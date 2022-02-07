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Наука
Софья Сажнева

Израильские врачи создали имплант, который восстанавливает спинной мозг и лечит до 80% случаев паралича Статьи редакции

Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.

23 23 комментария
2476 просмотров
Центр регенеративной биотехнологии Сагол

Специалисты Центра регенеративной биотехнологии Сагол Тель-Авивского университета имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных, разделённых на две группы: парализованных совсем недавно, и тех, кто был парализован в течение длительного времени (эквивалентно году в человеческом исчислении). После имплантации 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.

Технология израильских ученых основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. Эта ткань, как и все ткани в нашем организме, состоит из клеток вместе с внеклеточным матриксом, содержащим такие вещества, как коллагены и сахара. После отделения клеток от внеклеточного матрикса учёные с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, способные стать клетками любого типа в организме.

Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунного ответа или отторжения после имплантации. Затем мы инкапсулировали стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трёхмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны

Тал Двир
профессор Центра регенеративной биотехнологии Сагол

По словам исследователей, это первый случай в мире, когда имплантированные ткани человека вызвали восстановление в животном на длительный срок.

Учёные рассчитывают выйти на стадию клинических испытаний на людях в течение следующих нескольких лет. Доклиническая программа компании уже обсуждалась с FDA. Учитывая, что сейчас нет другой альтернативы для парализованных пациентов, исследователи считают, что есть основания ожидать относительно быстрого одобрения технологии.

В мире миллионы людей, парализованных из-за травмы позвоночника. До сих пор не существует эффективного лечения их состояния. Наша цель — изготовить персонализированные имплантаты спинного мозга для каждого парализованного человека, позволяющие регенерировать поврежденную ткань без риск отказа.

Тал Двир
профессор Центра регенеративной биотехнологии Сагол

#наука #новости #медицина #здоровье

23 23 комментария
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23 комментария
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Колючий лолипоп

За Израиль и двор доначу в упор.

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6
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VladimirV

Вот у кого действительно особый путь.
На камнях в пустыне, действительно кругом враги..
и чудеса творят. не ищут оправданий.
Можно поучиться у них

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50
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испанский смех

а чего ещё ожидать от евреев

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3
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Ферман спас Россию

Погромов, чего же еще

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1
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badResistor

Удивительно что про заговор жидомассонов тебе еще не рассказали!

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3
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Pavel Prischepa

Красавчики, еще среди лидеров по экспорту вооружения.

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2
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neimovirne

зумеры будут жить 250 лет

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6
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Anton NS

Разве что в метавселенной

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6
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Комментарий удален

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Медный пришелец

В Метавселенной год за пять. Или пять за год

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Коммерческий Гоша

Осталось сделать такую штуку для мозгов и вставить её либерахам!

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7
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Комментарий удален

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Сделаю Россию вновь великой

@Михаил Темнов наденешь?

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Коммерческий Гоша

Только что тут был его комментарий и уже пропал. Вахтёр???

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0
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Божий единорожек88

Не мой.

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Коммерческий Гоша

Что так сложно

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Tanqwer

Кто шарит, это может помочь при СМА?

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3
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Тупой турник

Теперь можно с чистой совестью ломать спину? Наканецта. Я в горы!

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Ферман спас Россию

Голанские высоты?
Мазал тов.
Из оттуда где ты сейчас ты вряд ли у этим ученым попадешь.

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Тупой турник

Буду надеяться на лучшее

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Голубой микрофон

Ток купи беткоинов чоб через 5 лет оплатить операцию когда выйдет в продакшн

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Тупой турник

Страховку сделаю лучш

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Владислав Пасека

Замечательно!

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испанский смех

выходит

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Дмитрий Полхович

Эти учёные живут в 3022 и хихикают над нашими фантастическими фильмами

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Израильские врачи создали имплант, который восстанавливает спинной мозг и лечит до 80% случаев паралича Статьи редакции

Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.

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