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Наука
Сергей Исенеков

NASA показало тренировку астронавтов лунной миссии: бассейн глубиной 12 метров имитирует высадку на спутник Земли Статьи редакции

Тренировка также проходит почти в полной темноте.

13 13 комментариев
1712 просмотров
Фото NASA

NASA показало фотографии тренировки участников миссии «Артемида», которая проходит в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Гигансткий резервуар с водой предназначен для имитации условий, с которыми астронавты столкнутся во время первого в истории пилотируемого полёта на южный полюс Луны. Об этом рассказало ведомство.

Резервуар поможет астронавтам освоиться с работой в условиях лунной гравитации. Также «тренажёр» воспроизводит тусклое освещение, так как на южном полюсе спутника солнечный свет проявляется всего лишь на несколько градусов выше горизонта.

Фото NASA

В ходе тренировок в бассейне на глубине 12 метров астронавты выполнят такие задачи, как сбор образцов лунного реголита с использованием различных инструментов, проверка посадочного модуля и установка американского флага.

В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу «Артемида». Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхность Луны, которая произойдёт в 2025 году.

#новости #nasa #космос

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Печатный цвет

ЧТО ВЫЛЕЗЛО ИЗ БАССЕЙНА? NASA ПОКАЗАЛО ВЫСАДКУ АСТРОНАВТОВ НА ЛУНЕ

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11
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александр александр

так вот где съёмки проводились, ясно

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Александр Лунев

Глубина этого бассейна 40 футов, т.е. 12 метров. Бассейна глубиной 128 метров в мире не существует.

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9
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Alex Fielding

underrated comment

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Печатный цвет
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Jonny Odyssey

а потом эти видосы подкорректируют, уберут пузыри и будет материал о высадки астронавтов...
киностудия наса

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Dmitry Pasyutin

почему 127 оказалось мало?

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No Name

программист-ОКРщик писал план

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Олег Матвеенко

Вот дурачки, они не в курсе чтоли что Луна не плоская?

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Сделаю Россию вновь великой

а какая стоимость миссии?

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Alexey Kochetkov

12 метров

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Robo Krabe

А прожекторы же они с собой конечно не возьмут.

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No Name

проверка посадочного модуля и установка американского флага.
 американского флага.

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