В США женщину вылечили от ВИЧ переливанием «мутантной» крови младенца, устойчивой к вирусу Статьи редакции
Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.
Американские врачи полностью вылечили от ВИЧ женщину из Нью-Йорка с помощью переливания пуповинной крови и пересадки стволовых клеток. Доклад об этом случае представили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, пишет The Wall Street Journal.
Как рассказали врачи, пациентка среднего возраста и смешанной расы болела лейкемией. Проводя химиотерапию для лечения рака, врачи попутно уничтожили неустойчивые к ВИЧ клетки крови женщины. Затем медики в два этапа провели трансплантацию стволовых клеток.
В 2017 году женщине перелили кровь новорождённого с сильными иммунными клетками. Кроме того, у него была ВИЧ-резистентная мутация. После пациентке пересадили здоровые стволовые клетки её родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления крови младенца. В итоге через 100 дней организм женщины стал устойчив к ВИЧ.
Пациентка излечилась от лейкемии, а в 2020 году прекратила антиретровирусную терапию от ВИЧ. С тех пор в её теле нет никаких признаков заболевания. Ради дополнительной проверки врачи взяли у женщины образец иммунных клеток и попытались заразить их ВИЧ — безрезультатно.
Женщина стала четвёртым пациентом, которому удалось победить ВИЧ с помощью терапии. До неё от заболевания излечились трое мужчин. Учившемуся в Берлине американцу Тимоти Рэй Брауну и «лондонскому пациенту» Адаму Кастильехо пересадили костный мозг, а мужчине из Бразилии помог курс антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.
"Геев и проституток спасают дети". Netflix выпустит сериал на основе событий. Переливателей крови сыграют темнокожие актеры.
V PER DE
Почему стало так модного писать/говорить про барнаул в негативных коннотациях?
Кринж
Сидеть на тж? Еще какой. Я бы даже сказал кукож.
Так много минусов, аж поплохело. "Либерахи", "навальнята" и вич-геи - табуированые темы на тж.
На Netflix сериал как раз выходит на эту тему - "Запретная зона". Главного героя там будет играть темнокожая актриса.
у тебя какая то форма умственной отсталости?
Сосут кровь из младенцев-мутантов, совсем обезумели эти пиндосы. Такого будущего вы хотите для россии, либерахи?
перелили кровь новорождённого
Ого, а такое часто? Как вообще это согласовывать? Почему новорожденного?
украинскими хоть руками?
Не кровь новорождённого, а пуповинная кровь
Хули, а у нас совместные учения на границе с Украиной. Некогда нам ваши спиды лечить
точно?
мб это проделки западных агентов
О, ватаны рваться стали и вешать минусы, в точку, значит
Нет, это ты просто херню высрал. Так бывает, люди ставят минусы тупым комментам
Русские рвутся, когда притягиваешь Россию — механизм психологической защиты
Почему не в России? Ведь супер-вакцину смогли же первыми выпустить! Явно не очень чисто что-то, явно запад захотел обмануть, обскакать...
А кагоцел разве не помогает?
Эргоферон
Это первый случай, я так понял? До этого исцеляли от ВИЧ?
Женщина стала четвёртым пациентом, которому удалось победить ВИЧ с помощью терапии. До неё от заболевания излечились трое мужчин. Учившемуся в Берлине американцу Тимоти Рэй Брауну и «лондонскому пациенту» Адаму Кастильехо пересадили костный мозг, а мужчине из Бразилии помог курс антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.
Прочитал "учившемуся в Барнауле"...)))
Спасибо за помощь
Статью читать надо, а потом коммент писать
Спасибо, что помог
Прости, если резко сказал
Поделом, на самом деле. Всё ок, друже.
ну только если Иисус
спасибо Комитету за то, что позволяет целому пласту троллей здесь расцветать и пахнуть, понижая общее желание относится к чему-либо на ресурсе серьёзно
Интересно, а ей в итоге потребуются иммунодепрессанты? Если да то шило на мыло.
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.