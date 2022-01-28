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Наука
Артём Мазанов

Toyota объявила о создании пассажирского лунохода с роборукой Статьи редакции

Машину с экипажем планируют отправить на Луну к 2030 году.

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Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований разрабатывает луноход, который должен помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление чиновников и компании.

Луноход назвали Lunar Cruiser — это отсылка к внедорожнику Toyota Land Cruiser. Ожидается, что аппарат разработают к концу 2020-х годов. Предполагается, что можно будет использовать и на Марсе.

Мы рассматриваем космос как новую область для работы нашей компании. Отправившись в космос, мы сможем начать работу над другими технологиями, которые окажутся полезными для человеческой жизни в новых условиях.

Такао Като
глава проекта Lunar Cruiser

По задумке компании, люди смогут есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из Lunar Cruiser.

Луноход оснастят роботизированной рукой, которая сможет захватывать и поднимать предметы. Её разработала компания Gitai Japan. Устройство поддерживает сменные насадки для работы с различными инструментами.

#новости #космос

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Александр Воронин
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Иной бинокль

Почему-то представил себе роборуку вот так

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Иной бинокль

Блядь сначала сделайте LC300 доступным сука

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CrazyCat

Доступным для кого?

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Иной бинокль

Для меня

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2
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CrazyCat

Это типа бесплатно чтоль раздавать должны?

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4
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Иной бинокль

Ну типа

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3
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Иной бинокль

Лови коммуниста-халявщика!

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1
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Иной бинокль

Он же бизнесмен.

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Иной бинокль

Как всегда будет две версии модели, но трушной будет 🔰 jdm

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испанский смех

Где фото внутри

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Вова Кот

не выходя из Lunar Cruiser
 А в чем тогда смысл лететь на луну и не выйти на поверхность?

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solawind

а зачем на нее выходить? ты че на море с пляжем прилетел?

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