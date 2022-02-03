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Наука
Никита Логинов

Японские учёные впервые вырастили искусственные почки, неотличимые от настоящих — пока только мышиные Статьи редакции

Исследователи считают это предпоследним шагом к выращиванию искусственных почек человека из стволовых клеток.

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Трёхмерная структура выращенных «в пробирке» почек полностью идентична структуре настоящих почек мыши, изображение Университета Кумамото

Группа японских биологов Университета Кумамото решила последнюю из трёх задач по выращиванию искусственной почки мыши из стволовых клеток. Учёные получили специфичную для почек соединительную ткань, на основе которой удалось вырастить «в пробирке» полную копию настоящего мышиного органа. Об этом исследователи сообщили в журнале Nature.

До этого учёные разных стран успешно выращивали из стволовых клеток два компонента почки: нефрон, играющий роль фильтра, и мочеточник, соединяющий почку с мочевым пузырём. Оставался третий компонент — строма, соединительная ткань, которая уникальна для каждого органа и координирует его развитие и работу. Получить строму оказалось крайне сложной задачей.

Японские биологи работали над её решением несколько лет и в результате смогли вырастить in vitro почечную строму, идентичную настоящей. Когда учёные объединили её с выращенными нефроном и мочеточником, получилась полностью искусственная мышиная почка, чья трёхмерная структура не отличалась от структуры настоящей почки.

По словам исследователей, это может быть предпоследним шагом к получению искусственной почки человека. Учёные уже умеют выращивать из стволовых клеток нефрон и мочеточник человеческой почки, так что остаётся только повторить своё достижение со стромой.

Если биологам это удастся, то полученные искусственные почки человека можно будет использовать для исследования болезней и лекарств, а впоследствии — и для пересадки. Это может стать спасением для 750 миллионов человек по всему миру, страдающих от хронической почечной недостаточности. Учёные пытаются решить проблему, создавая компактные приборы для диализа и выращивая искусственные почки в телах животных, но ощутимых успехов пока не добились.

Наука
Никита Логинов
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Искусственная почка от Kidney Project  Изображение Kidney Project

#новости #биология #медицина

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Политический крюк

Печень когда уже начнут выращивать. Для россиян актуально

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André

Это гораздо актуальнее для ~1 млрд людей, страдающих от различных гепатитов

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5
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Политический крюк

возможно печень сложнее вырастить

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André

Печень вырастить сложнее только в одном аспекте — сам орган тупо больше. Есть проекты по выращиванию нескольких маленьких органов и объединению их в один.
Кровеносная система в почке сильно сложнее, чем в печени, и сами клетки более сложные.

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Политический крюк

ну может если получится почку, тогда будет просто перейти к печени

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André

Эти процессы идут параллельно, из последнего, что я читал, человеческую печень уже выращивают, но очень тонкой/"хрупкой"

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Политический крюк

я имел в виду полноценный орган, готовый к пересадке

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André

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235232041830107X

Можно почитать, если интересно

Novel hybrid three-dimensional artificial liver…
Liver transplantation is currently the only curative therapy for end-stage liver failure; however…
www.sciencedirect.com
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Алексей Архипов

Печень может сама восстанавливаться, даже если её останется меньше половины

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André

Я смотрю, ты доктор интернетмедицинских наук, это не лечится

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Путин спас Россию

Это если ей не мешать. А помешать ей может много что.

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Сделаю Россию вновь великой

Какой миллиард эм

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Дмитрий Григорьев

Когда совершенно очевидно, что речь идёт, как минимум, о триллионе.

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Политический крюк

И ещё 10 на подходе

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Катя

забрал мой комментарий

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Катя

хотя ты шеф, тогда ладно

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Политический крюк

мыши́те - не мыши́те

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André

К слову, вангую, что Биг Фарма скоро начнет подминать под себя такие компании/стартапы, так что самое время начать в это инвестировать.

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André

Господи, как же охуенно жить в такое время, когда реально умные люди делают такие крутые вещи, пока долбоебы клепают NFT и Тик Токи.

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4
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Политический крюк

и комментируют на тж

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André
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Политический крюк

Пока технология будет новой, только богатые смогут позволить себе выращивать органы, то есть снова увеличится неравенство.

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André

Как только станет коммерчески доступной, станет не сложнее/дороже обычной трансплантации - лет за 5-10 станет вполне массовым явлением.

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Политический крюк

ну если любой завод сможет вырастить, тогда да, а так будет как с новыми поколениями чипов

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André

Это будут маленькие лаборатории, "заточенные" под создание определенного органа/группы органов - и, конечно, не заменят традиционную трансплантацию на 100% в обозримом будущем

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Политический крюк

так а чем это не традиционная? Разве что орган из пробирки

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André

Ну, например, как минимум будет проблема в том, чтобы добыть необходимый биоматериал, чтобы ее вырастить. Пока тяжело сказать, точно ли все хорошо с отсутствием аутоиммунной реакции организма на такой орган. Уверен, что найдется еще тысяча нюансов по ходу дела, я в трансплантологии не эксперт мирового уровня, чтобы заявлять достоверно про клинические аспекты использования таких органов, так что будем посмотреть

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Политический крюк

это да, тут может быть иначе, хотя если орган выращен на собственных клетках организма, то может быть намного лучше чем с натуральным, но чужим

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Vadim Zero

Поэтому давайте не будем развивать науку, все ее достижения доступны только богатым и усиливают неравенство. Желательно в каменный век вернутся, там уж точно все были равны.

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Политический крюк

Мышь может неадекватно реагировать на щелчок по почкам. Но не спешите! Это могут быть физические проблемы, а не клоп Окон 95.

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