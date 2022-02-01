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Наука
Артём Мазанов

Радиоастрономы опубликовали детальные снимки массивной чёрной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути Статьи редакции

Их сделали с помощью системы радиотелескопов MeerKAT на севере ЮАР.

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На первом снимке, который показали учёные из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), Млечный путь расположен горизонтально, в центре — сверхмассивная черная дыра Стрелец A* массой в четыре миллиона масс Солнца.

Этот снимок — результат 200 часов наблюдений (20 сессий), которые проводились на протяжении трёх лет. Полученные данные в 70 терабайт обрабатывали два суперкомпьютера. Цвета на снимке условны, красным обозначены участки, которые более интенсивно излучают радиочастоты, серым — менее интенсивно.

Здесь и далее — фото SARAO

На втором снимке снизу справа можно увидеть область чёрной дыры Стрелец A*.

На третьем снимке — светящиеся остатки взрыва сверхновой G359.1-0.5. Слева можно увидеть «Мышь» — убегающий пульсар, справа — одна из самых длинных и известных радионитей «Змея». Новые данные MeerKAT позволят учёным детальнее изучить эти протяженные области.

#космос #чёрнаядыра

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Vasily Mordovin
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пепси

@the art of гепард ваша с Нем работа?

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Коровка спасла Россию

Продам NFT

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Чувак менять ник раз в три мес

Нет, не продашь

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Коровка спасла Россию

Кто знает

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Важный мангал

пукан маманьки взрывается

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1
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Михаил Дмитриев

А почему это черная дыра, если она излучает? Может быть это все же сверхмассивная звезда?

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Важный мангал

Излучает то, что падает в дыру. И сама ЧД не может сжирать абсолютно всё сразу, так сказать крошки летят

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2
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Важный мангал

Это радиодиапазон

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Ферман спас Россию

Излучает хрень, которая вертится вокруг дыры со страшной скоростью и температурами

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Павел Каташев

С точки зрения внешнего наблюдателя частицы падающие в сторону горизонта событий будут постепенно останавливаться в виду ускоренного течения времени вблизи сверхмассивного объекта. Секунды вблизи горизонта превратятся в года с точки зрения россиянина или украинца на Земле. И вот они самые крошки, о которых вам говорили. Если не прав, комментаторы поправьте

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Victor Aristov

Если не прав, комментаторы поправьте
 Белорусов не упомянул, а так неплохое объяснение

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пепси

Мозг @Arthur Sergeev

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Arthur Sergeev

Супер скучная шутка. Ты плачешь сейчас от смеха?

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пепси

Я в носу ковыряюсь

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Джонни Мнемоников

массивной чёрной дыры
 Black Wives Fatter!

Это был расистский, неполиткорректный камент.

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