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Наука
Яна Титоренко

24-часовой мониторинг неба: как работает система обнаружения астероидов ATLAS, которую дополнили двумя телескопами Статьи редакции

Новые устройства уже обнаружили свой первый космический объект, но он оказался неопасным для Земли.

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Установка телескопа в Чили, фото Гавайского университета 

Систему оповещения о столкновении с астероидами ATLAS расширили с двух до четырёх телескопов. Теперь устройства будут осматривать небо каждые 24 часа, чтобы вовремя обнаружить опасные астероиды и предотвратить их столкновение с Землёй. Об открытии сообщил Институт астрономии Гавайского университета (IfA), управляющий проектом.

Первые два телескопа находились на Гавайях, новые разместили в Южной Африке и Чили. Такое расположение выбрали не только из-за доступа к южной части неба, но и из-за разницы во времени: они смогут вести наблюдения ночью, пока на Гавайях день.

Астероид, столкнувшийся с Землей, может прилететь в любое время с любого направления, поэтому теперь ATLAS — это всё небо, всё время.

Джон Тонри
профессор IfA и главный исследователь ATLAS

Обнаружить астероиды возможно по той причине, что они непрерывно движутся на более или менее фиксированном фоне звезд и галактик: типичный астероид перемещается со скоростью около 30 угловых секунд в час. ATLAS отслеживает такие объекты, делая по четыре изображения каждой части неба. Компьютерная система в куполе телескопа способна анализировать 250 ГБ данных за ночь и выполняет детальный поиск изображений сразу после получения четвёртого снимка.

Компьютер составляет список объектов, которые меняли либо положение в небе, либо яркость, а затем определяет, какой из них может быть астероидом. После этого программа пытается соотнести его с каким-то из сотен уже известных. При отсутствии сходств ATLAS рассчитывает орбиту обнаруженного небесного тела и решает, отнести объект к опасным или нет. Все расчёты производятся в течение нескольких минут после получения данных.

Установка телескопа внутри купола на Гавайях, фото проекта ATLAS

ATLAS не реагирует на астероиды, а только фиксирует их, после чего отправляет всю информацию в Центр малых планет. Организация передаёт данные научным группам по всему миру. Если понадобится, учёные проведут дополнительные измерения, необходимые для расчета орбит, и определят степень угрозы Земле.

Видимость астероида для ATLAS зависит от размеров небесного тела. За сутки система предупредит об астероиде диаметром 20 метров, но более крупные объекты обнаружит раньше: если астероид гипотетически может уничтожить целый регион, астрономы узнают об этом примерно за три недели до сближения с Землей.

ATLAS также фиксирует звездные вспышки, вспышки сверхновых и другие изменения в космосе. На данный момент система предупредила о 710 астероидах, 72 из которых были потенциально опасными. 22 января новый ATLAS-Sutherland в Южной Африке обнаружил свой первый околоземный объект — 100-метровый астероид, который не представлял опасности для Земли.

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#космос #открытие #будущее

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