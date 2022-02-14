В марте в Луну врежется не ступень ракеты SpaceX, а часть китайского космического аппарата Статьи редакции
Учёный, который ранее рассказал о приближающейся к спутнику Земли части ракеты SpaceX, признал свою ошибку.
Инженер лаборатории реактивных двигателей NASA Джон Гиоргини выяснил, что направляющийся к Луне объект не может быть ступенью Falcon 9 — её траектория пролегала довольно далеко от спутника Земли. В результате идентификации объекта выяснилось, что это ракета китайской космической миссии. Об этом сообщил Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землёй.
Учёный отметил, что 4 марта с Луной столкнётся часть китайской ракеты Long March 3C, запущенная в октябре 2014 года в рамках миссии «Чанъэ 5-T1». После реконструкции вероятной траектории полёта Грей предположил, что это может быть именно она. Целью миссии было отправление на Луну небольшого аппарата для подготовки к операции по доставке на Землю образца лунного грунта.
Грей подчеркнул, что было бы идеально, если космические агентства сообщали учёным больше информации о космических запусках, траекториях и последнем отмеченном местоположении своих ракет. По его словам, так их будет легче идентифицировать.
В конце января 2022 года стало известно, что в марте в Луну врежется вторая ступень ракеты SpaceX Falcon 9, запущенная семь лет назад. В любом случае, это будет первый случай, когда искусственный объект незапланированно столкнётся с лунной поверхностью.
Не для того Гагарин на луну летал, чтобы китайцы её своим говном засирали. Им дальнего востока не хватает?
По фактам
база
Это прост с 2018-го туристы по орбите болтаются.
Спутник - не планета.
Звезда?
Неплохо. :)
Спутник.
Квадрат - не прямоугольник?
Аналогия - не аргумент. Почитай определение "планета".
В Педивикии? Текущее определение просто пропитано астрономической душнотой. Тем не менее даже в нём можно вывести момент о том, что Луна - планета. Гравитация есть, вокруг звезды вращается. Шах и мат.
По такой логике и человек - планета. У него тоже есть гравитация, и он тоже вращается вокруг звезды.
Человек есть небесное тело? Петь, ну вот к чему настолько, а?
Астрономи́ческий объе́кт или небе́сное те́ло — естественное физическое тело, ассоциация, или структура, которую современная наука определяет как расположенную в наблюдаемой Вселенной.
Человек это физическое тело расположеное в наблюдаемой вселенной? Значит небесное тело.
Да блеать, да вы заебали. Определение душное шопиздец, потому как оно длиной с небоскрёб. Однако, даже по нему, Луна - это планета. Всё.
Лунтикам от этого легче не станет. :)
Опять на тот
Рогозин красава
Напиздюнькал
«Чанъэ» — реально так пишется название? Как произносится?)
Есть возможность от незапланированного столкновения получить запланированный эксперимент, можно прослушать полости в массе луны, положить начало составления карт лунных туннелей)
шел 2022й год, а человечество до сих пытается сесть на луну...
если вообще пытается
очередная постанова, теперь уже не голливуд, а Shanghai Film Studio - запустили кусок мусора и сказали что это с луны, на которой обнаружена великая лунная стена, которую построили предки лунных китайцев
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