NASA назвало первую цель «Джеймса Уэбба» — солнцеподобная звезда в созвездии Большой медведицы Статьи редакции
Телескоп будет наблюдать за ней только для корректировки зеркал.
HD 84406 расположена в 260 световых годах от Земли. Её можно увидеть в телескоп или бинокль. Обсерватория начнёт изучать её для сбора инженерных данных и начала выравнивания зеркал. Как только телескоп настроят, наблюдения прекратятся — звезда станет слишком яркой для «Джеймса Уэбба».
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12 комментариев
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Артём Мазанов
Сидим на двух стульях, как обычно
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Jonny Odyssey
когда писать вообще не о чем...
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Дмитрий Григорьев
Чет не могу припомнить, у медведей точно такие хвосты?
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Dmitry Smirnoff
Как вообще кто-то там каких-то медведей увидел.
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