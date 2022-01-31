Бактерии «общаются» с помощью химических сигнальных волн, информация в которых хранится по тому же принципу, что и в радиоволнах AM и FM.

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Исследование под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что бактерии общаются с потомками с помощью химического сигнала, аналогичного радиопередачам. Это помогает координировать формирование колоний. С помощью сигналов одновременно контролируется большое количество клеток, которые могут создавать биоплёнки.

Уровни концентрации молекулы-мессенджера, называемой циклическим дигуанилатом или c-di-GMP, могут увеличиваться и уменьшаться по чётко определённым закономерностям с течением времени и между поколениями. На поведение бактерий влияет конкретная форма этих колебаний — очень похоже на то, как информация хранится в радиоволнах AM и FM. Так бактерии формируют биоплёнки.

Эти биоплёнки могут как приносить пользу, так и вред организму. Расшифровав сигналы, ученые могут контролировать или настраивать образование биоплёнок. Это в некоторых случаях может даже спасти жизнь: например, при борьбе с инфекциями, покрывающими слизистую оболочку лёгких у людей с муковисцидозом.

Ученые выяснили, что бактерия Pseudomonas aeruginosa общается с помощью химических сигналов, аналогичных радиосигналам, чтобы помочь клеткам объединиться и сформировать колонии. Фото SciTechDaily

В других ситуациях было бы полезно повысить способность культивировать биоплёнки — например, укрепить колонии «хороших» бактерий в кишечнике человека, чтобы помочь пищеварению или защитить людей от болезнетворных микробов.