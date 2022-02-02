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Наука
Софья Сажнева

Учёные из MIT создали нейросеть — она предсказывает, как антитела «атакуют» вирус. Это ускорит разработку лекарств Статьи редакции

Алгоритм Equidock может определить, как именно антитела будут прикрепляться к вирусу, в десятки раз быстрее, чем существующие методы.

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Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) создали модель машинного обучения, которая показывает идеальную связь между антителами, атакующими вирус. Это поможет при создании эффективных медицинских препаратов.

Антитела, небольшие белки, вырабатываемые иммунной системой, прикрепляются к определённым частям вируса, чтобы нейтрализовать его. Сейчас учёные работают над синтетическими антителами, которые могли бы атаковать SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий Covid-19). По замыслу, они должны связываться с шиповидными отростками вируса, чтобы предотвратить его проникновение в клетку человека.

Модель соединения двух белков / MIT

Чтобы разработать успешное синтетическое антитело, исследователи должны точно понять, как оно будет прикрепляться к вирусу: белки могут склеиваться в миллионах комбинаций, поэтому поиск правильного белкового комплекса требует много времени.

Для упрощения этого процесса и была создана модель машинного обучения, которая может предсказывать комплекс, образующийся при соединении двух белков. Модель под названием Equidock берёт трехмерные структуры антител и преобразует их в трехмерные графики, которые могут обрабатываться нейронной сетью.

Машинное обучение очень хорошо фиксирует взаимодействия между различными белками, которые химикам или биологам трудно записать экспериментально. Некоторые из этих взаимодействий очень сложны, и люди не нашли хороших способов их выразить.

Октавиан-Юген Ганеа
постдок Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института

Equidock может предсказать конечный белковый комплекс всего за 1-5 секунд. Используемые сейчас методы занимают гораздо больше времени, от 10 минут до часа и более.

#наука #новости

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Ilya Filin

Покрас Лампас

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Собственный браслет

Покрас Лампас
 Что это?

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1
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Собственный браслет

Видел штаны адидас с красными лампасами вместо белых? Вот это оно и есть

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Собственный браслет

А, ясн. Фу.

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Лига сильнейших экономик мира

В гугле забанили?

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Собственный браслет

Нет, я за живое человеческое общение.

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заказ наряд
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1
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Руслан Шекуров

А ещё эта сеть может предсказать каким должен быть вирус, чтобы антитела не смогли его атаковать 🧐

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Роман Олегович

Непонятно насколько это ускорит общий процесс попадения в пункты вакцинации. Если вычисление белкового комплекса составляло 1% от времени внедрения (исследования на животных и людях, бюрократия, логистика), то непонятно, зачем ускорять это

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