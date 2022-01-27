Наука
Сергей Исенеков

Российские учёные создали аккумуляторы из использованных медицинских масок и упаковок для лекарств Статьи редакции

Новая технология требует в 10 раз меньше энергии для производства, а батареи получаются тонкими, гибкими и очень дешёвыми.

Схема создания аккумулятора из медицинских масок. Фото Journal of Energy Storage

Учёные Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вместе с коллегами из США и Мексики разработали способ переработки медицинских отходов в аккумуляторные батареи ёмкостью 98 ватт-часов на килограмм. Об этом авторы рассказали в журнале Journal of Energy Storage.

Использованные медицинские маски дезинфицируют ультразвуком, после чего пропитывают графеновыми «чернилами». Полученный материал спрессовывают и нагревают до 140 °C — в результате получаются электроды для батареи. Между ними помещают изолирующую прокладку, которую также делают из использованных масок. Её пропитывают особым электролитом и заключают в защитную оболочку, созданную из выброшенных упаковок для лекарств.

По словам учёных, новый способ разработки позволяет создавать тонкие, гибкие и дешёвые батареи, которые за счёт низкой себестоимости могут быть и одноразовыми. «Они превосходят по ряду параметров более тяжёлые, покрытые металлом традиционные аналоги, производство которых требуют больших расходов. Новые аккумуляторы можно будет использовать в бытовых устройствах — от часов до светильников», — рассказали авторы.

Также исследователи отмечают, что если добавить к электродам наночастицы неорганического перовскита, то энергетическая ёмкость возрастёт в два раза — до 208 ватт-часов на килограмм. В будущем исследователи планируют использовать новую технологию для производства батарей для электромобилей, солнечных электростанций и другого применения.

#новости #медицина #аккумуляторы #изобретения #россия

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solawind

хуй знает в чем тут изобретение, звучит как обычная электролитная батарея. ее можно делать из любой тряпки

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Dmitry Ryleev

Сделали

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Владимир Красильников

Хайпожорство. Она не из масок, а из графеновых чернил. Писать о том, что это батарея из масок - примерно тоже самое, что называть литий-ионный аккумулятор стальным (там корпус из нержавейки).

Надо указывать вещество, которое создаёт разность потенциалов. Тут это графен и электролиты.

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Chikk
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Военный меч

Ахуенно! Буквально из говна и палок

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IO

Было бы полезно написать что нынешние литий ионные АКБ выдают в среднем 150 Втч/кг

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Военный меч

Русские норм.

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Военный меч

Рассеяне чувак. Рассеяне. (Российцы)

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Venia Sazonov

Расчитывать на то, что одноразовые маски используют однократно…..

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Dmitry Ryleev

У меня раньше маска не разряжалась, а теперь будет?

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Военный меч

Не совсем понял, откуда там взялись российский ученые и МИСИС? По ссылке на научную работу, единственная фамилия, похожая на русскую (A.Zakhidov), который указан как соавтор и то работает в Техасском Университете. Искренне хотелось порадоваться за коллег из России, но не нашел нигде об этом упоминания.

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