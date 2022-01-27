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Наука
Артём Мазанов

В марте в Луну врежется вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9, запущенная семь лет назад Статьи редакции

Это не было запланировано.

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Согласно расчётам Билла Грея, разработчика программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, ступень ракеты долетит до обратной стороны Луны, двигаясь со скоростью 9 288 км/ч.

Столкновение произойдёт 4 марта в 15:25 по московскому времени. Но из-за того, что ступень движется хаотично, это ещё не окончательные данные.

Это будет первый случай, когда искусственный объект незапланированно столкнётся с лунной поверхностью. Момент столкновения астрономы с Земли не увидят. Грей заявил, что место падения смогут сфотографировать космические аппараты.

11 февраля 2015 года компания SpaceX вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR для наблюдения за Солнцем и Землей. Нехватка топлива не позволила ракете-носителю второй ступени достичь атмосферы Земли, поэтому она стала двигаться «в некоторой степени хаотичной орбите».

#spacex #новости #космос

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Военный меч

Луняне после падения модуля

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Marat Mayer

Муняне

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Военный меч

Не, ну это ненаход

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Военный меч

Сегодня про чёрную дыру ещё не было новости. Жду.

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5
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Артём Мазанов

Сегодня без черных дыр

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Военный меч

ладно, сам тогда пойду к зеркалу.

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Военный меч

не мог не похвастаться

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4
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Уютный Багажник
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Павел Каташев

Не благодари

Конкурс на самого красивого студента завершили…
Организаторы объяснили решение «травлей» участников.
tjournal.ru
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Военный меч

Упадёт на секретную базу нацистов и убьет Гитлера

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5
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Военный меч

Наконец то

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1
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Michael Konovalov

Там никого не убьёт?

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2
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Военный меч

Незнайка и его друзья уже улетели две недели назад

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6
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Sail

Они же под поверхностью

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3
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Военный меч

В любом случае мы не могли рисковать жизнью Незнайки и Ко!

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1
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Военный меч

Я вчера фильм смотрел где луну взорвали, было неоч

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Путин спас Россию

было неоч
Из-за отсутствия Оксиминора в саундтреке?

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Военный меч

Из-за того что его снял том круз было как всегда все не логично и максимально тупо

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Sail

Человек старался, снимал, а тебе - тупо

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Военный меч

Хреново он постарался((

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Никита Борисова

Ракета в триллиард раз меньше луны.

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Военный меч

То есть, можно не опасаться, что она её спихнёт с орбиты?

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Военный меч
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Дамир Ялышев

Не в "триллиард", а в 289 666 раз меньше.

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Военный меч

Какая большая у тебя ракета

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Max Diviani

Книжку почитай, Seveneves от Нила Стивенсона (с переводом названия там беда на любом языке, но не суть). Там тоже Луна бахнула, годный сайфай, Билл Гейтс советовал.

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Владимир Старик

Осталось дождаться, когда Земля налетит на земную ось

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Военный меч

Она итак на ней, чел ты…

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Владимир Старик

Кто Марка-то убил, поясни

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Военный меч

Каждый должен думать сам, это специально чтоб обсуждали и больше хайпа было

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Владимир Старик

Ок, понял-принял, сос мыслом...

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Владимир Старик

Даже хз, всерьёз ли ты или нет

https://www.youtube.com/watch?v=cxiqVjg28Ro

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Военный меч

Так у нее на небесную, а у тебя на земную.. хотя у нее еще тупее, но чего ожидать от советских фильмов еще

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Владимир Старик

Ну я прост цитатку неправильно воспроизвёл

хотя у нее еще тупее, но чего ожидать от советских фильмов еще
Чел, ты...Это Булгаков

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Военный меч

Мастер и Маргарита, бля, нихуя не избито.
Как тебе там сюжетная линия про писателей и массалита?
А, давно не перечитывал? А, купил в виде дайджеста на авито?
Мастер и Маргарита.
Может, сказка про Айболита?
Я ебал инстаграм-красотку с ником «Классная Афродита»восклицательный знак.
Все фото с книгой Мастер и Маргарита, Михаил Афанасьевич Булгаков
Плачет, бляди, поставьте книгу, Белая Гвардия, Дни Турбиных,
Собачье Сердце, Роковые Яйца, Зойкина Квартира, гниды!

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Военный меч

Значит, когда слетит

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Военный меч

Don't Look Up To The Moon

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Evgeny Kovalyov

Подоспел рендер от SpaceX

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Al

Это все миссия американских спецслужб по убийство лунян!

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