Израильские врачи создали имплант, который восстанавливает спинной мозг и лечит до 80% случаев паралича Статьи редакции
Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.
Специалисты Центра регенеративной биотехнологии Сагол Тель-Авивского университета имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных, разделённых на две группы: парализованных совсем недавно, и тех, кто был парализован в течение длительного времени (эквивалентно году в человеческом исчислении). После имплантации 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.
Технология израильских ученых основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. Эта ткань, как и все ткани в нашем организме, состоит из клеток вместе с внеклеточным матриксом, содержащим такие вещества, как коллагены и сахара. После отделения клеток от внеклеточного матрикса учёные с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, способные стать клетками любого типа в организме.
По словам исследователей, это первый случай в мире, когда имплантированные ткани человека вызвали восстановление в животном на длительный срок.
Учёные рассчитывают выйти на стадию клинических испытаний на людях в течение следующих нескольких лет. Доклиническая программа компании уже обсуждалась с FDA. Учитывая, что сейчас нет другой альтернативы для парализованных пациентов, исследователи считают, что есть основания ожидать относительно быстрого одобрения технологии.
Вот у кого действительно особый путь.
На камнях в пустыне, действительно кругом враги..
и чудеса творят. не ищут оправданий.
Можно поучиться у них
а чего ещё ожидать от евреев
Погромов, чего же еще
Удивительно что про заговор жидомассонов тебе еще не рассказали!
Красавчики, еще среди лидеров по экспорту вооружения.
зумеры будут жить 250 лет
Разве что в метавселенной
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@Михаил Темнов наденешь?
Кто шарит, это может помочь при СМА?
Голанские высоты?
Мазал тов.
Из оттуда где ты сейчас ты вряд ли у этим ученым попадешь.
Замечательно!
выходит
Эти учёные живут в 3022 и хихикают над нашими фантастическими фильмами
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Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.
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