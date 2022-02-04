«Генетический патч» иммунитета подавил рак крови и обеспечил пациентам 12 лет жизни без рецидивов Статьи редакции
Учёные опубликовали данные об эффективности CAR-T-терапии лейкемии и лимфомы — дорогого и проблемного «средства последней надежды».
Группа американских учёных изучила состояние первых двух пациентов, прошедших через лечение лейкемии CAR-T-клетками в 2010 году, и пришла к выводу, что можно говорить о стойкой ремиссии без признаков рецидива. С учётом более общей статистики и последних достижений, генетическая иммунотерапия выглядит крайне перспективным методом лечения рака крови. Учёные изложили свои наблюдения в журнале Nature.
Как работает терапия CAR-T-клетками
Суть терапии CAR-T заключается в том, чтобы научить иммунитет атаковать раковые клетки. Для этого у пациента берут иммунные Т-клетки, немного изменяют их ДНК, после чего вводят обратно пациенту. Это очень дорогая, сложная и рискованная операция, к которой прибегают, когда вариантов больше нет.
В ходе генетической модификации у Т-клеток появляется новый «детектор» — химерный антигенный рецептор. Благодаря этому рецептору иммунные Т-клетки способны распознавать клетки, поражённые раком. Т-клетки начинают реагировать на них, как обычно реагируют на бактерии — наваливаются на оболочку, разрушают её и травят ядро токсичными веществами.
Учёные пока толком не знают, от чего зависит долгосрочная эффективность терапии. У первых двух пациентов за прошедшие 12 лет заметно изменился состав иммунитета: доминирующими стали не CAR-T-клетки, а CD4 — и похоже, они тоже научились атаковать рак. Возможно, из этого можно будет сделать какие-то выводы и усовершенствовать метод.
Где лечат раковые болезни CAR-T-терапией
Летом 2017 года американские власти впервые одобрили новый метод, сейчас там разрешены пять видов генетической иммунотерапии против лейкемии, лимфомы и миеломы. Лечение CAR-T-клетками в США стоит 375-475 тысяч долларов (28,5-36 миллионов рублей), для американских граждан её покрывает страховка по программе Medicare. За прошедшие пять лет генетическую иммунотерапию рака получили тысячи американцев.
Другие российские медицинские центры также работают над собственными методами генетической иммунотерапии рака. К концу 2022 года могут лицензировать и зарубежные варианты терапии для использования в российских частных и государственных клиниках.
Проблемы и будущее генетической иммунотерапии
Лечение CAR-T-клетками может вызывать тяжёлые побочные эффекты, основные из них: «шоковая реакция» иммунитета (синдром высвобождения цитокинов) и масштабная гибель нервных клеток, порой приводящая к смерти. Иногда модифицированные Т-клетки начинают принимать здоровые клетки за раковые и атаковать их.
Хотя терапия неплохо работает против рака клеток крови, она неэффективна против «твёрдых» опухолей, которые поражают органы вроде печени или сердца. Модифицированные Т-клетки не могут проникнуть вглубь опухоли, потому что они вырабатывают вещества, подавляющие иммунные клетки.
Однако учёные надеются решить обе группы проблем: свести к минимуму побочные эффекты и расширить действие терапии на другие виды рака — прежде всего, на опухоли сердца и мозга. Примеры полного излечения в масштабе 5-10 и более лет внушают врачам энтузиазм — «живое лекарство», состоящее из собственных иммунных клеток, выглядит настоящей революцией.