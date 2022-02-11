Американские учёные создали «рыбу» из клеток человеческого сердца — она плавала в его ритме 108 дней Статьи редакции
Клетки сердечной мышцы сгруппировали так, чтобы они могли двигаться по тому же принципу, что и некоторые виды рыб. Это поможет в изучении кардиологических заболеваний.
Специалисты из Гарвардского университета и Университета Эмори разработали первую полностью автономную биогибридную модель, напоминающую «рыбу». Она может плавать под воздействием электрических импульсов, координируя движения своего «тела» и хвостового «плавника», создавая толчок в воде.
Для этого учёные сгруппировали кардиомиоциты, мышечные клетки, ответственные за сердечные сокращения, с двух сторон «плавника» модели. Сокращение одной стороны вызывало растяжение другой, затем активированные растяжением механочувствительные белки запускали постоянное замкнутое движение. «Рыба» плавала с ритмом, похожим на сердечный — всего в ходе эксперимента она совершила 38 миллионов толчков.
Более того, модель со временем начинает лучше плавать. В течение первого месяца растёт амплитуда мышечных сокращений, максимальная скорость плавания и мышечная координация. Это связано с созреванием клеток кардиомиоцитов.
Такие модели могут использоваться для изучения состояний, связанных с ритмичными процессами сердечной деятельности, например аритмии. Созданная мышечная конструкция впервые показала, что механоэлектрическая передача сигналов может вызывать самоподдерживающиеся мышечные сокращения в течение длительного периода.
Это не первый опыт учёных в создании подобных моделей: ранее они разработали биогибридных скатов и медуз из клеток сердца крысы.
«Скат» плавал, используя волнообразные движения плавников, и поворачивался, реагируя на световые сигналы.
При создании «медузы» исследователи вдохновились ее реальными прототипами, которые по сути представляют собой гибкий мышечный насос. Эту технологию можно использовать для медицинских целей и в мягкой робототехнике.
оооо ебать сайенс! пойду вколю себе вакцину еще одну и пойду плюну в сторону храма!
Лучше на фоне храмов ягодицу оголять, это ж общеизвестный, эмпирически доказанный факт ☝️
Пойду что-ли рыбку наверну из человеческого сердца, под пивко - самое то
А пивко из чего?
Неееет! Не заставляй меня это произносить! Тоже из человеческих жидкостей
CAN FISH HELP US BUILD AN ARTIFICIAL HEART?
нет
Больше гомункулов!
Передайте этим ученым, что они не туда воюют. Все создают куски человеческого сердца из рыб, ягнят и свиней, а эти баловники создают рыбу из человеческого сердца
Мы пока не знаем, о чём именно идёт речь.
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