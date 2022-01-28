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Наука
Сергей Исенеков

Moderna начала тестировать на людях вакцину против ВИЧ, созданную на базе препарата от Covid-19 Статьи редакции

В течение полугода Moderna будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их организмов на вакцину.

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Американская биотехнологическая компания Moderna совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИД ввела добровольцам первые дозы укола с препаратом. Об этом сказано на сайте компании.

В первой фазе клинических испытаний примут участие 56 взрослых человек, которые не болеют ВИЧ. 48 из них получат новую вакцину, а восемь добровольцев — бустерную прививку. В компании отметили, что 32 участникам с вакциной также введут бустерную прививку.

Как и вакцина компании против Covid-19, в разрабатываемом препарате используется матричная РНК, которая обучает клетки производить запускающие иммунный ответ белки. По словам учёных, укол лекарства способствует выработке антител, которые могут справиться со многими вариантами ВИЧ.

Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов для профилактики болезни может стать ключом к быстрому прогрессу в создании срочно необходимой эффективной вакцины против ВИЧ.

Марк Файнбер
директор Международной инициативы по вакцине против СПИД

Согласно статистике правительства США, примерно 1,2 миллиона американцев имеют ВИЧ-положительный статус. С 90-х годов медикам удаётся справляться с болезнью благодаря новым методам лечения и лекарствам, но ни одна вакцина против ВИЧ ещё не прошла успешно ранние клинические испытания.

В начале декабря стало известно, что Moderna успешно испытала на животных вакцину от ВИЧ, которую создала на базе своего препарата от Covid-19. Опыты показали, что для привитых макак риск заразиться вирусом иммунодефицита снизился на 79%.

#новости #медицина #вич #вакцины #здоровье

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Иной бинокль

Компания Apple уволит сотрудников, которые не вакцинируются?

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11
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André

Вакцинировать будет лично Тим Кук своим шприцем

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8
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Иной бинокль

Шприц появится в новом айфоне.

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0
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VladimirV

Тебя в школу пускать не будут без прививки

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1
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Иной бинокль

А тебя в гей-клуб.

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4
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VladimirV

Спасут наконец Россию от эпидемии

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2
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André

Ставлю что угодно, но в РФ этой вакцины не будет в ближайшие лет 10-15 (при сохранении текущей политики борьбы с ВИЧ/СПИД).

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6
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Иной бинокль

В путинской России этой вакцины не будет. Но появится пептидный аналог с отрицательной эффективностью.

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2
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Виктор Ганелес

Ну как, отрицательной
Ты ведь не можешь заразиться вичем, если у тебя он и так есть?

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Иной бинокль

Что ты несёшь?!

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Romula Daraa

так её лет 5 только тестировать будут

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Jake Vasya

а как проверять эффективность? будут заражать испытуемых?

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3
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André

"The Phase 1 trial, IAVI G002, is designed to test the hypothesis that sequential administration of priming and boosting HIV immunogens delivered by messenger RNA (mRNA) can induce specific classes of B-cell responses and guide their early maturation toward broadly neutralizing antibody (bnAb) development. The induction of bnAbs is widely considered to be a goal of HIV vaccination, and this is the first step in that process."
Если кратко: будут смотреть, появятся ли специфические B-клетки, которые в теории могут вырабатывать антитела, нейтрализующие вирус.

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1
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Иной бинокль

По-хорошему такие испытания должны идти десятки лет. Но Модерна, наверняка, решит отбивать деньги уже в ближайшее время. Начнется массивная реклама про умирающих от СПИДа геев из-за того, что какой-то девственник Стасян не захотел прививаться.

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1
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André

Первую фазу завершить реально за ~1 год. 2 и 3-ю я бы да, хотел бы увидеть долгосрочные результаты, чтобы не получилось как с фуфловакцинами от ковидлы, при которых результат улетучивается слишком быстро.

