Учёные опубликовали данные об эффективности CAR-T-терапии лейкемии и лимфомы — дорогого и проблемного «средства последней надежды».

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Генетически модифицированные иммунные Т-клетки атакуют раковую клетку, изображение Science Photo Library

Группа американских учёных изучила состояние первых двух пациентов, прошедших через лечение лейкемии CAR-T-клетками в 2010 году, и пришла к выводу, что можно говорить о стойкой ремиссии без признаков рецидива. С учётом более общей статистики и последних достижений, генетическая иммунотерапия выглядит крайне перспективным методом лечения рака крови. Учёные изложили свои наблюдения в журнале Nature.

Как работает терапия CAR-T-клетками

Суть терапии CAR-T заключается в том, чтобы научить иммунитет атаковать раковые клетки. Для этого у пациента берут иммунные Т-клетки, немного изменяют их ДНК, после чего вводят обратно пациенту. Это очень дорогая, сложная и рискованная операция, к которой прибегают, когда вариантов больше нет.

В ходе генетической модификации у Т-клеток появляется новый «детектор» — химерный антигенный рецептор. Благодаря этому рецептору иммунные Т-клетки способны распознавать клетки, поражённые раком. Т-клетки начинают реагировать на них, как обычно реагируют на бактерии — наваливаются на оболочку, разрушают её и травят ядро токсичными веществами.

Терапия CAR-T-клетками оказывает хороший краткосрочный эффект — ремиссия происходит у 90% пациентов. Но на десятилетней дистанции этот показатель падает до 30-40% для разных видов рака.

Учёные пока толком не знают, от чего зависит долгосрочная эффективность терапии. У первых двух пациентов за прошедшие 12 лет заметно изменился состав иммунитета: доминирующими стали не CAR-T-клетки, а CD4 — и похоже, они тоже научились атаковать рак. Возможно, из этого можно будет сделать какие-то выводы и усовершенствовать метод.

Где лечат раковые болезни CAR-T-терапией

Летом 2017 года американские власти впервые одобрили новый метод, сейчас там разрешены пять видов генетической иммунотерапии против лейкемии, лимфомы и миеломы. Лечение CAR-T-клетками в США стоит 375-475 тысяч долларов (28,5-36 миллионов рублей), для американских граждан её покрывает страховка по программе Medicare. За прошедшие пять лет генетическую иммунотерапию рака получили тысячи американцев.

В России терапия рака CAR-T-клетками находится на стадии единичного эксперимента в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова, который начался в июне 2021 года. За два месяца лечение прошли более 60 человек с краткосрочной эффективностью в 90%. Терапия обходится в 4,4 миллиона рублей, обычно её оплачивают благотворители.

Другие российские медицинские центры также работают над собственными методами генетической иммунотерапии рака. К концу 2022 года могут лицензировать и зарубежные варианты терапии для использования в российских частных и государственных клиниках.

НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова в посёлке Песочном, фото Яндекс Карты

Проблемы и будущее генетической иммунотерапии

Лечение CAR-T-клетками может вызывать тяжёлые побочные эффекты, основные из них: «шоковая реакция» иммунитета (синдром высвобождения цитокинов) и масштабная гибель нервных клеток, порой приводящая к смерти. Иногда модифицированные Т-клетки начинают принимать здоровые клетки за раковые и атаковать их.

Хотя терапия неплохо работает против рака клеток крови, она неэффективна против «твёрдых» опухолей, которые поражают органы вроде печени или сердца. Модифицированные Т-клетки не могут проникнуть вглубь опухоли, потому что они вырабатывают вещества, подавляющие иммунные клетки.