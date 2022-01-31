Распознавание сценариев, вероятно, поможет вовремя оказать скорую помощь человеку, которому стало плохо.

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Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва научили нейросеть понимать сценарии падения людей на улице, связанные с резким ухудшением здоровья, сообщается в статье из журнала Applied Sciences. На это обратило внимание РИА «Новости».

Обученная нейросеть поможет экстренным службам оперативно реагировать: в случае падения человека из-за плохого самочувствия от времени прибытия скорой часто напрямую зависит его шанс на выживание.

Главной трудностью при разработке технологии стал сбор обучающих данных с реальных камер наблюдения, которых просто не хватало для тренировки нейросети. Поэтому учёные сами сгенерировали такие данные с помощью трехмерной среды Unreal Engine 4 (один из самых популярных движков, который используют создатели видеоигр).

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Испытания уже подтвердили эффективность нейросети, которая успешно определила 97,6% инцидентов при работе с синтезированными данными и 95% при распознавании реальных записей с камер наблюдения.

Мы разработали универсальное средство моделирования сцен падения человека, позволяющее варьировать рост, вес, параметры одежды и окружения.



В работе мы учитывали физику конечностей при движении и падении, возможное взаимодействие с окружающими предметами, а также генерировали случайное «поведение» цифрового человека, что повысило реалистичность моделирования. Денис Жердев старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета имени С.П. Королёва