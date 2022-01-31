Учёные обнаружили у бактерий «химическое радио», через которое они общаются и передают информацию потомкам Статьи редакции
Бактерии «общаются» с помощью химических сигнальных волн, информация в которых хранится по тому же принципу, что и в радиоволнах AM и FM.
Исследование под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что бактерии общаются с потомками с помощью химического сигнала, аналогичного радиопередачам. Это помогает координировать формирование колоний. С помощью сигналов одновременно контролируется большое количество клеток, которые могут создавать биоплёнки.
Уровни концентрации молекулы-мессенджера, называемой циклическим дигуанилатом или c-di-GMP, могут увеличиваться и уменьшаться по чётко определённым закономерностям с течением времени и между поколениями. На поведение бактерий влияет конкретная форма этих колебаний — очень похоже на то, как информация хранится в радиоволнах AM и FM. Так бактерии формируют биоплёнки.
Эти биоплёнки могут как приносить пользу, так и вред организму. Расшифровав сигналы, ученые могут контролировать или настраивать образование биоплёнок. Это в некоторых случаях может даже спасти жизнь: например, при борьбе с инфекциями, покрывающими слизистую оболочку лёгких у людей с муковисцидозом.
В других ситуациях было бы полезно повысить способность культивировать биоплёнки — например, укрепить колонии «хороших» бактерий в кишечнике человека, чтобы помочь пищеварению или защитить людей от болезнетворных микробов.
Кроме того, ученые сейчас работают над созданием бактериальных биоплёнок, которые могут разрушать пластик, поедать промышленные отходы или даже генерировать электричество в топливном элементе.
Pseudomonas aeruginosa как бы передаёт тебе сигнал.
А вы говорите пять жэ не влияет на организм
коронавирус сразу атакует
А на самом деле тему будут разрабатывать вояки, это ж управляемое биооружие, мечта.
Если углубиться в эту очень интересную тему, то окажется, что природа с вариативностью для выживания идет по воякам, как по тротуару после дождя.
Про мечту не спорю. Столько бабла можно попилить, сколько смысла сгенерировать, сколько людей занять. И то хлеб.
Угу, а потом разобьют пробирку и привет - какой-нибудь супер-стафилококк с крыльями.
"с крыльями" - как у летучей мыши.
Это грязная инсинуация на Нефритовый Стержень Товарищ Xi.
В Ухани ничего не произошло!
Минус 100 социальный рейтинг. Пройти в лагерь переобучения.
Товарищ Xi, произошла чудовищная ошибка. Я просто хотел показать, что центры первичного распространения... Ааааааааааа (искажено эффектом Допплера)
Так ам и фм же разные типы модуляции. На ам больше похоже.
AM и FM сигналы имеют разный принцип)
Никиты Логинова на них нет
Ничего себе. Настоящие, не псевдонаучные информационные препараты (аппараты?). Получается ОНИ были правы.
Послушал радиво и вылечился, лечение по телевизору, Кашпировский 2.0
Наследников-то дохера. Разделить не могут.
К моему вопросу о радио в офисе
С Вами радиостанция МикроFM на волне c-di-GMP
В ФСБ частоты регистрировали?
Химическое радио нужно регистрировать в Росхимнадзоре
Передаём задолжености по кредитам будущим поколениям
Берём лучшее от бактерий
Опять новости про атаку титанов
фсб такое: ну-ка, предоставьте нам ключи от вашего ануса, а то вдруг в вашей жопе террористы общаются