Фото недели от телескопа «Хаббл»: галактическая пара, напоминающая звездолёт «Энтерпрайз» Статьи редакции
NGC 7764A находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникса.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал группу из трёх галактик, известных под общим названием NGC 7764A. Две галактики в правом верхнем углу наверняка взаимодействуют друг с другом. При взгляде на них с нашей Солнечной системы они напоминают USS «Энтерпрайз» — звездолёт Звёздного флота класса «Конституция» из сериала «Звёздный путь».
В каком месте это Энтерпрайз?
Что за энткрпрайз
тот что звезду смерти взорвал.
Че за
звезда смерти это где один час за 7 лет идет
Говно какоенто
так я не понял, если они образовались в результате условного взрыва и галактики рабегаются в стороны (вроде как по разбеганию даже условный центр этого взрыва определяли), как так вышло что некоторые всяким причудливым образом пересекаются друг с другом. Будто они не разбегаются а наоборот перемешаны чем-то
Так это не настоящий Энтерпрайз( ?