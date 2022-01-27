{"id":1064,"title":"\u041f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0435\u0441\u0442, \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044e \u0438\u0437 \u0435\u0434\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=1064&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/kaleidofood&placeBit=1&hash=f30606208ead4bb67ee3624f20be3cd7a9b9c0ae8b2bd8a40218541848752d25","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Артём Мазанов

Австралийские учёные нашли неизвестный ранее объект в Млечном Пути, излучающий минутные радиоимпульсы каждые 18 минут Статьи редакции

Они предполагают, что объект может быть магнетаром с очень длинным периодом пульсации. Их раньше не находили.

26 26 комментариев
2690 просмотров
Положение обнаруженного объекта в Млечном Пути — вид с Земли

Объект в конце 2020 года обнаружил аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти. Изначально другие учёные отнеслись спокойно к его открытию — объект просто излучал импульсы энергии. Но потом они обнаружили, что объект совершает мощный выброс энергии продолжительностью в 60 секунд каждые 18 минут. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Объект с сильным магнитным полем периодически исчезал, а затем снова появлялся в поле зрения. Он становился самым ярким радиоисточником на земном небе. «Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели», — заявила астрофизик Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований.

Астрофизик Джемма Андерсон уточнила, что учёные часто следят за транзиентными источниками (они меняют яркость, пропадают и исчезают из видимости), но этот объект уникален, так как находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты. «Мы обнаружили, что источник пульсирует каждые 18,18 минуты, что является необычной периодичностью, которая, насколько нам известно, ранее не наблюдалась», — рассказали авторы исследования.

Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что в космосе происходят какие-то экстремальные процессы.

Наташа Харли-Уокер
астрофизик

Учёные уточнили, что объект излучает радиоимпульсы не постоянно. Его активный период был в январе 2018 года, но в марте того же года он затих. Анализ показал, что свет от объекта поляризован на 90% — у него очень сильное и упорядоченное магнитное поле.

Повторения указывают на то, что оно вращается. Это характеризует пульсары и магнетары. Но найденный объект вращается слишком долго. Период обращения пульсара — до пары секунд, а магнетара — больше 10 секунд. Учёные предположили, что они работают с магнетаром со сверхдлинным периодом. Пока они лишь гипотеза, такие объекты ещё не находили.

Учёные пока лишь установили, что объект находится в четырёх тысячах световых лет от Земли. «Это буквально на нашем галактическом заднем дворе», — уточнила Наташа Харли-Уокер.

Найденный объект в представлении художника 

#новости #космос

26 26 комментариев
33
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Candy Boy

Всё-таки кто-то вышел с нами на связь.

Ответить
10
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Что с деньгами?

Ответить
12
Развернуть ветку
Candy Boy
Ответить
13
Развернуть ветку
Военный меч
Ответить
1
Развернуть ветку
Stanislav Gazul

Viva La Resistance! ;)

Ответить
1
Развернуть ветку
Военный меч

Просвещение неизбежно!

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Денег нет, но вы держитесь.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

Мы перезвоним через 18 минут

Ответить
7
Развернуть ветку
Chikk

Ваш звонок очень важен для нас...

Ответить
2
Развернуть ветку
Vladimir Vorobyev

Ну как там с деньгами?

Ответить
0
Развернуть ветку
new_comment

"Не отвечайте, не отвечайте, не отвечайте!" (Лю Цысинь. Задача трёх тел)

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Blake

Учёные предположили, что они работают с магнетаром со сверхдлинным периодом.
Какого хрена?! Инопланетяне подают сигналы, а тупые ученые думают что это нейтронная звезда!!

Ответить
9
Развернуть ветку
Антигравитационный торт

вид с Земли
 А есть другие виды?

Ответить
3
Развернуть ветку
Артём Мазанов

Ну на всякий случай уточнить надо

Ответить
3
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Редактор тж делает вид, что он человек с планеты земля

Ответить
1
Развернуть ветку
Военный меч

Марсоходы есть телескоп есть на орбите еще всякая хрень с камерами

Ответить
2
Развернуть ветку
Военный меч

Запятые, вот, забыли.

Ответить
1
Развернуть ветку
Военный меч

С телескопа Хаббл, например, с Кассини. С Вебба ждем скоро.

Ответить
1
Развернуть ветку
Мюллер

Снова не чёрная дыра

Ответить
–1
Развернуть ветку
Михаил Желтухин

@Шеф по повесточке помоги человеку

Ответить
2
Развернуть ветку
bor_vn

Хватит травить

Ответить
0
Развернуть ветку
Военный меч

Ровно минуту? И это по вашему не НЛО? Значит солдаты НАТО

Ответить
0
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Ждали войну? Держите межгалактическую, почалось

Ответить
0
Развернуть ветку
norm

Это жёпа Павла Поцелуева

Ответить
–5
Развернуть ветку
Военный меч

ебать ты вспомнил..

Ответить
0
Развернуть ветку
Максим Козаченко

Так он заходил вот

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null