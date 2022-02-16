Рентгеновский космический телескоп NASA прислал первые научные данные. Он изучал остаток сверхновой Кассиопея А Статьи редакции
Благодаря данным обсерватории IXPE учёные построили карту интенсивности рентгеновского излучения объекта.
Запущенная в декабре 2021 года астрофизическая лаборатория Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA передала «первые изображения после процесса введения в эксплуатацию». Об этом сообщается на сайте NASA.
Все инструменты обсерватории функционируют штатно. Её первой целью была Кассиопея А — остаток от взрыва массивной звезды. Размер расширяющейся туманности оценивается в десять световых лет.
Насыщенность пурпурного цвета на изображении соответствует интенсивности рентгеновского излучения, регистрируемого приборами IXPE.
Кассиопея А находится на расстоянии в 11 тысяч световых лет от Земли, свет от взрыва дошёл до нас около 330 лет назад.
Сейчас учёные работают над созданием первой карты поляризации рентгеновского излучения остатка сверхновой.
В 1999 году обсерватория «Чандра» впервые обнаружила, что посреди остатка сверхновой есть объект, который может оказаться чёрной дырой или нейтронной звездой.
NASA запустило телескоп IXPE 9 декабря 2021 года. Он может изучать поляризованное рентгеновское излучение от чёрных дыр, нейтронных звёзд и пульсаров. Обсерватория поможет учёным понять, как образуются джеты чёрных дыр и почему пульсары так ярко светят.
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Ого
Размер расширяющейся туманности оценивается в десять световых лет.
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