Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.

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Т-лимфоцит, атакуемый ВИЧ. Изображение AP

Американские врачи полностью вылечили от ВИЧ женщину из Нью-Йорка с помощью переливания пуповинной крови и пересадки стволовых клеток. Доклад об этом случае представили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали врачи, пациентка среднего возраста и смешанной расы болела лейкемией. Проводя химиотерапию для лечения рака, врачи попутно уничтожили неустойчивые к ВИЧ клетки крови женщины. Затем медики в два этапа провели трансплантацию стволовых клеток.

В 2017 году женщине перелили кровь новорождённого с сильными иммунными клетками. Кроме того, у него была ВИЧ-резистентная мутация. После пациентке пересадили здоровые стволовые клетки её родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления крови младенца. В итоге через 100 дней организм женщины стал устойчив к ВИЧ.

Пациентка излечилась от лейкемии, а в 2020 году прекратила антиретровирусную терапию от ВИЧ. С тех пор в её теле нет никаких признаков заболевания. Ради дополнительной проверки врачи взяли у женщины образец иммунных клеток и попытались заразить их ВИЧ — безрезультатно.