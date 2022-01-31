Самарские учёные научили нейросеть определять, когда человек падает на улице из-за плохого самочувствия Статьи редакции
Распознавание сценариев, вероятно, поможет вовремя оказать скорую помощь человеку, которому стало плохо.
Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва научили нейросеть понимать сценарии падения людей на улице, связанные с резким ухудшением здоровья, сообщается в статье из журнала Applied Sciences. На это обратило внимание РИА «Новости».
Обученная нейросеть поможет экстренным службам оперативно реагировать: в случае падения человека из-за плохого самочувствия от времени прибытия скорой часто напрямую зависит его шанс на выживание.
Главной трудностью при разработке технологии стал сбор обучающих данных с реальных камер наблюдения, которых просто не хватало для тренировки нейросети. Поэтому учёные сами сгенерировали такие данные с помощью трехмерной среды Unreal Engine 4 (один из самых популярных движков, который используют создатели видеоигр).
Испытания уже подтвердили эффективность нейросети, которая успешно определила 97,6% инцидентов при работе с синтезированными данными и 95% при распознавании реальных записей с камер наблюдения.
В дальнейшем эту технологию можно будет также использовать при создании VR и AR-систем, которые учитывают психофизическое состояние пользователя.
Беглов, зайди под своим аккаунтом
Снег или человек?)
Для этого нужна отдельная нейросеть UnclearedIceAI
Так разговор про самарских ученых, а не про питерских
Технология пригодится когда будем падать от изнеможения в трудовых лагерях.
определила 97,6% инцидентов
хорошо бы знать сколько ложноположительных и ложноотрицательных, а это эта цифра может значить что угодно
кек, у них даже в пейпере это не написано, ну значит постеснялись показать результаты
ложноотрицательных
100 - 97,6
я ставлю в журнале точку, если до пятницы не исправишь, то она превратится в двойку
Осталось разработать скорую, которая приезжает не через три часа, или вообще не приезжает и россияне смогут сдохнуть спокойно.
Ничё не знаю, нейросеть не подтвердила серьезность ваших жалоб. Обратитесь завтра в поликлинику к дежурному врачу.
Хорошо, так и сделаю, спасибо за помощь
Нейросеть передаёт через громкоговоритель контрольный набор лексем: "Ах ты чёртова пьянь! Разлёгся он тут, понимаешь. Сколько можно водку хлестать?!" и оценивает реакцию упавшего.
Такой стартап был у бородатого из фильма о долине Дудя. Они типа дома палили стариков и просили подписку за это. Конечно же ничего не выстрелило.
Когда нейросеть человечней человека.