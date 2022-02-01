Их сделали с помощью системы радиотелескопов MeerKAT на севере ЮАР.

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На первом снимке, который показали учёные из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), Млечный путь расположен горизонтально, в центре — сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой в четыре миллиона масс Солнца.

Этот снимок — результат 200 часов наблюдений (20 сессий), которые проводились на протяжении трёх лет. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера. Цвета на снимке условны, красным обозначены участки, которые более интенсивно излучают радиочастоты, серым — менее интенсивно.

Здесь и далее — фото SARAO

На втором снимке снизу справа можно увидеть область чёрной дыры Стрелец A*.