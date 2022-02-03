Исследователи считают это предпоследним шагом к выращиванию искусственных почек человека из стволовых клеток.

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Трёхмерная структура выращенных «в пробирке» почек полностью идентична структуре настоящих почек мыши, изображение Университета Кумамото

Группа японских биологов Университета Кумамото решила последнюю из трёх задач по выращиванию искусственной почки мыши из стволовых клеток. Учёные получили специфичную для почек соединительную ткань, на основе которой удалось вырастить «в пробирке» полную копию настоящего мышиного органа. Об этом исследователи сообщили в журнале Nature.

До этого учёные разных стран успешно выращивали из стволовых клеток два компонента почки: нефрон, играющий роль фильтра, и мочеточник, соединяющий почку с мочевым пузырём. Оставался третий компонент — строма, соединительная ткань, которая уникальна для каждого органа и координирует его развитие и работу. Получить строму оказалось крайне сложной задачей.

Японские биологи работали над её решением несколько лет и в результате смогли вырастить in vitro почечную строму, идентичную настоящей. Когда учёные объединили её с выращенными нефроном и мочеточником, получилась полностью искусственная мышиная почка, чья трёхмерная структура не отличалась от структуры настоящей почки.

По словам исследователей, это может быть предпоследним шагом к получению искусственной почки человека. Учёные уже умеют выращивать из стволовых клеток нефрон и мочеточник человеческой почки, так что остаётся только повторить своё достижение со стромой.

Если биологам это удастся, то полученные искусственные почки человека можно будет использовать для исследования болезней и лекарств, а впоследствии — и для пересадки. Это может стать спасением для 750 миллионов человек по всему миру, страдающих от хронической почечной недостаточности. Учёные пытаются решить проблему, создавая компактные приборы для диализа и выращивая искусственные почки в телах животных, но ощутимых успехов пока не добились.