 3% случаев эти птицы постоянно повторяют одну и ту же мелодию, и только 0,3% мелодий состоят из повторяющихся отрывков. Это полностью опровергло прежнее представление о воробьях, как о плохих импровизаторах — ранее зоологи считали, что для них характерно как раз повторение трелей.

Учёные назвали это умение «чрезвычайно редким талантом» и предположили, что оно помогает самцам сильнее привлекать самок. Согласно предыдущим исследованиям, самки певчих овсянок различают самцов друг от друга именно по уникальности мелодий, так что качественное чередование трелей может быть для воробьёв единственным способом выделиться и не затеряться среди пения соперников.