Астрономы впервые обнаружили чёрную дыру-изгоя, которая «парит» у Млечного пути

Блуждающая чёрная дыра могла появиться миллиарды лет назад во время столкновения галактик.

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Исследователи Корнеллского университета шесть лет наблюдали за небесным телом через космический телескоп «Хаббл». Объект почти не светился и при этом был сильно тяжелее, чем белый карлик или нейтронная звезда. Учёные пришли к выводу, что это чёрная дыра — первая найденная из блуждающих на краю галактики.

Чёрная дыра находится в Галактическом диске примерно между рукавами Центавра и Стрельца, примерно в 5000 световых лет от Земли. Она в одиночку движется по космосу со скоростью 45 километров в секунду. Астрономы предположили, что чёрную дыру «толкнул» взрыв сверхновой звезды.

Ранее специалисты Королевского астрономического общества с помощью моделирования подсчитали, сколько таких чёрных дыр-изгоев может находиться на окраинах Млечного пути — оказалось, что как минимум 12, и найденная может быть одной из них. Такие блуждающие небесные тела — следы ранних периодов Вселенной, когда галактики постоянно сталкивались и разлетались на части.