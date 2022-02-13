Роскосмос и Европейское космическое агентство опубликовали фото «пылевых дьяволов» на Марсе Статьи редакции
«Пылевые дьяволы» — сильные пылевые вихри. Синий оттенок их следов появился в результате использования трёх фильтров.
Снимок 1 февраля сделала камера CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) совместной программы ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса.
На снимке показана одна из около 30 зон «хаотического рельефа» Марса. Этим термином обозначают беспорядочные группы камней разного размера и формы, конические насыпи, хребты и холмы с плоскими вершинами.
Специально обрезали фотку чтобы скрыть строения инопланетян.
Ага, "Победа на Луне"! ))) прямые поставки с Земли! Свежие фрукты овощи, карту желаете приобрести?))))
Они фильтруют
Эххх, Бредбери этого не видит... Вот бы порадовался чувак....
А может видит.
Гитлер на луне точно видит
Микроволновые сигналы повышающие температуру на Марсе.
Рептилойды опять бузотерят, ничего скоро их Илон Маск успокоит!
Так отправьте ракету со святой водой и изгоните этих дьяволов
Её установили на месте дома главного героя фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева.
Первое золото с 1980 года.