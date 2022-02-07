Регенерирующие импланты сделаны из стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани пациента.

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Центр регенеративной биотехнологии Сагол

Специалисты Центра регенеративной биотехнологии Сагол Тель-Авивского университета имплантировали ткани спинного мозга человека в лабораторных животных, разделённых на две группы: парализованных совсем недавно, и тех, кто был парализован в течение длительного времени (эквивалентно году в человеческом исчислении). После имплантации 100% лабораторных животных с острым параличом и 80% с хроническим параличом восстановили способность ходить.

Технология израильских ученых основана на взятии у пациента небольшой биопсии жировой ткани живота. Эта ткань, как и все ткани в нашем организме, состоит из клеток вместе с внеклеточным матриксом, содержащим такие вещества, как коллагены и сахара. После отделения клеток от внеклеточного матрикса учёные с помощью генной инженерии перепрограммировали клетки, вернув их в состояние, напоминающее эмбриональные стволовые клетки, способные стать клетками любого типа в организме.

Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунного ответа или отторжения после имплантации. Затем мы инкапсулировали стволовые клетки в гидрогель, и в процессе, имитирующем эмбриональное развитие спинного мозга, мы превратили клетки в трёхмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны Тал Двир профессор Центра регенеративной биотехнологии Сагол

По словам исследователей, это первый случай в мире, когда имплантированные ткани человека вызвали восстановление в животном на длительный срок.

Учёные рассчитывают выйти на стадию клинических испытаний на людях в течение следующих нескольких лет. Доклиническая программа компании уже обсуждалась с FDA. Учитывая, что сейчас нет другой альтернативы для парализованных пациентов, исследователи считают, что есть основания ожидать относительно быстрого одобрения технологии.