Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.

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11 февраля NASA опубликовало первые изображения, полученные с телескопа «Джеймс Уэбб». Это снимок солнцеподобной звезды HD 84406 и селфи главного зеркала. Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Camera (NIRCam) и все приборы работают исправно. Рассказываем, почему первые снимки получились именно такими, и почему они так важны для учёных.

Первый снимок «Джеймс Уэбб» прислал на Землю 2 февраля — на нём видно 18 изображений солнцеподобной звезды HD 84406, расположенной примерно в 260 световых годах от Солнца. Для учёных сама звезда не представляет никакого научного интереса. Её выбрали потому, что её легко идентифицировать и рядом нет звёзд схожей яркости.

Столько изображений одной звезды получилось из-за того, что сегменты главного зеркала выровнены не до конца. Наблюдения длились 25 часов. Телескоп смог найти HD 84406 в каждом из сегментов за первые шесть часов.

Вся команда Webb в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в [камеру ближнего инфракрасного диапазона] NIRCam. Марсия Рике главный исследователь камеры NIRCam

Во время съёмки учёные 156 раз меняли положение телескопа в зависимости от прогнозируемого местонахождения звезды.

Каждая точка помечена соответствующим сегментом главного зеркала.

Телескоп сделал 1560 изображений, необработанные файлы весят 54 гигабайта. Из этих изображений учёные сформировали единую мозаику. Изображения выше — только центральная часть этого полотна. Область поиска равнялась примерно одной площади полной Луны.

Полученные изображения показывают положение каждого сегмента основного зеркала после развёртывания. Учёные назвали это важным шагом: снимки станут основой для выравнивания и фокусировки телескопа. Теперь специалисты будут несколько месяцев настраивать телескоп, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку. Последующие изображения также будут более чёткими, поскольку инструменты достигнут рабочих температур.

Главное зеркало должно остыть до температуры ниже 50 кельвинов. Пока меньше всего остыли сегменты, находящиеся ближе к платформе телескопа.