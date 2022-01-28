Наука
Артём Мазанов

Фото недели от телескопа «Хаббл»: галактическая пара, напоминающая звездолёт «Энтерпрайз» Статьи редакции

NGC 7764A находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникса.

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал группу из трёх галактик, известных под общим названием NGC 7764A. Две галактики в правом верхнем углу наверняка взаимодействуют друг с другом. При взгляде на них с нашей Солнечной системы они напоминают USS «Энтерпрайз» — звездолёт Звёздного флота класса «Конституция» из сериала «Звёздный путь».

#космос

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Дизайнер Павленко

В каком месте это Энтерпрайз?

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Иной бинокль

Не обижай хубль

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Иной бинокль

Переживал как там космос сегодня

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испанский смех

Что за энткрпрайз

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solawind

тот что звезду смерти взорвал.

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испанский смех

Че за

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solawind

звезда смерти это где один час за 7 лет идет

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испанский смех

Говно какоенто

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Иной бинокль

Интерстеллар

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solawind

так я не понял, если они образовались в результате условного взрыва и галактики рабегаются в стороны (вроде как по разбеганию даже условный центр этого взрыва определяли), как так вышло что некоторые всяким причудливым образом пересекаются друг с другом. Будто они не разбегаются а наоборот перемешаны чем-то

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Коровка говорит мууу

Так это не настоящий Энтерпрайз( ?

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