Астрономы впервые обнаружили чёрную дыру-изгоя, которая «парит» у Млечного пути Статьи редакции
Блуждающая чёрная дыра могла появиться миллиарды лет назад во время столкновения галактик.
Исследователи Корнеллского университета шесть лет наблюдали за небесным телом через космический телескоп «Хаббл». Объект почти не светился и при этом был сильно тяжелее, чем белый карлик или нейтронная звезда. Учёные пришли к выводу, что это чёрная дыра — первая найденная из блуждающих на краю галактики.
Чёрная дыра находится в Галактическом диске примерно между рукавами Центавра и Стрельца, примерно в 5000 световых лет от Земли. Она в одиночку движется по космосу со скоростью 45 километров в секунду. Астрономы предположили, что чёрную дыру «толкнул» взрыв сверхновой звезды.
Ранее специалисты Королевского астрономического общества с помощью моделирования подсчитали, сколько таких чёрных дыр-изгоев может находиться на окраинах Млечного пути — оказалось, что как минимум 12, и найденная может быть одной из них. Такие блуждающие небесные тела — следы ранних периодов Вселенной, когда галактики постоянно сталкивались и разлетались на части.
ох, зря ты эт... налетят же ща))
по твоему тут много кто в здравом уме?)
Любой чел в здравом уме
Так ты ж вроде свою черную дыру прорабатывал:
занят, пытаюсь сутулость исправить таким же способом
Этой дыре, возможно, нужна психологическая помощь, чтобы вернуть её в социум
Бесит, когда в некурящей компании отошёл попарить на 5000 лет, а тем временем за твой спиной уже успели заклеймить изгоем
Ещё и дыра чёрная...
Когда родители представляют тебя гостям:
чёрная дыра-изгой, которая «парит»