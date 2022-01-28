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Наука
Никита Логинов

Учёные получили электричество из пустоты, воссоздав в графене экстремальную силу нейтронных звёзд Статьи редакции

Особые структуры из графена позволили воспроизвести эффект Швингера, который «вытаскивает» электроны и позитроны из вакуума.

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Примерно так электрические частицы рождаются из пустоты и разлетаются по графену благодаря эффекту Швингера, иллюстрация Манчестерского университета

Исследователи из Великобритании, Испании, США и Японии смогли добиться в графеновых структурах устойчивого самоусиления электрического тока через создание электрических частиц из пустоты. Это явление предсказал физик Джулиан Швингер ещё 70 лет назад на основе формул квантовой электродинамики, но до сих пор считалось, что в земных условиях его воспроизвести невозможно. Учёные описали открытие в журнале Science.

Суть эффекта Швингера заключается в том, что сверхмощное электрическое поле как бы разрывает вакуум на пару частиц — электрон и позитрон. Законы сохранения при этом не нарушаются, потому что электрон и позитрон зеркально противоположны друг другу по электрическому заряду и другим свойствам, а энергию для появления частиц даёт электрическое поле. Это всё равно, что «разложить ноль» на 1 и −1, в сумме всё равно получается ноль.

Пары «частица-античастица» постоянно рождаются из вакуума, но в обычных условиях они тут же взаимоуничтожаются (аннигилируют), возвращая энергию обратно в вакуум. В итоге как будто ничего не происходило. Если же это случается в очень мощном электрическом или магнитном поле — его энергии хватает, чтобы появившиеся частицы не уничтожились сразу же, а успели материализоваться. То есть, разлететься в стороны достаточно далеко, чтобы не взаимоуничтожиться, а существовать дальше.

В природе поля такой силы можно найти у магнетаров — редкого типа нейтронных звёзд. Их магнитное поле примерно в 80 миллионов раз сильнее того, что люди смогли достичь в лаборатории без разрушения оборудования. Графен, слой углерода толщиной в один атом, позволил создать электрическое поле сравнимой силы и вызвать эффект Швингера в лабораторных условиях.

Как воспроизвели эффект Швингера в графене

Группа физиков под руководством создателя графена Андрея Гейма использовала графеновые суперрешётки («сети» из атомов углерода с неодинаковыми ячейками), сложенные особым образом. На них подавали крайне сильные электрические токи и в графене из ниоткуда появлялись дополнительные частицы-носители заряда (электроны и дырки, «позитроны» твёрдого тела), которые делали ток ещё сильнее.

Когда учёные вместе с этим довели скорость электронов до тысячи километров в секунду — сила тока превысила максимально возможную для любого вещества, при этом графен выдерживал такой ток. Это самоусиление тока через порождаемое им же электрическое поле стало возможным благодаря эффекту Швингера.

По словам одного из исследователей Алексея Бердюгина, им хотелось посмотреть, что произойдёт, если «выкрутить ток на максимум» — и к удивлению учёных, вместо дыма из установки они увидели эффект Швингера. Физик Рошан Кришна Кумар рассказал, что сначала они надеялись обнаружить сверхпроводимость в своих графеновых суперрешётках, но получили совсем другое «сверхъявление» из области астрофизики.

Открытие может привести к созданию «невозможных» (для обычных материалов) электронных устройств, но это вряд ли произойдёт в ближайшем будущем. Получать двумерные материалы толщиной в один атом по-прежнему очень сложно и дорого — один грамм чистого графена, нужного для такой электроники, стоит 28 миллиардов долларов.

#новости #физика #открытие #будущее

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fosajehu

что произойдёт, если «выкрутить ток на максимум»
- ебанёт

- не должно

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29
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Павел Каташев

Дак, там Гейм руководил процессом, такое ощущение что он так и работает, как грфен скотчем разрывал, так и тут

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3
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Джонни Мнемоников

- Петрович, врубай!

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2
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Никита Логинов

Вообще-то это Манчестерский университет, так что:

— Включайте, господин Бердюгин.

