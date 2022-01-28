Toyota объявила о создании пассажирского лунохода с роборукой Статьи редакции
Машину с экипажем планируют отправить на Луну к 2030 году.
Toyota вместе с Японским агентством аэрокосмических исследований разрабатывает луноход, который должен помочь людям колонизировать Луну к 2040 году. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление чиновников и компании.
Луноход назвали Lunar Cruiser — это отсылка к внедорожнику Toyota Land Cruiser. Ожидается, что аппарат разработают к концу 2020-х годов. Предполагается, что можно будет использовать и на Марсе.
По задумке компании, люди смогут есть, работать, спать и общаться друг с другом на Луне, не выходя из Lunar Cruiser.
Луноход оснастят роботизированной рукой, которая сможет захватывать и поднимать предметы. Её разработала компания Gitai Japan. Устройство поддерживает сменные насадки для работы с различными инструментами.
Доступным для кого?
Это типа бесплатно чтоль раздавать должны?
Где фото внутри
не выходя из Lunar Cruiser
А в чем тогда смысл лететь на луну и не выйти на поверхность?
а зачем на нее выходить? ты че на море с пляжем прилетел?