Учёные получили электричество из пустоты, воссоздав в графене экстремальную силу нейтронных звёзд Статьи редакции
Особые структуры из графена позволили воспроизвести эффект Швингера, который «вытаскивает» электроны и позитроны из вакуума.
Исследователи из Великобритании, Испании, США и Японии смогли добиться в графеновых структурах устойчивого самоусиления электрического тока через создание электрических частиц из пустоты. Это явление предсказал физик Джулиан Швингер ещё 70 лет назад на основе формул квантовой электродинамики, но до сих пор считалось, что в земных условиях его воспроизвести невозможно. Учёные описали открытие в журнале Science.
Пары «частица-античастица» постоянно рождаются из вакуума, но в обычных условиях они тут же взаимоуничтожаются (аннигилируют), возвращая энергию обратно в вакуум. В итоге как будто ничего не происходило. Если же это случается в очень мощном электрическом или магнитном поле — его энергии хватает, чтобы появившиеся частицы не уничтожились сразу же, а успели материализоваться. То есть, разлететься в стороны достаточно далеко, чтобы не взаимоуничтожиться, а существовать дальше.
В природе поля такой силы можно найти у магнетаров — редкого типа нейтронных звёзд. Их магнитное поле примерно в 80 миллионов раз сильнее того, что люди смогли достичь в лаборатории без разрушения оборудования. Графен, слой углерода толщиной в один атом, позволил создать электрическое поле сравнимой силы и вызвать эффект Швингера в лабораторных условиях.
Как воспроизвели эффект Швингера в графене
Группа физиков под руководством создателя графена Андрея Гейма использовала графеновые суперрешётки («сети» из атомов углерода с неодинаковыми ячейками), сложенные особым образом. На них подавали крайне сильные электрические токи и в графене из ниоткуда появлялись дополнительные частицы-носители заряда (электроны и дырки, «позитроны» твёрдого тела), которые делали ток ещё сильнее.
По словам одного из исследователей Алексея Бердюгина, им хотелось посмотреть, что произойдёт, если «выкрутить ток на максимум» — и к удивлению учёных, вместо дыма из установки они увидели эффект Швингера. Физик Рошан Кришна Кумар рассказал, что сначала они надеялись обнаружить сверхпроводимость в своих графеновых суперрешётках, но получили совсем другое «сверхъявление» из области астрофизики.
Открытие может привести к созданию «невозможных» (для обычных материалов) электронных устройств, но это вряд ли произойдёт в ближайшем будущем. Получать двумерные материалы толщиной в один атом по-прежнему очень сложно и дорого — один грамм чистого графена, нужного для такой электроники, стоит 28 миллиардов долларов.
что произойдёт, если «выкрутить ток на максимум»
- ебанёт
- не должно
Дак, там Гейм руководил процессом, такое ощущение что он так и работает, как грфен скотчем разрывал, так и тут
- Петрович, врубай!
Вообще-то это Манчестерский университет, так что:
— Включайте, господин Бердюгин.
Эбонит
Интересно, а если нейтрон столкнуть с позитроном, произойдет ли поглощение позитрона с образованием протона?
И еще вопрос, а откуда они берут энергию гамма квантов? Ведь при аннигиляции электроа с позитроном должно выделяться 2 гамма кванта? Они из вакуума гамма-кванты получили?
Ты чё, самый умный штоле?
Нет, поэтому и спрашиваю
Нихуя не понятно
Интересно хотя бы?
Физик Кришна Кумар получает электричество из вакуума, охуеть
Ещё и порвав его, лол
Что за хуйня вообще)))))
Порвался?
Можно ли получать электричество из порвах?
значит майнить скоро можно будет в вакууме...
срочно закупаю сферических коней
Вот что бывает, когда не читаешь до конца.
один грамм чистого графена, нужного для такой электроники, стоит 28 миллиардов долларов
Так это потому что спрос низкий. Посмотри например как цена анализа днк поменялась с момента появления технологии
Окей, грамм будет стоить сто тысяч баксов.
Что это принципиально изменит?
У графена дофига полезных свойств, на которых можно много чего сделать. Но делать его задёшего так и начали.
То есть энергию можно получать из буквально нихуя?
Это хороший вопрос!
но при этом чтобы получить иэнергию из нихуя придется потратить дохуя энергии
Дохуя ярдов
Значит электричество делают из баксов?
Статья о том, как просрать 28 лярдов мертвых президентов
Лучше их по офшорам попрятать и за границу вывести
Вот так вселенная и родилась ёб!
Ху*к, ху*к и в продакшен
Физик Рошан Кришна Кумар
Кто то из них голубым оказался
white castle...
Никита, благодаря твоей активности создаётся впечатление, будто учёные аки Один испили из источника мудрости, и их прорвало на открытия.
Интересное в науке очень неравномерно происходит, то густо, то пусто.
Два миска риса Логинову за один день
Запишу в блокнотик на случай будущей сходки
В целом да, это близко.
"Законы сохранения при этом не нарушаются, потому что электрон и позитрон зеркально противоположны друг другу по электрическому заряду и другим свойствам"
да вы шо.. и по массе тоже противоположны?
Масса и энергия эквивалентны (их можно переводить друг в друга),
а энергию для появления частиц даёт электрическое поле
"Экстремальная сила нейтронных звезд" - звучит как описание товара на китайском маркетплейсе
один грамм графена имеет площадь футбольного поля, так что Путин может целую резиденцию на нем разместить