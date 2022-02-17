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Наука
Софья Сажнева

Американские физики создали самые точные часы в истории — они сбиваются всего на секунду за 300 миллиардов лет работы Статьи редакции

Атомные часы исключительной точности могут помочь в поиске тёмной материи и гравитационных волн.

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Стронцевые атомные часы на оптической решётке, Эндрю Брукс, NPL/SPL/Corbis

Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон создали атомные часы на оптической решётке, которые могут измерять время с точностью, эквивалентной потере всего одной секунды за каждые 300 миллиардов лет. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.

Атомные часы отслеживают резонанс частот атомов, обычно атомов цезия или рубидия. Это позволяет таким часам измерять время с огромной точностью. Новые часы отличаются более совершенной конструкцией: они используют сразу шесть атомов стронция, совмещённых в единый «часовой механизм». Возможность сравнивать колебания этих атомов обеспечила рекордную точность измерения времени.

Часы на оптической решётке уже являются лучшими часами в мире, мы получаем такой уровень производительности, которого никто раньше не видел. Мы работаем как над улучшением их производительности, так и над разработкой новых приложений, которые станут возможными благодаря этой улучшенной производительности.

Шимон Колковиц
профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон и старший автор исследования

Как говорит Колковиц, в устройстве используется «относительно паршивый лазер». Впрочем, он все же смог обеспечить уровень точности измерений, близкий к мировому рекорду: как только исследователи посветили этим лазером только на одни часы, тот возбудил электроны в том же количестве атомов всего за одну десятую секунды.

Когда учёные одновременно посветили лазером на двое часов в камере и сравнили их, количество атомов с возбужденными электронами оставалось одинаковым между двумя часами до 26 секунд. Это значит, что физики могут проводить значимые эксперименты гораздо дольше, чем позволял лазер в обычных оптических часах.

Обычно наш лазер ограничивал бы производительность этих часов, но поскольку они находятся в одной и той же среде и испытывают одинаковый лазерный свет, эффект лазера полностью исчезает.

Шимон Колковиц
профессор физики Университета Висконсин-Мэдисон и старший автор исследования

Исследователи также более тысячи раз измерили разницу во времени между часами. Две группы атомов, которые находятся в немного разных средах, будут двигаться с немного разной скоростью, в зависимости от гравитации, магнитных полей или других условий. Как и ожидалось, поскольку часы находились в двух немного разных местах, их тиканье немного отличалось. Так же было с каждой парой из шести мультиплексированных часов в цикле.

Новые атомные часы помогут в поисках тёмной материи и гравитационных волн, поскольку такая точность позволит выявлять мельчайшие изменения гравитационного поля, на которое должна влиять темная материя.

#физика #новости

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aliftin

Как же охуенно они выглядят.

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Frank Ferd

На кухню себе такие бы повесил.

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4
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aliftin

Поставил бы вместо газовой плиты.

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3
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Arthur Sergeev

Но у украинцев нет газа. Зачем им газовая плита?

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–4
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Добро и позитив

проводки с изолентой немного не эстетичны

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Уличный нос

без изоленты вообще не будет работать

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2
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Arthur Sergeev

Жди новые эпл вотч с этой встроенной фикцией.

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Dmitry Pushin

терминатор, вид снизу

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Алексей Иванов
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11
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Уличный нос

Жена подарила! Неначто смотреть! Расходимся граждане.

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испанский смех

Ахахах

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Галоперидол спас Россию

Сбиваются на 1 секунду за срок правления путина

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Уличный нос

могут помочь
А могут и не помочь

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Прямой Никита

Как Слепаков в песне: «или нет…»

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Александр Воронин

Квантовая механика

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испанский смех

Bitch

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Рыбная палочка

А где время смотреть?

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Уличный нос

по атомам

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Алексей Горячев

А они могут посчитать время когда нападать на Украину?

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Принудительный нос
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Kirill Semin

опередил!

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Принудительный нос

Ты успеешь.
В следующий раз.

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Прямой Никита

Когда на Авито появятся?

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Сделаю Россию вновь великой

Денег на casio не хватило??

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Прямой Никита

Вообще если не лезть в интернет и не искать что и как, то сложно представить как лазер может быть связан со временем, а часы с поиском тёмной материи во вселенной.

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vladimir

Хуета какая-то!
На перископ больше похоже

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Ион Электрик

Если переходник на ремешки от Apple Watch сделают - то возьму.

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Коровка спасла Россию

Что лучше депутату дарить ролекс или эти?

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x mst

«Время - это арбитрарная система ссаного нормативного говна» (с) Убер Маргинал

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испанский смех

Сколько в них камней

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