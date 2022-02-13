Наука
Артём Мазанов

Роскосмос и Европейское космическое агентство опубликовали фото «пылевых дьяволов» на Марсе Статьи редакции

«Пылевые дьяволы» — сильные пылевые вихри. Синий оттенок их следов появился в результате использования трёх фильтров.

Снимок 1 февраля сделала камера CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) совместной программы ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса.

На снимке показана одна из около 30 зон «хаотического рельефа» Марса. Этим термином обозначают беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты и холмы с плоскими вершинами.

#новости #роскосмос #марс

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Alex Blake

Специально обрезали фотку чтобы скрыть строения инопланетян.

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Драгоценный яд

думаешь там торговые центры из стекла синего?

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vodka.redbull

Ага, "Победа на Луне"! ))) прямые поставки с Земли! Свежие фрукты овощи, карту желаете приобрести?))))

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Секретный каякер

Интересно, как эти фильтры работают.

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Илья Ишутин

Они фильтруют

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vodka.redbull

Эххх, Бредбери этого не видит... Вот бы порадовался чувак....

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UrzaThePlanswalker

А может видит.

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Алексей Горячев

Гитлер на луне точно видит

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Denis Tyschcenko

Микроволновые сигналы повышающие температуру на Марсе.

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Коровка спасла Россию

Рептилойды опять бузотерят, ничего скоро их Илон Маск успокоит!

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Алексей Иванов

Так отправьте ракету со святой водой и изгоните этих дьяволов

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Nem Exodare
Внезапный фитиль
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Так как я постоянно посылаю всех на винные дегустации, то решила наглядно показать, как выглядит место назначения и чего там ожидать.

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некипишуй
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