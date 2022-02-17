DeepMind обучила ИИ управлению термоядерным реактором, чтобы ускорить освоение энергии синтеза Статьи редакции
Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.
Дочерняя компания Alphabet, работающая в области искусственного интеллекта, в сотрудничестве со Швейцарским плазменным центром (SPC) создала ИИ, который способен автономно управлять плазмой внутри термоядерного реактора, избавляя людей от долгой и сложной процедуры перенастройки магнитов. Об этом сотрудники DeepMind и SPC сообщили в журнале Nature.
Специалисты DeepMind автоматизировали управление плазмой при помощи глубокого обучения с подкреплением — это нейросеть с несколькими промежуточными слоями, которая самостоятельно обучается некоторому сложному навыку, ориентируясь на отклики среды. В данном случае средой выступали швейцарский токамак TCV (термоядерный реактор в форме бублика) и его компьютерная симуляция.
Работая на TCV, сотрудники Швейцарского плазменного центра специально меняли параметры каждой из 19 магнитных катушек, удерживающих плазму в реакторе, чтобы нейросеть могла «понять», к каким последствиям это приводит. Затем ИИ отрабатывал полученные «знания» на компьютерной симуляции. В результате нейросеть научилась манипулировать магнитными катушками таким образом, чтобы придавать плазме различные формы. «Умения» ИИ проверяли также на реакторе TCV.
Директор SPC Амброжо Фазоли назвал это «очень положительным результатом», который может ощутимо ускорить исследования в области управляемого ядерного синтеза. Сейчас учёным и инженерам в поисках максимально эффективной конфигурации реактора, магнитов и плазмы приходится вручную менять параметры, тратя на каждое изменение массу времени и сил. ИИ, как показала работа DeepMind, способен автоматизировать этот процесс.
Освоение термоядерного синтеза даст человечеству практически неисчерпаемый источник энергии, экологически чистый и максимально безопасный. Но на пути к этой цели существует множество проблем, над решением которых учёные бьются десятилетиями.
Новости из цивилизованного мира.
Еееее! Термоядерная энергетика!
так за счет чего там энергия? я так понимаю пока они ее наоборот тратят, чтобы эту плазму получить.
выделяющееся тепло превращает воду из контура в пар, который увеличиваясь в объеме начинает крутить лопатки генератора.
но ведь чтобы получить плазму и ее поддерживать тоже нужна энергия. если атомы плазмы отдают тепло она должна остывать. откуда она будет браться не затраченная ранее чтобы нагревать воду
предполагаю что учёные тем и занимаются, что пытаются найти пути эффективного использования технологии
Ну это уже технический вопрос. Ничего не мешает использовать внешний источник, чтобы "зажечь" реактор, а потом часть вырабатываемой энергии тратить на поддержку реакции.
так я и говорю — какое топливо у этого костра? даже солнце расходует внутренние запасы водорода или чего там.
Эти вопросы к @Никита Логинов
Ну, так а цель в том, чтобы он вырабатывал больше, чем получает. А сам процесс добычи - обычный кипятильник, как и на АЭС и многих других электростанциях.
Много-много электричество, нет большой бадабум!
Че дальше, дадим ИИ управлять системами наведения термоядерных ракет?:)))
И Россией
В текущей случае, в отличии от ракет, ничего страшного гарантированно не произойдет, даже если ИИ сильно накосячит.
— Ебанёт?
— Нет, не должно.
Неимоверно круто! Статья просчиталась с мурашками и этой песней на бэкграунде.
https://youtu.be/D_8Pma1vHmw
За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.
В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.
Когда все твои друзья выступают на сцене, как минимум можно устроить мини-концерт для посетителей в кафе.
Дело отправили на новое рассмотрение.