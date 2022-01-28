Moderna начала тестировать на людях вакцину против ВИЧ, созданную на базе препарата от Covid-19 Статьи редакции
В течение полугода Moderna будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их организмов на вакцину.
Американская биотехнологическая компания Moderna совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИД ввела добровольцам первые дозы укола с препаратом. Об этом сказано на сайте компании.
В первой фазе клинических испытаний примут участие 56 взрослых человек, которые не болеют ВИЧ. 48 из них получат новую вакцину, а восемь добровольцев — бустерную прививку. В компании отметили, что 32 участникам с вакциной также введут бустерную прививку.
Как и вакцина компании против Covid-19, в разрабатываемом препарате используется матричная РНК, которая обучает клетки производить запускающие иммунный ответ белки. По словам учёных, укол лекарства способствует выработке антител, которые могут справиться со многими вариантами ВИЧ.
Согласно статистике правительства США, примерно 1,2 миллиона американцев имеют ВИЧ-положительный статус. С 90-х годов медикам удаётся справляться с болезнью благодаря новым методам лечения и лекарствам, но ни одна вакцина против ВИЧ ещё не прошла успешно ранние клинические испытания.
В начале декабря стало известно, что Moderna успешно испытала на животных вакцину от ВИЧ, которую создала на базе своего препарата от Covid-19. Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79%.
Вакцинировать будет лично Тим Кук своим шприцем
Тебя в школу пускать не будут без прививки
Спасут наконец Россию от эпидемии
Ставлю что угодно, но в РФ этой вакцины не будет в ближайшие лет 10-15 (при сохранении текущей политики борьбы с ВИЧ/СПИД).
Ну как, отрицательной
Ты ведь не можешь заразиться вичем, если у тебя он и так есть?
так её лет 5 только тестировать будут
а как проверять эффективность? будут заражать испытуемых?
"The Phase 1 trial, IAVI G002, is designed to test the hypothesis that sequential administration of priming and boosting HIV immunogens delivered by messenger RNA (mRNA) can induce specific classes of B-cell responses and guide their early maturation toward broadly neutralizing antibody (bnAb) development. The induction of bnAbs is widely considered to be a goal of HIV vaccination, and this is the first step in that process."
Если кратко: будут смотреть, появятся ли специфические B-клетки, которые в теории могут вырабатывать антитела, нейтрализующие вирус.
Первую фазу завершить реально за ~1 год. 2 и 3-ю я бы да, хотел бы увидеть долгосрочные результаты, чтобы не получилось как с фуфловакцинами от ковидлы, при которых результат улетучивается слишком быстро.
По-хорошему такие испытания должны идти десятки лет.
Не имеет смысла. Это прививка, какие-то проблемы от нее могут быть либо в качестве реакции на действующее вещество, либо в момент максимального иммунного ответа.
Если она не вызывает каких-либо серьезных побочек и от нее появляются необходимые клетки, можно начать колоть ее всем желающим после трех фаз испытаний.
вот что-то, а с этим у амеров строго, исследования будут долгими
По тексту непонятно, будет ли это работать на уже больных людях. Хотя тогда это была бы не вакцина, а лекарство
Вакцина от бешенства не излечивает от него
Есть уже одно дешевое распространенное лекарство, которое реально помогает от ковид и это признанно серьезными учеными. Вот только из-за его копеешной цены пиарить его не соибираются.
Открой завесу тайны. Что за средство?
Началаось)))
Простой советский..
Чет нет желания заводиь псевдонаучные срачи с ордами неадекватов тригирящихся данной темой.
При чём здесь срач. Просто реально интересно, без всякой подколки.
https://tjournal.ru/science/521780-moderna-nachala-testirovat-na-lyudyah-vakcinu-protiv-vich-sozdannuyu-na-baze-preparata-ot-covid-19?comment=7287705&from=copylink&type=quick
Жизнь в тайге
И что же это за лекарство?
Ладно, тогда отвечу - это лекарство антридепрессант Флувоксамин, который по миомо захвата серотонина еще активирует рецепторы Сигма-1 влияющие на много важных функций, таких как снижение воспаления, уменьшение агрегации тромбоцитов и стимуляция фактора роста нейронов. Самый сок его в том, что данный препарат практически не имеет значительных частых побочек и допущен для применения у детей. То есть каждый затемпературивший может сразу уже начинать его пить, даже если не уверен или это корона.
Пруфом могу привести последние клинические рекомедации по лечению ковида от Johns Hopkins University https://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub?cmd=repview&type=479-1225&name=30_538747_PDF Напомню что этот институт получает финансирование 2 млрд баксов на 1500 человек в год и выдал 36 лауреатов нобелевской премии.
Плюс вот недавно в Ланцете также вышла статья о лечении ковида флувоксамином:
Недорогой антидепрессант флувоксамин почти на треть снижает риск госпитализации при ковиде - к такому выводу пришли по итогам масштабного исследования ученые из Бразилии, США, Канады и Австралии.
В статье в авторитетном журнале Lancet медики рассказали, что провели свой эксперимент в январе-августе этого года на полутора тысячах случайным образом выбранных пациентов в Бразилии. 741 получил курс флувоксамина, 756 - плацебо. "Флувоксамин пока - единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", - говорит один из руководителей исследования Эдвард Миллс из канадского Университета Макмастера. https://www.bbc.com/russian/news-59083194
Вообще то не такое и дешевое, https://www.rigla.ru/mnn/fluvoksamin, но спасибо за инфу.
15 долларов на курс лечения - это копейки, даже в наших папуасиях. Ты когда-нибудь сам лечился или покупал лекарства лечущимся родственникам?
Как человек, работающий в этой области, отношусь с достаточным скептицизмом, но все равно интересно.
Почему отношусь скептически? Всё просто:
1) Есть PreP
2) В большинстве стран доступны препараты, и если их принимать, то человек становится фактически не заразным
3) Скорее всего, эффективность будет низкой (вангую, но будем посмотреть)
Ты там давай тогда, не расслабляйся, работай брат.
Работаю над реальным излечением ВИЧ, всё гуд
Пояснишь?
Есть перспективные комбинированные платформы из клеточной терапии и гемотрансфузии, которые могут убивать инфицированные клетки в любом месте организма
Раминь мафуллях
Не надо заниматься сексом с отрицателями ВИЧ и с людьми с непонятным ВИЧ-статусом.
Для всего остального есть правила стерилизации и Мастеркард.
)))
Работаю в компании, которая занимается разработкой и производством препаратов от ВИЧ. Конечно я теоретик.
*Я придерживаюсь стратегии воздержания и порицаю всех, занимающихся сексом*
О, да тут у нас теоретик секса!
вся фишка ведь в антигене, нельзя ведь просто взять часть от вич, надр спроектировать, чтоб антитела правильные вырабатывались
Блииииин, а я-то думал, как оно работает....
Слушай, спасибо, пойду внесу это в учебник по генной инженерии в качестве цитаты!
Это та вакцина, которую надо колоть 4 раза в году каждый укол по 5 тыщ?
Я думаю, что вакцины вообще должны быть бесплатны для всех и закупаться по модели как подписка на Нетфликс - потому что это реально инвестиция в общее благо.
какие же охуенные новости