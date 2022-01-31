Наука
Артём Мазанов

NASA назвало первую цель «Джеймса Уэбба» — солнцеподобная звезда в созвездии Большой медведицы Статьи редакции

Телескоп будет наблюдать за ней только для корректировки зеркал.

HD 84406 расположена в 260 световых годах от Земли. Её можно увидеть в телескоп или бинокль. Обсерватория начнёт изучать её для сбора инженерных данных и начала выравнивания зеркал. Как только телескоп настроят, наблюдения прекратятся — звезда станет слишком яркой для «Джеймса Уэбба».

HD 84406 будет слишком яркой для изучения «Уэббом», как только телескоп начнёт фокусироваться. Но на данный момент это идеальная цель, чтобы начать поиски, которые приведут нас в далёкую вселенную.

Билл Окс
руководителя проекта «Джеймс Уэбба»

#jameswebb #космос #новости

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Основной кот

ТЖ:
- мы не таблоид

Также тж:
*пишет про звезд

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Артём Мазанов

Сидим на двух стульях, как обычно

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Основной кот

Звезда: а так нормально? а так?
Джеймс Уэбб: да стой ты ровно, блядь!

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Jonny Odyssey

когда писать вообще не о чем...

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Основной кот

Наоборот. Когда сверху спустили указание писать о науке. Тж теперь про технологии и науку

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Основной кот

Kill me please

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Дмитрий Григорьев

Чет не могу припомнить, у медведей точно такие хвосты?

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Основной кот

Это красная панда.

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Dmitry Smirnoff

Как вообще кто-то там каких-то медведей увидел.

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Основной кот

У медведей очень короткие хвосты. Именно поэтому дрессировщики считают дрессировку медведей наиболее опасной - обычно настроение животного можно определить по хвосту, что в случае с медведем невозможно из-за его малой длины

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Основной кот

Сергей "солнцеподобная" Звезда

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