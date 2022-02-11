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Наука
Сергей Исенеков

Илон Маск провёл презентацию космического корабля Starship и заявил о его запуске на орбиту в 2022 году Статьи редакции

Это первые подробности о космическом корабле за два года.

57 57 комментариев
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Видео-презентация корабля Starship

Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас) заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Об этом пишет The New York Times.

На данный момент я абсолютно уверен, что мы выведем Starship на орбиту уже скоро, в этом году. Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли.

Илон Маск

основатель SpaceX

В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.

Сейчас компания очень близка к решению трудной задачи. К следующему месяцу производство двигателей увеличится до семи-восьми в неделю, а к концу года SpaceX будет ежемесячно выпускать новый Starship и ракету-носитель.

Илон Маск

основатель SpaceX

Ещё одной проблемой, озвученной основателем SpaceX, стала экологическая оценка Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое изучает комплексы космодрома. По словам Маска, в ближайшее время ведомство примет решение о том, угрожает ли Spacebase окружающей среде или нет.

Elon Musk @elonmusk
Космический корабль Starship на космодроме Starbase

При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полёты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю. Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.

#новости #илонмаск #spacex #starship #космос #сша

57 57 комментариев
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57 комментариев
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Поразительный кубок

Дрочу на Маска

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11
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Нормативный франт

Дрочу на рогозина

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–1
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Поразительный кубок

Ну такое

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9
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Павел Каташев

Кто как хочет так и дрочит

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Al

Это же уже копро...

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Павел Каташев

Не копро, максимум геронто...

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Здравый якорь

Дрочу на кибертрак

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2
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Поразительный кубок

Я тоже

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1
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VladimirV

Как он умудряется ракетостроителям больше 1000$ в месяц платить?

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7
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Возрастной цветок

Фашист, хули

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8
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Аналогичный магнит

аферист и проходимец, если быть точным

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7
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Возрастной цветок

Пиндос ещё и левак фемка

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BaybA

Ты хотел сказать русофоб?

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anton platonov

в мес?)) там этой суммой в день особо не удивить..

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Аналогичный магнит

красиво, вот бы вживую посмотреть

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3
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Путин спас Россию

Лучше бы этим и занимался, чем говностарлинком орбиту засорять

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–13
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Нормативный франт

Терпи

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4
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Путин спас Россию

Надеюсь он обанкротится

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–11
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Dmitry Pasyutin

ты хотел сказать обнулится

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Нормативный франт

Я тоже

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Нормативный франт

@Санитар опять преследование минусами пациентом @Иван Прохоров

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Нормативный франт

@Сторож ау

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Orbital_Cat

с батутом

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Astraeus

Старлинк > любой другой проект Маска. Литералли прорыв, а не просто улучшение уже существующих технологий.

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2
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Путин спас Россию

В чём прорыв, спутниковому интернету сто лет в обед

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–3
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Astraeus

Сколько лет спутниковому интернету со скоростью 50+ мбит практически в любую погоду, пингом до сотки и стоимостью 100 баксов в месяц? До старлинка это была фантастика.

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3
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Путин спас Россию

Рекламный буллшит у него прорывной, тут ты прав. А в реале пока немощная хуйня задорого получается

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–6
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Astraeus

Лол, зайди на реддит и чекни тесты от реальных юзеров старлинка. Пока получается практически то же, что он и обещал за, по сути, копеечную сумму.

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1
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Путин спас Россию

Ха-ха чел тебе напомнить чем демо версия от реальности отличается? Я не возражаю, фанатей дальше, а я попкорном запасусь

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Astraeus

Мне не к чему фанатеть от старлинка, ибо у меня и так есть доступ к 200 мбит/с инету за 8 баксов в месяц. Но даже в моей стране есть немало мест, где иметь стабильные 10 мбит - уже заебись. А в развитых странах, особенно в Штатах, таких мест еще больше.

Ха-ха чел тебе напомнить чем демо версия от реальности отличается?
Да, демоверсия такая крутая, а на релизе будет 1 мбит с пингом 1000)) Учитывая каждую неделю увеличивающуюся спутниковую группировку, при полноценном релизе он сможет обеспечить нормальную скорость и пинг практически в любой точке планеты.

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Путин спас Россию

а на релизе будет 1 мбит с пингом 1000))
Примерно так. Если до релиза вообще дойдёт

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Astraeus

Если до релиза вообще дойдёт
Помнится, на анонсе старлинка много кто говорил, что это вообще вброс и они даже 1000 спутников запустить не смогут. Сейчас их, если я не ошибаюсь, две тысячи.

