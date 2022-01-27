Они предполагают, что объект может быть магнетаром с очень длинным периодом пульсации. Их раньше не находили.

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Положение обнаруженного объекта в Млечном Пути — вид с Земли

Объект в конце 2020 года обнаружил аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти. Изначально другие учёные отнеслись спокойно к его открытию — объект просто излучал импульсы энергии. Но потом они обнаружили, что объект совершает мощный выброс энергии продолжительностью в 60 секунд каждые 18 минут. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Объект с сильным магнитным полем периодически исчезал, а затем снова появлялся в поле зрения. Он становился самым ярким радиоисточником на земном небе. «Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели», — заявила астрофизик Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований.

Астрофизик Джемма Андерсон уточнила, что учёные часто следят за транзиентными источниками (они меняют яркость, пропадают и исчезают из видимости), но этот объект уникален, так как находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты. «Мы обнаружили, что источник пульсирует каждые 18,18 минуты, что является необычной периодичностью, которая, насколько нам известно, ранее не наблюдалась», — рассказали авторы исследования.

Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что в космосе происходят какие-то экстремальные процессы. Наташа Харли-Уокер астрофизик

Учёные уточнили, что объект излучает радиоимпульсы не постоянно. Его активный период был в январе 2018 года, но в марте того же года он затих. Анализ показал, что свет от объекта поляризован на 90% — у него очень сильное и упорядоченное магнитное поле.

Повторения указывают на то, что оно вращается. Это характеризует пульсары и магнетары. Но найденный объект вращается слишком долго. Период обращения пульсара — до пары секунд, а магнетара — больше 10 секунд. Учёные предположили, что они работают с магнетаром со сверхдлинным периодом. Пока они лишь гипотеза, такие объекты ещё не находили.

Учёные пока лишь установили, что объект находится в четырёх тысячах световых лет от Земли. «Это буквально на нашем галактическом заднем дворе», — уточнила Наташа Харли-Уокер.