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1
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Astraeus

По-хорошему такие испытания должны идти десятки лет.
Не имеет смысла. Это прививка, какие-то проблемы от нее могут быть либо в качестве реакции на действующее вещество, либо в момент максимального иммунного ответа.
Если она не вызывает каких-либо серьезных побочек и от нее появляются необходимые клетки, можно начать колоть ее всем желающим после трех фаз испытаний.

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Romula Daraa

вот что-то, а с этим у амеров строго, исследования будут долгими

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Иной бинокль

Не будь девственником, делов-то

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Иной бинокль

Тебя на проблемное слово стриггерило?

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Иной бинокль

Нет, это мой стандартный паттерн ответа на тж

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Сраный Ковбой

По тексту непонятно, будет ли это работать на уже больных людях. Хотя тогда это была бы не вакцина, а лекарство

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Иной бинокль

Лечебных вакцин много. Самая известная – от бешенства. Есть, например, от герпеса, а также от гонореи.

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1
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Андрей Лебедев

Вакцина от бешенства не излечивает от него

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Иной бинокль

Вообще-то она останавливает распространение вируса в организме и излечивает в течение инкубационного периода.

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Forrest_Dumb

Есть уже одно дешевое распространенное лекарство, которое реально помогает от ковид и это признанно серьезными учеными. Вот только из-за его копеешной цены пиарить его не соибираются.

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–1
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Кирилл Деревянко

Открой завесу тайны. Что за средство?

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5
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Leemiak
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7
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Forrest_Dumb

Началаось)))

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Сеня

Простой советский..

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2
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Иной бинокль

Дырокол

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2
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Андрей Апанасик
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Forrest_Dumb

Чет нет желания заводиь псевдонаучные срачи с ордами неадекватов тригирящихся данной темой.

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–1
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Кирилл Деревянко

При чём здесь срач. Просто реально интересно, без всякой подколки.

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1
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Forrest_Dumb

https://tjournal.ru/science/521780-moderna-nachala-testirovat-na-lyudyah-vakcinu-protiv-vich-sozdannuyu-na-baze-preparata-ot-covid-19?comment=7287705&from=copylink&type=quick

Moderna начала тестировать на людях вакцину…
В течение полугода Moderna будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их…
tjournal.ru
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SadDamnWhoSaid

Жизнь в тайге

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Astraeus

И что же это за лекарство?

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Иной бинокль

Ивермертин поди или хлорпромазин.

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Forrest_Dumb

Ладно, тогда отвечу - это лекарство антридепрессант Флувоксамин, который по миомо захвата серотонина еще активирует рецепторы Сигма-1 влияющие на много важных функций, таких как снижение воспаления, уменьшение агрегации тромбоцитов и стимуляция фактора роста нейронов. Самый сок его в том, что данный препарат практически не имеет значительных частых побочек и допущен для применения у детей. То есть каждый затемпературивший может сразу уже начинать его пить, даже если не уверен или это корона.
Пруфом могу привести последние клинические рекомедации по лечению ковида от Johns Hopkins University https://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub?cmd=repview&type=479-1225&name=30_538747_PDF Напомню что этот институт получает финансирование 2 млрд баксов на 1500 человек в год и выдал 36 лауреатов нобелевской премии.
Плюс вот недавно в Ланцете также вышла статья о лечении ковида флувоксамином:
Недорогой антидепрессант флувоксамин почти на треть снижает риск госпитализации при ковиде - к такому выводу пришли по итогам масштабного исследования ученые из Бразилии, США, Канады и Австралии.
В статье в авторитетном журнале Lancet медики рассказали, что провели свой эксперимент в январе-августе этого года на полутора тысячах случайным образом выбранных пациентов в Бразилии. 741 получил курс флувоксамина, 756 - плацебо. "Флувоксамин пока - единственное лекарство, которое, будучи применено на ранней стадии, может предотвратить смерть от ковида", - говорит один из руководителей исследования Эдвард Миллс из канадского Университета Макмастера. https://www.bbc.com/russian/news-59083194

https://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub?cmd=repv…
https://www.hopkinsguides.com/hopkins/ub?cmd=repview&amp;type=479-1225&amp;name=30_538747_PDF
www.hopkinsguides.com
Коронавирус в мире: антидепрессант спасает…
Медики доказали, что антидепрессант флувоксамин сокращает риск госпитализации при ковиде; Британия…
www.bbc.com
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0
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Кирилл Деревянко

Вообще то не такое и дешевое, https://www.rigla.ru/mnn/fluvoksamin, но спасибо за инфу.

