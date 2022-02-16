Благодаря данным обсерватории IXPE учёные построили карту интенсивности рентгеновского излучения объекта.

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Запущенная в декабре 2021 года астрофизическая лаборатория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA передала «первые изображения после процесса введения в эксплуатацию». Об этом сообщается на сайте NASA.

Все инструменты обсерватории функционируют штатно. Её первой целью была Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды. Размер расширяющейся туманности оценивается в десять световых лет.

Насыщенность пурпурного цвета на изображении соответствует интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого приборами IXPE.

Изображение Кассиопеи А по данным телескопов IXPE (пурпурный цвет) и «Чандра» (синий цвет)

Кассиопея А находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли, свет от взрыва дошёл до нас около 330 лет назад.

IXPE сначала сфокусировала своё рентгеновское зрение на Кассиопее А, объекте, состоящем из остатков звезды, взорвавшейся в 17-м веке. Взрывная волна расчистила окружавшие её газовые облака, нагрев их до высоких температур, ускорила движение частиц космических лучей и сформировало облако, которое светится при воздействии рентгеновского излучения. NASA

Сейчас учёные работают над созданием первой карты поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой.

Распределение интенсивности рентгеновского излучения Кассиопеи А

В 1999 году обсерватория «Чандра» впервые обнаружила, что посреди остатка сверхновой есть объект, который может оказаться чёрной дырой или нейтронной звездой.

Изображение Кассиопеи А по данным обсерватории «Чандра», 1999 год