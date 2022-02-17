Американские физики создали самые точные часы в истории — они сбиваются всего на секунду за 300 миллиардов лет работы Статьи редакции
Атомные часы исключительной точности могут помочь в поиске тёмной материи и гравитационных волн.
Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон создали атомные часы на оптической решётке, которые могут измерять время с точностью, эквивалентной потере всего одной секунды за каждые 300 миллиардов лет. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.
Атомные часы отслеживают резонанс частот атомов, обычно атомов цезия или рубидия. Это позволяет таким часам измерять время с огромной точностью. Новые часы отличаются более совершенной конструкцией: они используют сразу шесть атомов стронция, совмещённых в единый «часовой механизм». Возможность сравнивать колебания этих атомов обеспечила рекордную точность измерения времени.
Как говорит Колковиц, в устройстве используется «относительно паршивый лазер». Впрочем, он все же смог обеспечить уровень точности измерений, близкий к мировому рекорду: как только исследователи посветили этим лазером только на одни часы, тот возбудил электроны в том же количестве атомов всего за одну десятую секунды.
Когда учёные одновременно посветили лазером на двое часов в камере и сравнили их, количество атомов с возбужденными электронами оставалось одинаковым между двумя часами до 26 секунд. Это значит, что физики могут проводить значимые эксперименты гораздо дольше, чем позволял лазер в обычных оптических часах.
Исследователи также более тысячи раз измерили разницу во времени между часами. Две группы атомов, которые находятся в немного разных средах, будут двигаться с немного разной скоростью, в зависимости от гравитации, магнитных полей или других условий. Как и ожидалось, поскольку часы находились в двух немного разных местах, их тиканье немного отличалось. Так же было с каждой парой из шести мультиплексированных часов в цикле.
Новые атомные часы помогут в поисках тёмной материи и гравитационных волн, поскольку такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля, на которое должна влиять темная материя.
Как же охуенно они выглядят.
На кухню себе такие бы повесил.
Поставил бы вместо газовой плиты.
Но у украинцев нет газа. Зачем им газовая плита?
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проводки с изолентой немного не эстетичны
Жди новые эпл вотч с этой встроенной фикцией.
терминатор, вид снизу
Ахахах
Сбиваются на 1 секунду за срок правления путина
Квантовая механика
Bitch
А где время смотреть?
А они могут посчитать время когда нападать на Украину?
опередил!
Денег на casio не хватило??
Хуета какая-то!
На перископ больше похоже
Если переходник на ремешки от Apple Watch сделают - то возьму.
Что лучше депутату дарить ролекс или эти?
«Время - это арбитрарная система ссаного нормативного говна» (с) Убер Маргинал
Сколько в них камней
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