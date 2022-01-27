В марте в Луну врежется вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9, запущенная семь лет назад Статьи редакции
Это не было запланировано.
Согласно расчётам Билла Грея, разработчика программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, ступень ракеты долетит до обратной стороны Луны, двигаясь со скоростью 9 288 км/ч.
Столкновение произойдёт 4 марта в 15:25 по московскому времени. Но из-за того, что ступень движется хаотично, это ещё не окончательные данные.
Это будет первый случай, когда искусственный объект незапланированно столкнётся с лунной поверхностью. Момент столкновения астрономы с Земли не увидят. Грей заявил, что место падения смогут сфотографировать космические аппараты.
11 февраля 2015 года компания SpaceX вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR для наблюдения за Солнцем и Землей. Нехватка топлива не позволила ракете-носителю второй ступени достичь атмосферы Земли, поэтому она стала двигаться «в некоторой степени хаотичной орбите».
Муняне
Сегодня без черных дыр
Не благодари
Там никого не убьёт?
Они же под поверхностью
было неоч
Из-за отсутствия Оксиминора в саундтреке?
Человек старался, снимал, а тебе - тупо
Ракета в триллиард раз меньше луны.
Не в "триллиард", а в 289 666 раз меньше.
Книжку почитай, Seveneves от Нила Стивенсона (с переводом названия там беда на любом языке, но не суть). Там тоже Луна бахнула, годный сайфай, Билл Гейтс советовал.
Осталось дождаться, когда Земля налетит на земную ось
Кто Марка-то убил, поясни
Ок, понял-принял, сос мыслом...
Даже хз, всерьёз ли ты или нет
Ну я прост цитатку неправильно воспроизвёл
хотя у нее еще тупее, но чего ожидать от советских фильмов еще
Чел, ты...Это Булгаков
Мастер и Маргарита, бля, нихуя не избито.
Как тебе там сюжетная линия про писателей и массалита?
А, давно не перечитывал? А, купил в виде дайджеста на авито?
Мастер и Маргарита.
Может, сказка про Айболита?
Я ебал инстаграм-красотку с ником «Классная Афродита»восклицательный знак.
Все фото с книгой Мастер и Маргарита, Михаил Афанасьевич Булгаков
Плачет, бляди, поставьте книгу, Белая Гвардия, Дни Турбиных,
Собачье Сердце, Роковые Яйца, Зойкина Квартира, гниды!
Подоспел рендер от SpaceX
Это все миссия американских спецслужб по убийство лунян!