Аптека Ригла – забронировать лекарства в аптеке…
Аптека Ригла – забронировать лекарства в аптеке и забрать самовывозом по низкой цене в Москва г.
www.rigla.ru
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Forrest_Dumb

15 долларов на курс лечения - это копейки, даже в наших папуасиях. Ты когда-нибудь сам лечился или покупал лекарства лечущимся родственникам?

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André

Как человек, работающий в этой области, отношусь с достаточным скептицизмом, но все равно интересно.

Почему отношусь скептически? Всё просто:
1) Есть PreP
2) В большинстве стран доступны препараты, и если их принимать, то человек становится фактически не заразным
3) Скорее всего, эффективность будет низкой (вангую, но будем посмотреть)

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Luchano Spaguetti

Ты там давай тогда, не расслабляйся, работай брат.

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André

Работаю над реальным излечением ВИЧ, всё гуд

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Иной бинокль

Хрен. Герпес

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André

Пояснишь?

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Иной бинокль

Спит себе там, куда иммунитету заказано.

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André

Есть перспективные комбинированные платформы из клеточной терапии и гемотрансфузии, которые могут убивать инфицированные клетки в любом месте организма

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1
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Иной бинокль

Халва и аминь (звучит сладко, "правда" (арам.)

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André

Раминь мафуллях

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Иной бинокль

1) Пропущенные дозы, назначение дорого обходится;
2) Отрицатели;
3) Ты прав, но вроде как мРНК содержит малоизменяемые участки (Омикрон привет им передал).

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André

Не надо заниматься сексом с отрицателями ВИЧ и с людьми с непонятным ВИЧ-статусом.

Для всего остального есть правила стерилизации и Мастеркард.

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Иной бинокль

Смешно. Теоретик явный.

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André

)))
Работаю в компании, которая занимается разработкой и производством препаратов от ВИЧ. Конечно я теоретик.

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Иной бинокль

Будет интересно что-то узнать о секс-поведении индивидов, спроси меня.

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André

*Я придерживаюсь стратегии воздержания и порицаю всех, занимающихся сексом*

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Пётр Козлов

О, да тут у нас теоретик секса!

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Иной бинокль

Ты перепутал с практиком.

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Romula Daraa

вся фишка ведь в антигене, нельзя ведь просто взять часть от вич, надр спроектировать, чтоб антитела правильные вырабатывались

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Иной бинокль

Потому и берутся "малоизменяемые" участки за основу.

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André

Блииииин, а я-то думал, как оно работает....

Слушай, спасибо, пойду внесу это в учебник по генной инженерии в качестве цитаты!

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Photuum

Это та вакцина, которую надо колоть 4 раза в году каждый укол по 5 тыщ?

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Иной бинокль

Страховая медицина справится.

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Иной бинокль

Клёво читать подобные новости. Учёные красавчики.

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Иной бинокль

Ты вакцинируешься ведь?

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Иной бинокль

Я бы с радостью. Но думаю вакцина для всех ещё очень долго будет недоступна. Поэтому шансов вакцинироваться подобным у меня нет :)

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Иной бинокль

У тебя, как и у всех нормальных геев, наверняка полно денег. Так что вакцинируешься где-нибудь в Европе.

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Иной бинокль

Её в обороте ещё долго не будет. Не факт что вот эти испытания будут положительными.

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André

Я думаю, что вакцины вообще должны быть бесплатны для всех и закупаться по модели как подписка на Нетфликс - потому что это реально инвестиция в общее благо.

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Андрей Заварзин

какие же охуенные новости

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