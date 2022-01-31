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Наука
Софья Сажнева

Учёные обнаружили у бактерий «химическое радио», через которое они общаются и передают информацию потомкам Статьи редакции

Бактерии «общаются» с помощью химических сигнальных волн, информация в которых хранится по тому же принципу, что и в радиоволнах AM и FM.

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Исследование под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что бактерии общаются с потомками с помощью химического сигнала, аналогичного радиопередачам. Это помогает координировать формирование колоний. С помощью сигналов одновременно контролируется большое количество клеток, которые могут создавать биоплёнки.

Уровни концентрации молекулы-мессенджера, называемой циклическим дигуанилатом или c-di-GMP, могут увеличиваться и уменьшаться по чётко определённым закономерностям с течением времени и между поколениями. На поведение бактерий влияет конкретная форма этих колебаний — очень похоже на то, как информация хранится в радиоволнах AM и FM. Так бактерии формируют биоплёнки.

Эти биоплёнки могут как приносить пользу, так и вред организму. Расшифровав сигналы, ученые могут контролировать или настраивать образование биоплёнок. Это в некоторых случаях может даже спасти жизнь: например, при борьбе с инфекциями, покрывающими слизистую оболочку лёгких у людей с муковисцидозом.

Ученые выяснили, что бактерия Pseudomonas aeruginosa общается с помощью химических сигналов, аналогичных радиосигналам, чтобы помочь клеткам объединиться и сформировать колонии. Фото SciTechDaily

В других ситуациях было бы полезно повысить способность культивировать биоплёнки — например, укрепить колонии «хороших» бактерий в кишечнике человека, чтобы помочь пищеварению или защитить людей от болезнетворных микробов.

Кроме того, ученые сейчас работают над созданием бактериальных биоплёнок, которые могут разрушать пластик, поедать промышленные отходы или даже генерировать электричество в топливном элементе.

#наука #новости

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Антигравитационный торт
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Основной кот

Записываемся, девачки

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4
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Основной кот

Как плакаты в вендиспансере

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3
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Семен Семеныч

Pseudomonas aeruginosa как бы передаёт тебе сигнал.

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3
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Основной кот

Напоминает швецию на двухевровой монете.

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3
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Русский Кексик

А вы говорите пять жэ не влияет на организм

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8
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Антигравитационный торт

коронавирус сразу атакует

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FUNGAME
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3
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Джонни Мнемоников

А на самом деле тему будут разрабатывать вояки, это ж управляемое биооружие, мечта.

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2
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заказ наряд

Если углубиться в эту очень интересную тему, то окажется, что природа с вариативностью для выживания идет по воякам, как по тротуару после дождя.

Про мечту не спорю. Столько бабла можно попилить, сколько смысла сгенерировать, сколько людей занять. И то хлеб.

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2
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Джонни Мнемоников

Угу, а потом разобьют пробирку и привет - какой-нибудь супер-стафилококк с крыльями.

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1
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заказ наряд

"с крыльями" - как у летучей мыши.

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2
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Джонни Мнемоников

Это грязная инсинуация на Нефритовый Стержень Товарищ Xi.
В Ухани ничего не произошло!

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2
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заказ наряд
В пяти регионах заболеваемость пневмонией…
В 2020 году в регионах заметно выросла заболеваемость пневмонией, серьезнее всего — в ДФО. Лидером…
www.rbc.ru
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1
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Джонни Мнемоников

Минус 100 социальный рейтинг. Пройти в лагерь переобучения.

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2
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заказ наряд

Товарищ Xi, произошла чудовищная ошибка. Я просто хотел показать, что центры первичного распространения... Ааааааааааа (искажено эффектом Допплера)

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1
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Vasily Mordovin
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Andrew Muralov

Так ам и фм же разные типы модуляции. На ам больше похоже.

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Основной кот

вроде разница в длине волны?

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Саша Стеллин
Запись в подсайте Мемы — Мемы на TJ
Запись в подсайте Мемы — Мемы на TJ
tjournal.ru
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Grisha Pivovarov

AM и FM сигналы имеют разный принцип)

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Чехол от очков

Никиты Логинова на них нет

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jibob87715

Ничего себе. Настоящие, не псевдонаучные информационные препараты (аппараты?). Получается ОНИ были правы.

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Владимир Старик

Послушал радиво и вылечился, лечение по телевизору, Кашпировский 2.0

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Основной кот

А наследство они передают?

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Джонни Мнемоников

Наследников-то дохера. Разделить не могут.

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Катя

К моему вопросу о радио в офисе

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Владимир Старик

С Вами радиостанция МикроFM на волне c-di-GMP

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листочок

В ФСБ частоты регистрировали?

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jibob87715

Химическое радио нужно регистрировать в Росхимнадзоре

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Ze Katze

Передаём задолжености по кредитам будущим поколениям
Берём лучшее от бактерий

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Пётр Козлов

Опять новости про атаку титанов

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Nike RossXP

фсб такое: ну-ка, предоставьте нам ключи от вашего ануса, а то вдруг в вашей жопе террористы общаются

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