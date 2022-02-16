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Наука
Артём Мазанов

Рентгеновский космический телескоп NASA прислал первые научные данные. Он изучал остаток сверхновой Кассиопея А Статьи редакции

Благодаря данным обсерватории IXPE учёные построили карту интенсивности рентгеновского излучения объекта.

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Запущенная в декабре 2021 года астрофизическая лаборатория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA передала «первые изображения после процесса введения в эксплуатацию». Об этом сообщается на сайте NASA.

Все инструменты обсерватории функционируют штатно. Её первой целью была Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды. Размер расширяющейся туманности оценивается в десять световых лет.

Насыщенность пурпурного цвета на изображении соответствует интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого приборами IXPE.

Изображение Кассиопеи А по данным телескопов IXPE (пурпурный цвет) и «Чандра» (синий цвет)

Кассиопея А находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли, свет от взрыва дошёл до нас около 330 лет назад.

IXPE сначала сфокусировала своё рентгеновское зрение на Кассиопее А, объекте, состоящем из остатков звезды, взорвавшейся в 17-м веке. Взрывная волна расчистила окружавшие её газовые облака, нагрев их до высоких температур, ускорила движение частиц космических лучей и сформировало облако, которое светится при воздействии рентгеновского излучения.

NASA

Сейчас учёные работают над созданием первой карты поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой.

Распределение интенсивности рентгеновского излучения Кассиопеи А

В 1999 году обсерватория «Чандра» впервые обнаружила, что посреди остатка сверхновой есть объект, который может оказаться чёрной дырой или нейтронной звездой.

Изображение Кассиопеи А по данным обсерватории «Чандра», 1999 год

NASA запустило телескоп IXPE 9 декабря 2021 года. Он может изучать поляризованное рентгеновское излучение от чёрных дыр, нейтронных звёзд и пульсаров. Обсерватория поможет учёным понять, как образуются джеты чёрных дыр и почему пульсары так ярко светят.

#новости #nasa #космос

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Весенний блик

Всегда такие новости постятся от НАСА. Где Роскосмос?? Почему мы должны знать об успехах загнивающего Запада, но при этом не знаем, что делает сейчас робот Федор

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Dan

Ого
Размер расширяющейся туманности оценивается в десять световых лет.

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1
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Процентный череп

Норм фотошоп

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Внутренний шар

kpacubo

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Коровка спасла Россию

Design

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NavaGava

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Zero-one-one

Сверхновые прекрасны

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