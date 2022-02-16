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Наука
Яна Ломакина

В США женщину вылечили от ВИЧ переливанием «мутантной» крови младенца, устойчивой к вирусу Статьи редакции

Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.

41 41 комментарий
1897 просмотров
Т-лимфоцит, атакуемый ВИЧ. Изображение AP

Американские врачи полностью вылечили от ВИЧ женщину из Нью-Йорка с помощью переливания пуповинной крови и пересадки стволовых клеток. Доклад об этом случае представили на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере, пишет The Wall Street Journal.

Как рассказали врачи, пациентка среднего возраста и смешанной расы болела лейкемией. Проводя химиотерапию для лечения рака, врачи попутно уничтожили неустойчивые к ВИЧ клетки крови женщины. Затем медики в два этапа провели трансплантацию стволовых клеток.

В 2017 году женщине перелили кровь новорождённого с сильными иммунными клетками. Кроме того, у него была ВИЧ-резистентная мутация. После пациентке пересадили здоровые стволовые клетки её родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления крови младенца. В итоге через 100 дней организм женщины стал устойчив к ВИЧ.

Пациентка излечилась от лейкемии, а в 2020 году прекратила антиретровирусную терапию от ВИЧ. С тех пор в её теле нет никаких признаков заболевания. Ради дополнительной проверки врачи взяли у женщины образец иммунных клеток и попытались заразить их ВИЧ — безрезультатно.

Женщина стала четвёртым пациентом, которому удалось победить ВИЧ с помощью терапии. До неё от заболевания излечились трое мужчин. Учившемуся в Берлине американцу Тимоти Рэй Брауну и «лондонскому пациенту» Адаму Кастильехо пересадили костный мозг, а мужчине из Бразилии помог курс антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.

#новости #вич #сша #медицина

41 41 комментарий
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41 комментарий
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Даниил Слесарчук

"Геев и проституток спасают дети". Netflix выпустит сериал на основе событий. Переливателей крови сыграют темнокожие актеры.

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–30
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Совершенный томагавк_два

Почему люди рвутся с повестки живя в «барнауле», где темнокожих даже нету???

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12
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Твердый Филипп

РА СИ Я

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5
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пепси

V PER DE

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–1
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Harry Callahan

Почему стало так модного писать/говорить про барнаул в негативных коннотациях?

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0
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Astraeus

Кринж

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2
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Даниил Слесарчук

Сидеть на тж? Еще какой. Я бы даже сказал кукож.

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Даниил Слесарчук

Так много минусов, аж поплохело. "Либерахи", "навальнята" и вич-геи - табуированые темы на тж.
На Netflix сериал как раз выходит на эту тему - "Запретная зона". Главного героя там будет играть темнокожая актриса.

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–1
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Политический динозавр

Ты не думал, что тебя минусят за то, что ты спамишь свою оригинальную "шутку" под каждым постом?

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0
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Исторический пришелец

ты это под каждой новостью собрался писать теперь?

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1
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Taras Klunyk

у тебя какая то форма умственной отсталости?

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Frank Ferd

Сосут кровь из младенцев-мутантов, совсем обезумели эти пиндосы. Такого будущего вы хотите для россии, либерахи?

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4
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Антон Пострунин

перелили кровь новорождённого
 Ого, а такое часто? Как вообще это согласовывать? Почему новорожденного?

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0
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Пожарный велосипед

распяли ребёнка и забрали кровь

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7
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пепси

украинскими хоть руками?

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1
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Mrixs

Не кровь новорождённого, а пуповинная кровь

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Павел Каташев
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2
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цорiк

Хули, а у нас совместные учения на границе с Украиной. Некогда нам ваши спиды лечить

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–3
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Пожарный велосипед

в россии нет никакого спида

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2
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пепси

точно?
мб это проделки западных агентов

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цорiк

О, ватаны рваться стали и вешать минусы, в точку, значит

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1
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Кот Мурзик

Нет, это ты просто херню высрал. Так бывает, люди ставят минусы тупым комментам

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1
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пепси

Русские рвутся, когда притягиваешь Россию — механизм психологической защиты

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0
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пепси

Почему не в России? Ведь супер-вакцину смогли же первыми выпустить! Явно не очень чисто что-то, явно запад захотел обмануть, обскакать...

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–3
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Даниил Слесарчук

А кагоцел разве не помогает?

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4
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Добро и позитив

Эргоферон

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2
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Ivar Ragnarsson

Это первый случай, я так понял? До этого исцеляли от ВИЧ?

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0
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Mrixs

Женщина стала четвёртым пациентом, которому удалось победить ВИЧ с помощью терапии. До неё от заболевания излечились трое мужчин. Учившемуся в Берлине американцу Тимоти Рэй Брауну и «лондонскому пациенту» Адаму Кастильехо пересадили костный мозг, а мужчине из Бразилии помог курс антиретровирусных препаратов в сочетании с никотинамидом.

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4
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пепси

Прочитал "учившемуся в Барнауле"...)))

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0
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Ivar Ragnarsson

Спасибо за помощь

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0
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Кот Мурзик

Статью читать надо, а потом коммент писать

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Ivar Ragnarsson

Спасибо, что помог

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0
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Кот Мурзик

Прости, если резко сказал

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Ivar Ragnarsson

Поделом, на самом деле. Всё ок, друже.

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пепси

ну только если Иисус

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Фантастический инструмент

Одновременно исцелилась от вич и от рака - ничего себе

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Оборонный ГОСТ

комменты это пиздец, как во вконтактике уже, надо пэйвол захуярить и всех перебанить

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пепси

спасибо Комитету за то, что позволяет целому пласту троллей здесь расцветать и пахнуть, понижая общее желание относится к чему-либо на ресурсе серьёзно

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Конечный татарин

С этого книга про вампиров начинается

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mt

Интересно, а ей в итоге потребуются иммунодепрессанты? Если да то шило на мыло.

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Паша Осетров
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анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
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