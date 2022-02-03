Японские учёные впервые вырастили искусственные почки, неотличимые от настоящих — пока только мышиные Статьи редакции
Исследователи считают это предпоследним шагом к выращиванию искусственных почек человека из стволовых клеток.
Группа японских биологов Университета Кумамото решила последнюю из трёх задач по выращиванию искусственной почки мыши из стволовых клеток. Учёные получили специфичную для почек соединительную ткань, на основе которой удалось вырастить «в пробирке» полную копию настоящего мышиного органа. Об этом исследователи сообщили в журнале Nature.
До этого учёные разных стран успешно выращивали из стволовых клеток два компонента почки: нефрон, играющий роль фильтра, и мочеточник, соединяющий почку с мочевым пузырём. Оставался третий компонент — строма, соединительная ткань, которая уникальна для каждого органа и координирует его развитие и работу. Получить строму оказалось крайне сложной задачей.
Японские биологи работали над её решением несколько лет и в результате смогли вырастить in vitro почечную строму, идентичную настоящей. Когда учёные объединили её с выращенными нефроном и мочеточником, получилась полностью искусственная мышиная почка, чья трёхмерная структура не отличалась от структуры настоящей почки.
Если биологам это удастся, то полученные искусственные почки человека можно будет использовать для исследования болезней и лекарств, а впоследствии — и для пересадки. Это может стать спасением для 750 миллионов человек по всему миру, страдающих от хронической почечной недостаточности. Учёные пытаются решить проблему, создавая компактные приборы для диализа и выращивая искусственные почки в телах животных, но ощутимых успехов пока не добились.
Это гораздо актуальнее для ~1 млрд людей, страдающих от различных гепатитов
Печень вырастить сложнее только в одном аспекте — сам орган тупо больше. Есть проекты по выращиванию нескольких маленьких органов и объединению их в один.
Кровеносная система в почке сильно сложнее, чем в печени, и сами клетки более сложные.
Эти процессы идут параллельно, из последнего, что я читал, человеческую печень уже выращивают, но очень тонкой/"хрупкой"
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235232041830107X
Можно почитать, если интересно
Печень может сама восстанавливаться, даже если её останется меньше половины
Я смотрю, ты доктор интернетмедицинских наук, это не лечится
Это если ей не мешать. А помешать ей может много что.
Какой миллиард эм
Когда совершенно очевидно, что речь идёт, как минимум, о триллионе.
забрал мой комментарий
хотя ты шеф, тогда ладно
К слову, вангую, что Биг Фарма скоро начнет подминать под себя такие компании/стартапы, так что самое время начать в это инвестировать.
Господи, как же охуенно жить в такое время, когда реально умные люди делают такие крутые вещи, пока долбоебы клепают NFT и Тик Токи.
Как только станет коммерчески доступной, станет не сложнее/дороже обычной трансплантации - лет за 5-10 станет вполне массовым явлением.
Это будут маленькие лаборатории, "заточенные" под создание определенного органа/группы органов - и, конечно, не заменят традиционную трансплантацию на 100% в обозримом будущем
Ну, например, как минимум будет проблема в том, чтобы добыть необходимый биоматериал, чтобы ее вырастить. Пока тяжело сказать, точно ли все хорошо с отсутствием аутоиммунной реакции организма на такой орган. Уверен, что найдется еще тысяча нюансов по ходу дела, я в трансплантологии не эксперт мирового уровня, чтобы заявлять достоверно про клинические аспекты использования таких органов, так что будем посмотреть
Поэтому давайте не будем развивать науку, все ее достижения доступны только богатым и усиливают неравенство. Желательно в каменный век вернутся, там уж точно все были равны.