Учёный, который ранее рассказал о приближающейся к спутнику Земли части ракеты SpaceX, признал свою ошибку.

Инженер лаборатории реактивных двигателей NASA Джон Гиоргини выяснил, что направляющийся к Луне объект не может быть ступенью Falcon 9 — её траектория пролегала довольно далеко от спутника Земли. В результате идентификации объекта выяснилось, что это ракета китайской космической миссии. Об этом сообщил Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землёй.

Учёный отметил, что 4 марта с Луной столкнётся часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии «Чанъэ 5-T1». После реконструкции вероятной траектории полёта Грей предположил, что это может быть именно она. Целью миссии было отправление на Луну небольшого аппарата для подготовки к операции по доставке на Землю образца лунного грунта.

Грей подчеркнул, что было бы идеально, если космические агентства сообщали учёным больше информации о космических запусках, траекториях и последнем отмеченном местоположении своих ракет. По его словам, так их будет легче идентифицировать.

В конце января 2022 года стало известно, что в марте в Луну врежется вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9, запущенная семь лет назад. В любом случае, это будет первый случай, когда искусственный объект незапланированно столкнётся с лунной поверхностью.