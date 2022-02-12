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Наука
Артём Мазанов

Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые снимки: солнцеподобная звезда HD 84406 и селфи Статьи редакции

Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.

36 36 комментариев
1833 просмотров

11 февраля NASA опубликовало первые изображения, полученные с телескопа «Джеймс Уэбб». Это снимок солнцеподобной звезды HD 84406 и селфи главного зеркала. Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Camera (NIRCam) и все приборы работают исправно. Рассказываем, почему первые снимки получились именно такими, и почему они так важны для учёных.

Первый снимок «Джеймс Уэбб» прислал на Землю 2 февраля — на нём видно 18 изображений солнцеподобной звезды HD 84406, расположенной примерно в 260 световых годах от Солнца. Для учёных сама звезда не представляет никакого научного интереса. Её выбрали потому, что её легко идентифицировать и рядом нет звёзд схожей яркости.

Столько изображений одной звезды получилось из-за того, что сегменты главного зеркала выровнены не до конца. Наблюдения длились 25 часов. Телескоп смог найти HD 84406 в каждом из сегментов за первые шесть часов.

Вся команда Webb в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в [камеру ближнего инфракрасного диапазона] NIRCam.

Марсия Рике
главный исследователь камеры NIRCam

Во время съёмки учёные 156 раз меняли положение телескопа в зависимости от прогнозируемого местонахождения звезды.

Каждая точка помечена соответствующим сегментом главного зеркала.

Телескоп сделал 1560 изображений, необработанные файлы весят 54 гигабайта. Из этих изображений учёные сформировали единую мозаику. Изображения выше — только центральная часть этого полотна. Область поиска равнялась примерно одной площади полной Луны.

Полученные изображения показывают положение каждого сегмента основного зеркала после развёртывания. Учёные назвали это важным шагом: снимки станут основой для выравнивания и фокусировки телескопа. Теперь специалисты будут несколько месяцев настраивать телескоп, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку. Последующие изображения также будут более чёткими, поскольку инструменты достигнут рабочих температур.

Главное зеркало должно остыть до температуры ниже 50 кельвинов. Пока меньше всего остыли сегменты, находящиеся ближе к платформе телескопа.

NASA также опубликовала первое «селфи» «Джеймса Уэбба». Снимок создан с использованием специальной линзы внутри прибора NIRCam. Он нужен только для получения изображений сегментов главного зеркала, а не космоса. Яркий сегмент так засвечен, потому что был направлен на яркую звезду.

#новости #космос #jameswebb

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36 комментариев
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Драматический щит

Успехов всей команде James Webb!

Надеюсь, что этот телескоп сделает немало полезных открытий.

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23
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Чувак менять ник раз в три мес

Немало - это много ты имеешь в виду?

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1
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Пакет с пакетами

Это как мало только не

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7
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Драматический щит

немало значит немало, шо тут неясно

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0
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Чувак менять ник раз в три мес

Немало это меньше чем много как ты думаешь?

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0
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Драматический щит

это меньше чем больше

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2
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Чувак менять ник раз в три мес

Понял, спасибо за ликбез!

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1
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Драматический щит

ахпахпх

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0
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Dmitry Ryleev

Чел ты думаешь они на тж сидят?

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0
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Драматический щит

безусловно

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1
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Драматический щит

и русский язык все знают

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1
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Драматический щит

наизусть

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3
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Dmitry Ryleev

Ты русский язык наизусть знаешь?

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1
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Драматический щит

от сих до сих

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4
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Западный Денис

Отлично, когда конкретно я смогу начать обновлять рабочий стол снимками с Уэбба?

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7
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Chikk

Летом. Но скорее всего ближе к осени. Если не случится форсмажора какого. :)

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3
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Чувак менять ник раз в три мес

Блин короче раньше лет 6 назад на Пикабу был чувак который фоткал небо на какие-то там аппаратуры. У него много очень красивых фоток. Он мне пару даже отдал для коммерческих целей для сайта моего тогдашнего рекламного агенства.
Блин найдите его, я б тоже себе накачав на обои фоток его
Дико красивые

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0
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Chikk

Так зайди вна flickr. Не забанили же там, в самом деле. Поиск там вполне адекватный и многое слить можно без смс.

Flickr Search
Flickr Search
www.flickr.com
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0
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Чувак менять ник раз в три мес

Я нашёл его. Зацени его снимки

Александр Сорокин | ВКонтакте
Александр Сорокин | ВКонтакте
vk.com
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Chikk

Красота. Просто шикарные кадры. Да. :D

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2
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Чувак менять ник раз в три мес

Держи. И у него кстати сайт свой есть https://astroazov.ru/2019/11/28/ic-4156/

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Megbit Kilogram

Я думал такое только хаббл может фоткать, а тут какой-то Саня Сорокин

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Илья Щибрик

Астрофотография это не так сложно, как кажется. Начальный сетап можно собрать до 100к.

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Предельный клуб

Когда Путина отправят в космос?

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Роман Горячкин

когда космос продезинфицируют марганцовкой

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Temir

На обои сразу

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Александра Утёнкова

Хоть какая то хорошая новость за сегодня!

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Зарегистрировался только что

и ради этого снимка потратили 10млрд. долларов? лучше б мне дали эти деньги хаха

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–2
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Chikk

Это настройка, а не фотка ради фотки.

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Драматический щит

слыш, а ты сделай такой же

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Холодный Даниль
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Драматический щит

Выдайте 10$kk Kamran'у

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Александр Сергеевич

10 млрд – это 10$kkk

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Драматический щит

Выдайте 10$kkk Kamran'у

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Илья Щибрик

ККК запрещены в Штатах, отмена операции.

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IO

Это тебя еще в космос не запустили

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31
Наука
Артём Мазанов
Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые снимки: солнцеподобная звезда HD 84406 и селфи Статьи редакции

Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.

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