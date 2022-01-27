Это не было запланировано.

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Согласно расчётам Билла Грея, разработчика программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, ступень ракеты долетит до обратной стороны Луны, двигаясь со скоростью 9 288 км/ч.

Столкновение произойдёт 4 марта в 15:25 по московскому времени. Но из-за того, что ступень движется хаотично, это ещё не окончательные данные.

Это будет первый случай, когда искусственный объект незапланированно столкнётся с лунной поверхностью. Момент столкновения астрономы с Земли не увидят. Грей заявил, что место падения смогут сфотографировать космические аппараты.