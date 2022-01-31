Телескоп будет наблюдать за ней только для корректировки зеркал.

HD 84406 расположена в 260 световых годах от Земли. Её можно увидеть в телескоп или бинокль. Обсерватория начнёт изучать её для сбора инженерных данных и начала выравнивания зеркал. Как только телескоп настроят, наблюдения прекратятся — звезда станет слишком яркой для «Джеймса Уэбба».