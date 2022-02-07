Тренировка также проходит почти в полной темноте.

{"id":528664} 718 просмотров

Фото NASA



NASA показало фотографии тренировки участников миссии «Артемида», которая проходит в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Гигансткий резервуар с водой предназначен для имитации условий, с которыми астронавты столкнутся во время первого в истории пилотируемого полёта на южный полюс Луны. Об этом рассказало ведомство.

Резервуар поможет астронавтам освоиться с работой в условиях лунной гравитации. Также «тренажёр» воспроизводит тусклое освещение, так как на южном полюсе спутника солнечный свет проявляется всего лишь на несколько градусов выше горизонта.

Фото NASA



В ходе тренировок в бассейне на глубине 128 метров астронавты выполнят такие задачи, как сбор образцов лунного реголита с использованием различных инструментов, проверка посадочного модуля и установка американского флага.