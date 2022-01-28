Машину с экипажем планируют отправить на Луну к 2030 году.

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Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований разрабатывает луноход, который должен помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление чиновников и компании.

Луноход назвали Lunar Cruiser — это отсылка к внедорожнику Toyota Land Cruiser. Ожидается, что аппарат разработают к концу 2020-х годов. Предполагается, что можно будет использовать и на Марсе.

Мы рассматриваем космос как новую область для работы нашей компании. Отправившись в космос, мы сможем начать работу над другими технологиями, которые окажутся полезными для человеческой жизни в новых условиях. Такао Като глава проекта Lunar Cruiser

По задумке компании, люди смогут есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из Lunar Cruiser.