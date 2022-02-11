Илон Маск провёл презентацию космического корабля Starship и заявил о его запуске на орбиту в 2022 году Статьи редакции
Это первые подробности о космическом корабле за два года.
Илон Маск во время выступления на космодроме Starbase компании SpaceX в Бока Чика (штат Техас) заявил, что новый космический корабль Starship, предназначенный для полётов на Луну и Марс, впервые достигнет околоземной орбиты в этом году. Об этом пишет The New York Times.
В ходе презентации Маск также отметил, что SpaceX столкнулась с трудностями во время разработки двигателей Raptor 2 для ракеты-носителя Super Heavy. Он рассказал, что основная причина проблем — плавление внутри камер двигателей от сильного нагрева.
Ещё одной проблемой, озвученной основателем SpaceX, стала экологическая оценка Федерального управления гражданской авиации (FAA), которое изучает комплексы космодрома. По словам Маска, в ближайшее время ведомство примет решение о том, угрожает ли Spacebase окружающей среде или нет.
При возможных бюрократических трудностях SpaceX запустит Starship с космодромов NASA во Флориде. Основатель SpaceX отмечает, что для этого потребуется построить необходимую инфраструктуру для запуска корабля, но на строительство уйдёт максимум полгода.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полётов на Марс и рассчитан на 100 человек на борту. SpaceX проводила тестовые полёты в пределах земной атмосферы с возвращением на Землю. Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.
Кто как хочет так и дрочит
Это же уже копро...
Не копро, максимум геронто...
Как он умудряется ракетостроителям больше 1000$ в месяц платить?
Ты хотел сказать русофоб?
в мес?)) там этой суммой в день особо не удивить..
Лучше бы этим и занимался, чем говностарлинком орбиту засорять
Надеюсь он обанкротится
ты хотел сказать обнулится
@Санитар опять преследование минусами пациентом @Иван Прохоров
@Сторож ау
с батутом
Старлинк > любой другой проект Маска. Литералли прорыв, а не просто улучшение уже существующих технологий.
В чём прорыв, спутниковому интернету сто лет в обед
Сколько лет спутниковому интернету со скоростью 50+ мбит практически в любую погоду, пингом до сотки и стоимостью 100 баксов в месяц? До старлинка это была фантастика.
Рекламный буллшит у него прорывной, тут ты прав. А в реале пока немощная хуйня задорого получается
Лол, зайди на реддит и чекни тесты от реальных юзеров старлинка. Пока получается практически то же, что он и обещал за, по сути, копеечную сумму.
Ха-ха чел тебе напомнить чем демо версия от реальности отличается? Я не возражаю, фанатей дальше, а я попкорном запасусь
Мне не к чему фанатеть от старлинка, ибо у меня и так есть доступ к 200 мбит/с инету за 8 баксов в месяц. Но даже в моей стране есть немало мест, где иметь стабильные 10 мбит - уже заебись. А в развитых странах, особенно в Штатах, таких мест еще больше.
Ха-ха чел тебе напомнить чем демо версия от реальности отличается?
Да, демоверсия такая крутая, а на релизе будет 1 мбит с пингом 1000)) Учитывая каждую неделю увеличивающуюся спутниковую группировку, при полноценном релизе он сможет обеспечить нормальную скорость и пинг практически в любой точке планеты.
а на релизе будет 1 мбит с пингом 1000))
Примерно так. Если до релиза вообще дойдёт
Если до релиза вообще дойдёт
Помнится, на анонсе старлинка много кто говорил, что это вообще вброс и они даже 1000 спутников запустить не смогут. Сейчас их, если я не ошибаюсь, две тысячи.
Маск тоже много чего говорил, что не сбылось, кеке
Да. Но много из того, о чем он говорил, но что не сбылось, не доходило до той стадии, на которой сейчас находится старлинк. Когда его представили я тоже относился крайне скептически ко всему этому.
Этот пидор всё небо загадить хочет
Если до релиза вообще дойдёт
Дык он в октябре уже произошел?
сейчас 145к клиентов
https://www.cnbc.com/2022/01/06/spacex-starlink-internet-service-has-more-than-145000-users-so-far.html
дык а деньги на развитие то где ему брать? Старлинк охуенная нагрузка/источник заказов на запуски, и как итоговая услуга будет очень даже востребован.
источник заказов на запуски
Сам у себя заказывает, отличный план
деньги на развитие то где ему брать?
Старлинк убыточен и не факт что станет прибыльным
Он 100% станет прибыльным. Это самая крутая и прорывная хуйня в истории спутниковой связи, с потенциально миллионами клиентов, или даже десятками миллионов.
Спасибо, посмеялся. Про десятки миллионов клиентов особенно хорошо получилось)
Ну и в чем я не прав? Ему эти десятки миллионов одни только Штаты обеспечить могут, учитывая, что за пределами Нью-Йорков, Калифорний и Техасов американский интернет - говно, а стоит старлинк примерно столько же, сколько обычный проводной инет. У старлинка потенциально невероятно большая база клиентов.
Потенциально я император галактики, а фактически....
...вбросер на тж.
Фактически у старлинка нет конкурентов и не будет в ближайшие годы. А в лююбой развитой стране есть миллионы людей, у которых нет доступа к нормальному инету и которые с удовольствием бы заплатили за него 100 баксов в месяц.
И ещё 500 баксов за антенну. Которая, кстати, неремонтопригодна
Это недорого за такие скоростные характеристики.
Для десятков миллионов человек, ага
У него уже 200К юзеров без каких-либо скоростных просадок. На релизе будет в 5 раз больше спутников. Если их не будет хватать для высокой скорости, запустят еще больше.
The Viasat Internet service currently serves 687,000 customers in the U.S. (2015)
HughesNet has over 1.3 million subscribers in the Americas (2019)
Только в США 2 млн клиентов уже есть. А старлинк значительно пизже "классического" спутникового интернета — на изи может переманить к себе большую часть имеющихся клиентов и нарастить рынок за счет людей на медленном DSL-подобном говне.
Сам у себя заказывает, отличный план
Отличный, ибо старлинк продается. Рынок/клиент хорошо понятен, конкурентов нет (OneWeb намечается).
Старлинк убыточен
Да, и что? Даже пяти лет не прошло с момента запуска первого спутника.
и не факт что станет прибыльным
Существует бизнес, успешность которого гарантированно заранее известна? Там не дураки сидят и надеются на какой-то профит выйти, в возможность чего охотно верю, учитывая что старлинк на порядки лучше имеющегося спутникового интернета.
Ну то что там не дураки сидят - я вполне уверен, а вот касательно их мотивов я бы гадать не стал)
Да-да. Тесла же не пошла, например. Ее диво смели с рынка автопроизводители, предоставив лучше и дешевле.
Маск хоть раз в срок что нибудь делал?
Лишь в одном испытании, прошедшем в мае 2021 года, корабль не разрушился.
Жутковато.
Я считаю, что Starship поможет создать город на Марсе и доставит около двух тонн материалов с Земли.
Ну как-то маловато для таких строек. Это вес обычного автомобиля.
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
722 человека умерли.
Вместе с главнокомандующим он и другие солдаты стояли по пояс в воде.
Это первые подробности о космическом корабле за два года.
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