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Наука
Софья Сажнева

Канадские учёные предложили способ долететь до Марса всего за 45 дней с помощью лазерной «катапульты» Статьи редакции

Таким способом можно разогнать космический корабль до 17 километров в секунду. Но учёные пока не знают, как он будет тормозить.

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Иллюстрация концепта, Университет Макгилла в Монреале

Группа учёных из Университета Макгилла в Монреале оценила потенциал лазерно-тепловой двигательной установки, которая позволит добраться до Марса в разы быстрее, чем позволяют существующие технологии. Концепция подразумевает установку на Земле массива инфракрасных лазеров диаметром 10 метров общей мощностью в 100 мегаватт (столько, например, потребляют 80 тысяч американских домохозяйств).

Корабль, вращающийся по эллиптической средней околоземной орбите, будет иметь отражатель, который направляет лазерный луч, идущий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую водородную плазму. Та при нагреве будет выбрасываться через сопло, создавая тягу, чтобы оттолкнуть корабль от Земли.

Когда излучение прекратится, корабль продолжит двигаться со скоростью почти 17 километров в секунду от Земли — достаточно быстро, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов. Когда он достигнет марсианской атмосферы через полтора месяца, он все еще будет двигаться со скоростью 16 километров в секунду.

Вот только учёные еще не придумали, как корабль будет тормозить на орбите вокруг Марса: это сложно, потому что он не может везти химическое топливо для запуска ракеты, чтобы замедлить себя. А значит, пока люди Марсе не смогут построить эквивалентную лазерную решётку для приближающегося корабля, чтобы использовать его отражатель и плазменную камеру для обеспечения обратной тяги, аэрозахват — единственный способ замедлить полезную нагрузку на Марсе.

Но аэрозахват или аэродинамическое торможение в атмосфере Марса может быть рискованным маневром, поскольку космический корабль будет испытывать предельные нагрузки. Из-за трения в атмосфере возможно возгорание шаттла.

Лазерно-тепловая тяга позволяет быстро транспортировать груз весом в тонну и размером с волейбольную площадку.

Эммануэль Дюплей
ведущий автор исследования

Первые люди, скорее всего, не доберутся на Марс с помощью лазерно-тепловых двигателей. Дюплей полагает, что лазерно-тепловая миссия на Марс может начаться через 10 лет после первых полетов человека, то есть примерно в 2040 году.

#космос #марс #новости

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Правильный алмаз

Рогозин уже подготовил ответ

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17
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Металлургический микроскоп

должно быть размером с Кемеровскую обл. наверно....

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2
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Прохожий жар

Всяко больше, чем там у них американские хозяйства

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1
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Rocco

Так у него батуты есть

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0
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Прохожий жар

Но учёные пока не знают, как он будет тормозить
Да лан там разберемся, го

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15
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Александр Воронин

Об марс же

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1
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Алексей Егоров

Рогозину нужно изобретать лазерный батут срочно

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3
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Ёршик Золотой

Первые люди, скорее всего, не доберутся на Марс
 =)) у наших соседей, китайцев, есть очень много попыток.
p.s. не знаю, правда это или нет, но вчера один чел сказал, который учится в международном, что китайцам разрешили вторую жену, т.е. китайХ2бет получается.

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1
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Aleksandr Lisitsky

Этой концепции лет 60 точно есть, не понял в чем предложение. Типа "давайте все таки дадим нам деняк наконец"?) Тормозить вестимо об атмосферу запустившись по касательной

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1
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Grisha Pivovarov

1,2 кВт на домохозяйство - что-то мало

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1
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Павел Каташев

ЯРИК, ТОРМОЗИ БЛЯТЬ!

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1
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Роман Александров
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Принудительный нос

Никак

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Александр Воронин

Недавно серию посмотрел где они приземлились

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Дмитрий Sh

Шелдоны Куперы хуи не пинают

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