Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первые снимки: солнцеподобная звезда HD 84406 и селфи Статьи редакции
Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.
11 февраля NASA опубликовало первые изображения, полученные с телескопа «Джеймс Уэбб». Это снимок солнцеподобной звезды HD 84406 и селфи главного зеркала. Изображения доказали, что свет проникает в камеру ближнего инфракрасного диапазона Near Infrared Camera (NIRCam) и все приборы работают исправно. Рассказываем, почему первые снимки получились именно такими, и почему они так важны для учёных.
Первый снимок «Джеймс Уэбб» прислал на Землю 2 февраля — на нём видно 18 изображений солнцеподобной звезды HD 84406, расположенной примерно в 260 световых годах от Солнца. Для учёных сама звезда не представляет никакого научного интереса. Её выбрали потому, что её легко идентифицировать и рядом нет звёзд схожей яркости.
Столько изображений одной звезды получилось из-за того, что сегменты главного зеркала выровнены не до конца. Наблюдения длились 25 часов. Телескоп смог найти HD 84406 в каждом из сегментов за первые шесть часов.
Во время съёмки учёные 156 раз меняли положение телескопа в зависимости от прогнозируемого местонахождения звезды.
Каждая точка помечена соответствующим сегментом главного зеркала.
Телескоп сделал 1560 изображений, необработанные файлы весят 54 гигабайта. Из этих изображений учёные сформировали единую мозаику. Изображения выше — только центральная часть этого полотна. Область поиска равнялась примерно одной площади полной Луны.
Полученные изображения показывают положение каждого сегмента основного зеркала после развёртывания. Учёные назвали это важным шагом: снимки станут основой для выравнивания и фокусировки телескопа. Теперь специалисты будут несколько месяцев настраивать телескоп, пока 18 изображений не сложатся в целостную картинку. Последующие изображения также будут более чёткими, поскольку инструменты достигнут рабочих температур.
Главное зеркало должно остыть до температуры ниже 50 кельвинов. Пока меньше всего остыли сегменты, находящиеся ближе к платформе телескопа.
NASA также опубликовала первое «селфи» «Джеймса Уэбба». Снимок создан с использованием специальной линзы внутри прибора NIRCam. Он нужен только для получения изображений сегментов главного зеркала, а не космоса. Яркий сегмент так засвечен, потому что был направлен на яркую звезду.
Немало - это много ты имеешь в виду?
Это как мало только не
Немало это меньше чем много как ты думаешь?
Понял, спасибо за ликбез!
Чел ты думаешь они на тж сидят?
Ты русский язык наизусть знаешь?
Летом. Но скорее всего ближе к осени. Если не случится форсмажора какого. :)
Блин короче раньше лет 6 назад на Пикабу был чувак который фоткал небо на какие-то там аппаратуры. У него много очень красивых фоток. Он мне пару даже отдал для коммерческих целей для сайта моего тогдашнего рекламного агенства.
Блин найдите его, я б тоже себе накачав на обои фоток его
Дико красивые
Так зайди вна flickr. Не забанили же там, в самом деле. Поиск там вполне адекватный и многое слить можно без смс.
Я нашёл его. Зацени его снимки
Красота. Просто шикарные кадры. Да. :D
Держи. И у него кстати сайт свой есть https://astroazov.ru/2019/11/28/ic-4156/
Я думал такое только хаббл может фоткать, а тут какой-то Саня Сорокин
Астрофотография это не так сложно, как кажется. Начальный сетап можно собрать до 100к.
когда космос продезинфицируют марганцовкой
На обои сразу
Хоть какая то хорошая новость за сегодня!
и ради этого снимка потратили 10млрд. долларов? лучше б мне дали эти деньги хаха
Это настройка, а не фотка ради фотки.
10 млрд – это 10$kkk
ККК запрещены в Штатах, отмена операции.
Это тебя еще в космос не запустили
Снимки полностью соответствуют ожиданиям учёных.