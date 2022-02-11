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Наука
Софья Сажнева

Американские учёные создали «рыбу» из клеток человеческого сердца — она плавала в его ритме 108 дней Статьи редакции

Клетки сердечной мышцы сгруппировали так, чтобы они могли двигаться по тому же принципу, что и некоторые виды рыб. Это поможет в изучении кардиологических заболеваний.

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Импульсы в теле «рыбы», скриншот из видео Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона

Специалисты из Гарвардского университета и Университета Эмори разработали первую полностью автономную биогибридную модель, напоминающую «рыбу». Она может плавать под воздействием электрических импульсов, координируя движения своего «тела» и хвостового «плавника», создавая толчок в воде.

Для этого учёные сгруппировали кардиомиоциты, мышечные клетки, ответственные за сердечные сокращения, с двух сторон «плавника» модели. Сокращение одной стороны вызывало растяжение другой, затем активированные растяжением механочувствительные белки запускали постоянное замкнутое движение. «Рыба» плавала с ритмом, похожим на сердечный — всего в ходе эксперимента она совершила 38 миллионов толчков.

Гарвардская школа инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона

Более того, модель со временем начинает лучше плавать. В течение первого месяца растёт амплитуда мышечных сокращений, максимальная скорость плавания и мышечная координация. Это связано с созреванием клеток кардиомиоцитов.

Такие модели могут использоваться для изучения состояний, связанных с ритмичными процессами сердечной деятельности, например аритмии. Созданная мышечная конструкция впервые показала, что механоэлектрическая передача сигналов может вызывать самоподдерживающиеся мышечные сокращения в течение длительного периода.

Наши результаты дают возможность пересмотреть давние предположения о том, как сердце работает в биомиметических системах, что может позволить провести более детальный анализ структурно-функциональных отношений в физиологии сердечно-сосудистой системы.

Кит Паркер
профессор биоинженерии и прикладной физики

Это не первый опыт учёных в создании подобных моделей: ранее они разработали биогибридных скатов и медуз из клеток сердца крысы.

«Скат» плавал, используя волнообразные движения плавников, и поворачивался, реагируя на световые сигналы.

Модель ската, Disease Biophysics Group

При создании «медузы» исследователи вдохновились ее реальными прототипами, которые по сути представляют собой гибкий мышечный насос. Эту технологию можно использовать для медицинских целей и в мягкой робототехнике.

Модель медузы, Disease Biophysics Group

#наука #новости

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Даниил Слесарчук

оооо ебать сайенс! пойду вколю себе вакцину еще одну и пойду плюну в сторону храма!

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Майка Ника

Лучше на фоне храмов ягодицу оголять, это ж общеизвестный, эмпирически доказанный факт ☝️

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MightyStan

Пойду что-ли рыбку наверну из человеческого сердца, под пивко - самое то

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Иван Демченко

А пивко из чего?

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MightyStan

Неееет! Не заставляй меня это произносить! Тоже из человеческих жидкостей

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Emile Zäkiev

CAN FISH HELP US BUILD AN ARTIFICIAL HEART?
нет

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Vasya Ivasya

Больше гомункулов!

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1 Ev
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MightyStan

Передайте этим ученым, что они не туда воюют. Все создают куски человеческого сердца из рыб, ягнят и свиней, а эти баловники создают рыбу из человеческого сердца

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