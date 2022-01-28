В течение полугода Moderna будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их организмов на вакцину.

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Американская биотехнологическая компания Moderna совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИД ввела добровольцам первые дозы укола с препаратом. Об этом сказано на сайте компании.

В первой фазе клинических испытаний примут участие 56 взрослых человек, которые не болеют ВИЧ. 48 из них получат новую вакцину, а восемь добровольцев — бустерную прививку. В компании отметили, что 32 участникам с вакциной также введут бустерную прививку.

Как и вакцина компании против Covid-19, в разрабатываемом препарате используется матричная РНК, которая обучает клетки производить запускающие иммунный ответ белки. По словам учёных, укол лекарства способствует выработке антител, которые могут справиться со многими вариантами ВИЧ.

Поиск вакцины против ВИЧ был долгим и сложным, и наличие новых инструментов для профилактики болезни может стать ключом к быстрому прогрессу в создании срочно необходимой эффективной вакцины против ВИЧ.

Марк Файнбер

директор Международной инициативы по вакцине против СПИД



Согласно статистике правительства США, примерно 1,2 миллиона американцев имеют ВИЧ-положительный статус. С 90-х годов медикам удаётся справляться с болезнью благодаря новым методам лечения и лекарствам, но ни одна вакцина против ВИЧ ещё не прошла успешно ранние клинические испытания.