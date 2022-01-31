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Наука
Софья Сажнева

Самарские учёные научили нейросеть определять, когда человек падает на улице из-за плохого самочувствия Статьи редакции

Распознавание сценариев, вероятно, поможет вовремя оказать скорую помощь человеку, которому стало плохо.

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Учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва научили нейросеть понимать сценарии падения людей на улице, связанные с резким ухудшением здоровья, сообщается в статье из журнала Applied Sciences. На это обратило внимание РИА «Новости».

Обученная нейросеть поможет экстренным службам оперативно реагировать: в случае падения человека из-за плохого самочувствия от времени прибытия скорой часто напрямую зависит его шанс на выживание.

Главной трудностью при разработке технологии стал сбор обучающих данных с реальных камер наблюдения, которых просто не хватало для тренировки нейросети. Поэтому учёные сами сгенерировали такие данные с помощью трехмерной среды Unreal Engine 4 (один из самых популярных движков, который используют создатели видеоигр).

Испытания уже подтвердили эффективность нейросети, которая успешно определила 97,6% инцидентов при работе с синтезированными данными и 95% при распознавании реальных записей с камер наблюдения.

Мы разработали универсальное средство моделирования сцен падения человека, позволяющее варьировать рост, вес, параметры одежды и окружения.

В работе мы учитывали физику конечностей при движении и падении, возможное взаимодействие с окружающими предметами, а также генерировали случайное «поведение» цифрового человека, что повысило реалистичность моделирования.

Денис Жердев
старший преподаватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета имени С.П. Королёва

В дальнейшем эту технологию можно будет также использовать при создании VR и AR-систем, которые учитывают психофизическое состояние пользователя.

#технологии #наука #нейросети #новости

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Основной кот

А когда падает из-за неубранного льда?

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Основной кот

похуй, пусть лежит

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13
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Николай Бойко

Беглов, зайди под своим аккаунтом

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Ka39

Снег или человек?)

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Основной кот

Обои

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Ka39

Для этого нужна отдельная нейросеть UnclearedIceAI

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Николай Бойко

Так разговор про самарских ученых, а не про питерских

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FUNGAME

Технология пригодится когда будем падать от изнеможения в трудовых лагерях.

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4
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Трехтысячелетний пес

определила 97,6% инцидентов
 хорошо бы знать сколько ложноположительных и ложноотрицательных, а это эта цифра может значить что угодно

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Трехтысячелетний пес

кек, у них даже в пейпере это не написано, ну значит постеснялись показать результаты

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master of mastery

ложноотрицательных
 100 - 97,6

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Трехтысячелетний пес

я ставлю в журнале точку, если до пятницы не исправишь, то она превратится в двойку

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Уютный Багажник

Осталось разработать скорую, которая приезжает не через три часа, или вообще не приезжает и россияне смогут сдохнуть спокойно.

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Евгений Кочин

Ничё не знаю, нейросеть не подтвердила серьезность ваших жалоб. Обратитесь завтра в поликлинику к дежурному врачу.

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Уютный Багажник

Хорошо, так и сделаю, спасибо за помощь

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Основной кот

Видел на linkedin как один индус подобную штуку пилил дома

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Основной кот

Главной трудностью при разработке технологии стал сбор обучающих данных с реальных камер наблюдения, которых просто не хватало для тренировки нейросети.
 а че, в Самаре не в курсе что Питер существует? Полно вон обучающих данных было, навалом.

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Юрий Ручимский

Нейросеть передаёт через громкоговоритель контрольный набор лексем: "Ах ты чёртова пьянь! Разлёгся он тут, понимаешь. Сколько можно водку хлестать?!" и оценивает реакцию упавшего.

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Selfish Ledger

Такой стартап был у бородатого из фильма о долине Дудя. Они типа дома палили стариков и просили подписку за это. Конечно же ничего не выстрелило.

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заказ наряд

Когда нейросеть человечней человека.

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