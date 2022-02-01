Она может сокращаться под воздействием изменений кислотности среды и температуры.

Искусственную мышцу создали на основе эластина, природного волокнистого белка, который присутствует в организме человека, придавая эластичность коже и кровеносным сосудам. Как сообщается в пресс-релизе Фрайбургского университета, исследователи разработали два эластиноподобных белка, один из которых реагирует на колебания рН (изменения кислотно-щелочного баланса), а другой — на температуру. Затем учёные объединили два белка с помощью фотохимического перекрёстного связывания, чтобы сформировать двухслойный материал.

Искусственная мышца ритмично сокращается под воздействием сульфита натрия или при температуре около 20 градусов по Цельсию. При этом можно запрограммировать определенные состояния материала и снова сбросить их с помощью другого стимула.

Реакция материала на изменение pH / Advanced Intelligent Systems

Наша искусственная мышца всё ещё является прототипом. Однако высокая биосовместимость материала и возможность корректировки его состава в соответствии с конкретной тканью могут проложить путь для будущих применений в реконструктивной медицине, протезировании, фармацевтике или мягкой робототехнике. Штефан Шиллер Заведующий лабораторией Центра анализа биологических систем Фрайбургского университета

В прошлом, отмечают немецкие исследователи, учёные уже брали природные белки в качестве основы для создания искусственных мышечных систем и встраивали их в крошечные молекулярные машины или в полимеры. Однако ранее не удавалось разработать синтетические мышечные материалы, полностью основанные на биологическом материале и движущиеся автономно с помощью химической энергии.