Радиоастрономы опубликовали детальные снимки массивной чёрной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути Статьи редакции
Их сделали с помощью системы радиотелескопов MeerKAT на севере ЮАР.
На первом снимке, который показали учёные из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), Млечный путь расположен горизонтально, в центре — сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой в четыре миллиона масс Солнца.
Этот снимок — результат 200 часов наблюдений (20 сессий), которые проводились на протяжении трёх лет. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера. Цвета на снимке условны, красным обозначены участки, которые более интенсивно излучают радиочастоты, серым — менее интенсивно.
На втором снимке снизу справа можно увидеть область чёрной дыры Стрелец A*.
На третьем снимке — светящиеся остатки взрыва сверхновой G359.1-0.5. Слева можно увидеть «Мышь» — убегающий пульсар, справа — одна из самых длинных и известных радионитей «Змея». Новые данные MeerKAT позволят учёным детальнее изучить эти протяженные области.
@the art of гепард ваша с Нем работа?
Продам NFT
Нет, не продашь
Кто знает
А почему это черная дыра, если она излучает? Может быть это все же сверхмассивная звезда?
Излучает хрень, которая вертится вокруг дыры со страшной скоростью и температурами
С точки зрения внешнего наблюдателя частицы падающие в сторону горизонта событий будут постепенно останавливаться в виду ускоренного течения времени вблизи сверхмассивного объекта. Секунды вблизи горизонта превратятся в года с точки зрения россиянина или украинца на Земле. И вот они самые крошки, о которых вам говорили. Если не прав, комментаторы поправьте
Если не прав, комментаторы поправьте
Белорусов не упомянул, а так неплохое объяснение
Мозг @Arthur Sergeev
Супер скучная шутка. Ты плачешь сейчас от смеха?
Я в носу ковыряюсь
массивной чёрной дыры
Black Wives Fatter!
Это был расистский, неполиткорректный камент.