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1
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Shenmue

Эбонит

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2
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Павел Каташев

Интересно, а если нейтрон столкнуть с позитроном, произойдет ли поглощение позитрона с образованием протона?
И еще вопрос, а откуда они берут энергию гамма квантов? Ведь при аннигиляции электроа с позитроном должно выделяться 2 гамма кванта? Они из вакуума гамма-кванты получили?

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2
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Джонни Мнемоников

Ты чё, самый умный штоле?

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10
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Павел Каташев

Нет, поэтому и спрашиваю

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6
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Павел Морозов

Нихуя не понятно

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1
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Павел Каташев

Интересно хотя бы?

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2
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Путин спас Россию

Физик Кришна Кумар получает электричество из вакуума, охуеть

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3
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Путин спас Россию

Ещё и порвав его, лол

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3
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Путин спас Россию

Что за хуйня вообще)))))

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4
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Ze Katze

Порвался?

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3
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FUNGAME

Можно ли получать электричество из порвах?

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1
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ну и в чем он не прав

значит майнить скоро можно будет в вакууме...

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2
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Жы Dogolonoga

срочно закупаю сферических коней

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7
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Джонни Мнемоников

Вот что бывает, когда не читаешь до конца.
один грамм чистого графена, нужного для такой электроники, стоит 28 миллиардов долларов

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1
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Максим Чистов

Так это потому что спрос низкий. Посмотри например как цена анализа днк поменялась с момента появления технологии

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1
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Джонни Мнемоников

Окей, грамм будет стоить сто тысяч баксов.

Что это принципиально изменит?

У графена дофига полезных свойств, на которых можно много чего сделать. Но делать его задёшего так и начали.

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1
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Иной бинокль

Какой-то эффект свингеров

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3
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solawind

То есть энергию можно получать из буквально нихуя?

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2
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Никита Логинов

Это хороший вопрос!

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1
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solawind

но при этом чтобы получить иэнергию из нихуя придется потратить дохуя энергии

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4
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Павел Морозов

Дохуя ярдов

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1
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FUNGAME

Значит электричество делают из баксов?

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1
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Shenmue

Статья о том, как просрать 28 лярдов мертвых президентов

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1
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Павел Морозов

Лучше их по офшорам попрятать и за границу вывести

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3
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Гюндуз Гусейнли

Вот так вселенная и родилась ёб!

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2
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Павел Морозов

Ху*к, ху*к и в продакшен

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2
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ну и в чем он не прав

Физик Рошан Кришна Кумар

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1
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ну и в чем он не прав
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0
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ну и в чем он не прав
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Гюндуз Гусейнли

Кто то из них голубым оказался

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ну и в чем он не прав

white castle...

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Роман Величкин

Никита, благодаря твоей активности создаётся впечатление, будто учёные аки Один испили из источника мудрости, и их прорвало на открытия.

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Никита Логинов

Интересное в науке очень неравномерно происходит, то густо, то пусто.

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0
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Иной бинокль

Два поста от Логинова за 1 день, два плюса Логинову за 1 день

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1
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Никита Логинов

Два миска риса Логинову за один день

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Иной бинокль

Готов угостить тебя вкуснейшим в Москве воком из риса с курицей (а то в приложухе донатить нельзя)

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Иной бинокль

Чёт прозвучало будто я в гости зову)
А я про заведение
Но уже поздно оправдываться

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1
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Никита Логинов

Запишу в блокнотик на случай будущей сходки

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Иной бинокль

Думал, это называется «поляризация физического вакуума», а тут Швингер какой-то

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1
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Никита Логинов

В целом да, это близко.

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1
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MMX

"Законы сохранения при этом не нарушаются, потому что электрон и позитрон зеркально противоположны друг другу по электрическому заряду и другим свойствам"

да вы шо.. и по массе тоже противоположны?

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Никита Логинов

Масса и энергия эквивалентны (их можно переводить друг в друга),

а энергию для появления частиц даёт электрическое поле

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1
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Иной бинокль

Соедините их с майнерами

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Иной бинокль

Наконец-то Zero-Point Module из сериала Звездные Врата перестает быть выдумкой

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Крадущийся Лугут

"Экстремальная сила нейтронных звезд" - звучит как описание товара на китайском маркетплейсе

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Romula Daraa

один грамм графена имеет площадь футбольного поля, так что Путин может целую резиденцию на нем разместить

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