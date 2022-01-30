Астрономы нашли на горячей экзопланете аналог озонового слоя, который защищает от ультрафиолета Статьи редакции
Открытие поможет астрономам разобраться в устройстве других экзопланет, включая похожие на Землю.
Международная группа учёных из Лундского, Бернского и Женевского университетов, а также Национального центра компетенций (NCCR) PlanetS впервые подтвердила наличие оксида титана в атмосфере горячего юпитера WASP-189b. Открытие сделали с помощью спектрографа HARPS — прибора из обсерватории Ла-Силья, считывающего электромагнитный спектр. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Что за экзопланета WASP-189b и почему она считается самой экстремальной
WASP-189b — планета за пределами Солнечной системы, расположенная в 322 световых годах от Земли. Она примерно в 20 раз ближе к своей звезде HD 133112, чем Земля к Солнцу, а год на ней длится 2,7 дня. Наблюдения с помощью космического телескопа CHEOPS (миссия Европейского космического агентства, посвящённая характеристике экзопланет) в 2020 году показали дневную температуру в 3200 градусов по Цельсию.
Планета считается самой экстремальной из более чем 4000 обнаруженных человечеством экзопланет, а звезда, вокруг которой вращается WASP-189b, сильно отличается от Солнца: она значительно крупнее и горячее более чем на две тысч градусов по Цельсию. Известно лишь несколько планет, вращающихся вокруг настолько горячих звезд — WASP-79b или TOI-1518b, например. Система с WASP-189b на сегодняшний день остается самой яркой из них.
Экзопланетами называют все планеты за пределами Солнечной системы. Впервые их обнаружили в 1995 году астрономы Мишель Майор и Дидье Кело. Такие планеты могут быть разными: миниатюрными и скалистыми или огромными газовыми гигантами.
Горячие юпитеры — класс экзопланет с массой примерно как у Юпитера, но чаще всего они расположены к своей звезде гораздо ближе. Большая часть из них вращается вокруг «солнц» меньше, чем за 10 дней (для сравнения, у Юпитера на это уходит 12 лет). Самой короткой орбитой из горячих юпитеров обладает планета TOI-2109b: ей достаточно 16 часов, чтобы «облететь» свою звезду.
«Озоновый слой» для сверхгорячих юпитеров
Температура атмосферы уменьшается с увеличением высоты, если только не существует коротковолнового поглотителя, вызывающего температурную инверсию – в атмосфере Земли эту роль играет озон. Теория атмосфер предполагала, что у других планет, например, сильно облученных, коротковолновыми поглотителями могут быть оксид титана (TiO) и оксид ванадия (VO). Новое исследование подтвердило обнаружение TiO у сверхгорячего юпитера WASP-189b.
Учёные также сообщили об обнаружении металлов — нейтрального и однократно ионизированного железа и титана, хрома, магния, ванадия и марганца (Fe, Fe+, Ti, Ti+, Cr, Mg, V, Mn). То, как они расположены и изменяются, говорит о расслоении атмосферы экзопланеты. Примерно как на Земле.
Атмосфера Земли не однородна, а состоит из отдельных слоев, каждый из которых имеет свои характерные свойства. Самый нижний слой, тропосфера, содержит большую часть водяного пара. В ней происходит большинство погодных явлений. Слой выше, стратосфера, включает в себя озоновый слой, защищающий людей от губительного воздействия ультрафиолета. Атмосфера WASP-189b, по новым данным, может иметь такие же отчетливые слои.
До публикации исследования считалось, что атмосферы экзопланет существуют только в виде однородного слоя. Новая статья показывает, что даже атмосферы сильно облучённых газовых гигантов имеют сложную трёхмерную структуру. Дальнейшее изучение потребует инноваций в методах анализа данных, компьютерного моделирования и фундаментальной теории атмосфер.
Зачем нужно изучать атмосферу экзопланет и как это поможет в поиске «обитаемых миров»
В исследовании использовался спектограф высокого разрешения: он собирал звёздный свет от звезды-хозяина, проходящий через атмосферу планеты. «Газы в атмосфере поглощают часть звёздного света, подобно озону, абсорбирующему часть солнечного света в атмосфере Земли, и тем самым оставляют свой характерный „отпечаток пальца“. С помощью HARPS мы смогли идентифицировать соответствующие вещества», — объясняет ведущий автор исследования Бибиана Принот из Лундского университета.
Многие из экзопланет, очевидно, необитаемы, но их исследования помогут в поиске более подходящих миров. Характеристика атмосфер экзопланет – важная область исследований в астрофизике. WASP-189b из-за его близости к звезде заселить или посетить не удастся, однако методы спектографа, использованные для анализа там, будут применяться в изучении атмосфер других планет. Например, больше похожих на нашу собственную.
Типичная фраза Бибианы.
Ещё одна новость про нихуя
Ну кстати то было бы более осязаемо, как контент даже, нежели чем очередная бесполезная срань, которую открыли астрологи, и от которой ни жарко ни холодно, ни грустно ни весело.
из 4300 обнаруженных человечеством экзопланет
Сайт НАСА говорит, что их 4908 (не считая кандидатов)
спасибо, поправили!
Нахуя вот это?
который защищает всё живое от ультрафиолета
Вы там какой-то один марафон на всех по кликбейт-журналистике от инстакоучей проходите?
Атмосферно сделали
очень напомнило обложку одного альбома