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Путин спас Россию

Маск тоже много чего говорил, что не сбылось, кеке

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Astraeus

Да. Но много из того, о чем он говорил, но что не сбылось, не доходило до той стадии, на которой сейчас находится старлинк. Когда его представили я тоже относился крайне скептически ко всему этому.

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Аналогичный магнит

откуда столько эмоций по поводу африканца, который живет на другом конце света и пуляет ракеты в космос?

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Путин спас Россию

Этот пидор всё небо загадить хочет

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Аналогичный магнит

поздно спохватился, на орбите уже тонны неуправляемого космического мусора. эти спутники хотя бы будут контролируемо сводить с орбиты

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Матвей Коновалов

Если до релиза вообще дойдёт
 Дык он в октябре уже произошел?
сейчас 145к клиентов
https://www.cnbc.com/2022/01/06/spacex-starlink-internet-service-has-more-than-145000-users-so-far.html

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Аналогичный магнит

весь нынешний спутниковый интернет работает за счёт небольшого количества спутников на ГСО, что несёт такие проблемы как стоимость интернета, стоимость оборудования, небольшая скорость и высокий пинг

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Матвей Коновалов

дык а деньги на развитие то где ему брать? Старлинк охуенная нагрузка/источник заказов на запуски, и как итоговая услуга будет очень даже востребован.

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Путин спас Россию

источник заказов на запуски
Сам у себя заказывает, отличный план

деньги на развитие то где ему брать?
Старлинк убыточен и не факт что станет прибыльным

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–5
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Astraeus

Он 100% станет прибыльным. Это самая крутая и прорывная хуйня в истории спутниковой связи, с потенциально миллионами клиентов, или даже десятками миллионов.

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Путин спас Россию

Спасибо, посмеялся. Про десятки миллионов клиентов особенно хорошо получилось)

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–5
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Astraeus

Ну и в чем я не прав? Ему эти десятки миллионов одни только Штаты обеспечить могут, учитывая, что за пределами Нью-Йорков, Калифорний и Техасов американский интернет - говно, а стоит старлинк примерно столько же, сколько обычный проводной инет. У старлинка потенциально невероятно большая база клиентов.

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Путин спас Россию

Потенциально я император галактики, а фактически....

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Astraeus

...вбросер на тж.

Фактически у старлинка нет конкурентов и не будет в ближайшие годы. А в лююбой развитой стране есть миллионы людей, у которых нет доступа к нормальному инету и которые с удовольствием бы заплатили за него 100 баксов в месяц.

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Путин спас Россию

И ещё 500 баксов за антенну. Которая, кстати, неремонтопригодна

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Astraeus

Это недорого за такие скоростные характеристики.

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Путин спас Россию

Для десятков миллионов человек, ага

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Astraeus

У него уже 200К юзеров без каких-либо скоростных просадок. На релизе будет в 5 раз больше спутников. Если их не будет хватать для высокой скорости, запустят еще больше.

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Матвей Коновалов

The Viasat Internet service currently serves 687,000 customers in the U.S. (2015)
HughesNet has over 1.3 million subscribers in the Americas (2019)

Только в США 2 млн клиентов уже есть. А старлинк значительно пизже "классического" спутникового интернета — на изи может переманить к себе большую часть имеющихся клиентов и нарастить рынок за счет людей на медленном DSL-подобном говне.

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Матвей Коновалов

Сам у себя заказывает, отличный план
 Отличный, ибо старлинк продается. Рынок/клиент хорошо понятен, конкурентов нет (OneWeb намечается).

Старлинк убыточен
Да, и что? Даже пяти лет не прошло с момента запуска первого спутника.

и не факт что станет прибыльным
 Существует бизнес, успешность которого гарантированно заранее известна? Там не дураки сидят и надеются на какой-то профит выйти, в возможность чего охотно верю, учитывая что старлинк на порядки лучше имеющегося спутникового интернета.

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Путин спас Россию

Ну то что там не дураки сидят - я вполне уверен, а вот касательно их мотивов я бы гадать не стал)

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g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Да-да. Тесла же не пошла, например. Ее диво смели с рынка автопроизводители, предоставив лучше и дешевле.

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Сделаю Россию вновь великой

Маск хоть раз в срок что нибудь делал?

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Al

Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.
 Жутковато.

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робот-бёрдвотчер

Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли.
Ну как-то маловато для таких строек. Это вес обычного автомобиля.

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