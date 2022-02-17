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Наука
Никита Логинов

DeepMind обучила ИИ управлению термоядерным реактором, чтобы ускорить освоение энергии синтеза Статьи редакции

Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.

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Плазма внутри термоядерного реактора TCV, фото SPC

Дочерняя компания Alphabet, работающая в области искусственного интеллекта, в сотрудничестве со Швейцарским плазменным центром (SPC) создала ИИ, который способен автономно управлять плазмой внутри термоядерного реактора, избавляя людей от долгой и сложной процедуры перенастройки магнитов. Об этом сотрудники DeepMind и SPC сообщили в журнале Nature.

Контроль плазмы внутри реактора — одна из главных проблем на пути к освоению термоядерной энергии. Из-за температуры в десятки или сотни миллионов градусов и крайне малой плотности (в миллион раз меньше, чем у воздуха) плазмой крайне сложно управлять — она постоянно «липнет» к стенкам реактора и мгновенно гаснет. Сейчас рекорд времени удержания плазмы составляет 17 минут при температуре 70 миллионов градусов.

Специалисты DeepMind автоматизировали управление плазмой при помощи глубокого обучения с подкреплением — это нейросеть с несколькими промежуточными слоями, которая самостоятельно обучается некоторому сложному навыку, ориентируясь на отклики среды. В данном случае средой выступали швейцарский токамак TCV (термоядерный реактор в форме бублика) и его компьютерная симуляция.

Схема цикла обучения ИИ, изображение DeepMind

Работая на TCV, сотрудники Швейцарского плазменного центра специально меняли параметры каждой из 19 магнитных катушек, удерживающих плазму в реакторе, чтобы нейросеть могла «понять», к каким последствиям это приводит. Затем ИИ отрабатывал полученные «знания» на компьютерной симуляции. В результате нейросеть научилась манипулировать магнитными катушками таким образом, чтобы придавать плазме различные формы. «Умения» ИИ проверяли также на реакторе TCV.

Разные формы плазмы, созданные нейросетью DeepMind в реакторе TCV, изображение DeepMind

Директор SPC Амброжо Фазоли назвал это «очень положительным результатом», который может ощутимо ускорить исследования в области управляемого ядерного синтеза. Сейчас учёным и инженерам в поисках максимально эффективной конфигурации реактора, магнитов и плазмы приходится вручную менять параметры, тратя на каждое изменение массу времени и сил. ИИ, как показала работа DeepMind, способен автоматизировать этот процесс.

Освоение термоядерного синтеза даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии, экологически чистый и максимально безопасный. Но на пути к этой цели существует множество проблем, над решением которых учёные бьются десятилетиями.

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Плазма внутри токамака, фото Wikimedia

#новости #ии #нейросети #физика #энергетика

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Порядочный Гоша

Блин даже плазма держится 17 минут ☹️

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9
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Oliver f

Новости из цивилизованного мира.

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И засмеялся еще так неприятно.

Еееее! Термоядерная энергетика!

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2
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solawind

так за счет чего там энергия? я так понимаю пока они ее наоборот тратят, чтобы эту плазму получить.

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1
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i p

выделяющееся тепло превращает воду из контура в пар, который увеличиваясь в объеме начинает крутить лопатки генератора.

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1
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solawind

но ведь чтобы получить плазму и ее поддерживать тоже нужна энергия. если атомы плазмы отдают тепло она должна остывать. откуда она будет браться не затраченная ранее чтобы нагревать воду

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i p

предполагаю что учёные тем и занимаются, что пытаются найти пути эффективного использования технологии

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Astraeus

Ну это уже технический вопрос. Ничего не мешает использовать внешний источник, чтобы "зажечь" реактор, а потом часть вырабатываемой энергии тратить на поддержку реакции.

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solawind

так я и говорю — какое топливо у этого костра? даже солнце расходует внутренние запасы водорода или чего там.

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И засмеялся еще так неприятно.

Эти вопросы к @Никита Логинов

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Astraeus

Ну, так а цель в том, чтобы он вырабатывал больше, чем получает. А сам процесс добычи - обычный кипятильник, как и на АЭС и многих других электростанциях.

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Никита Логинов

Много-много электричество, нет большой бадабум!

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Yuri Polu

Че дальше, дадим ИИ управлять системами наведения термоядерных ракет?:)))

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Павел Морозов

И Россией

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Astraeus

В текущей случае, в отличии от ракет, ничего страшного гарантированно не произойдет, даже если ИИ сильно накосячит.

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1
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Станислав

— Ебанёт?
— Нет, не должно.

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Katia Kubrak

Неимоверно круто! Статья просчиталась с мурашками и этой песней на бэкграунде.
https://youtu.be/D_8Pma1vHmw

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