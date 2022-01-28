NGC 7764A находится примерно в 425 миллионах световых лет от Земли в созвездии Феникса.

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал группу из трёх галактик, известных под общим названием NGC 7764A. Две галактики в правом верхнем углу наверняка взаимодействуют друг с другом. При взгляде на них с нашей Солнечной системы они напоминают USS «Энтерпрайз» — звездолёт Звёздного флота класса «Конституция» из сериала «Звёздный путь».