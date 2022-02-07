NASA показало тренировку астронавтов лунной миссии: бассейн глубиной 12 метров имитирует высадку на спутник Земли Статьи редакции
Тренировка также проходит почти в полной темноте.
NASA показало фотографии тренировки участников миссии «Артемида», которая проходит в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Гигансткий резервуар с водой предназначен для имитации условий, с которыми астронавты столкнутся во время первого в истории пилотируемого полёта на южный полюс Луны. Об этом рассказало ведомство.
Резервуар поможет астронавтам освоиться с работой в условиях лунной гравитации. Также «тренажёр» воспроизводит тусклое освещение, так как на южном полюсе спутника солнечный свет проявляется всего лишь на несколько градусов выше горизонта.
В ходе тренировок в бассейне на глубине 12 метров астронавты выполнят такие задачи, как сбор образцов лунного реголита с использованием различных инструментов, проверка посадочного модуля и установка американского флага.
В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу «Артемида». Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхность Луны, которая произойдёт в 2025 году.
так вот где съёмки проводились, ясно
Глубина этого бассейна 40 футов, т.е. 12 метров. Бассейна глубиной 128 метров в мире не существует.
underrated comment
а потом эти видосы подкорректируют, уберут пузыри и будет материал о высадки астронавтов...
киностудия наса
почему 127 оказалось мало?
программист-ОКРщик писал план
Вот дурачки, они не в курсе чтоли что Луна не плоская?
а какая стоимость миссии?
12 метров
А прожекторы же они с собой конечно не возьмут.
проверка посадочного модуля и установка американского флага.
американского флага.
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