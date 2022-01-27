Новая технология требует в 10 раз меньше энергии для производства, а батареи получаются тонкими, гибкими и очень дешёвыми.

Схема создания аккумулятора из медицинских масок. Фото Journal of Energy Storage



Учёные Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» вместе с коллегами из США и Мексики разработали способ переработки медицинских отходов в аккумуляторные батареи ёмкостью 98 ватт-часов на килограмм. Об этом авторы рассказали в журнале Journal of Energy Storage.

Использованные медицинские маски дезинфицируют ультразвуком, после чего пропитывают графеновыми «чернилами». Полученный материал спрессовывают и нагревают до 140 °C — в результате получаются электроды для батареи. Между ними помещают изолирующую прокладку, которую также делают из использованных масок. Её пропитывают особым электролитом и заключают в защитную оболочку, созданную из выброшенных упаковок для лекарств.

По словам учёных, новый способ разработки позволяет создавать тонкие, гибкие и дешёвые батареи, которые за счёт низкой себестоимости могут быть и одноразовыми. «Они превосходят по ряду параметров более тяжёлые, покрытые металлом традиционные аналоги, производство которых требуют больших расходов. Новые аккумуляторы можно будет использовать в бытовых устройствах — от часов до светильников», — рассказали авторы.

Также исследователи отмечают, что если добавить к электродам наночастицы неорганического перовскита, то энергетическая ёмкость возрастёт в два раза — до 208 ватт-часов на килограмм. В будущем исследователи планируют использовать новую технологию для производства батарей для электромобилей, солнечных электростанций и другого применения.