Таким способом можно разогнать космический корабль до 17 километров в секунду. Но учёные пока не знают, как он будет тормозить.

{"id":535693,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":535693,"gtm":null} 1239 просмотров

Иллюстрация концепта, Университет Макгилла в Монреале

Группа учёных из Университета Макгилла в Монреале оценила потенциал лазерно-тепловой двигательной установки, которая позволит добраться до Марса в разы быстрее, чем позволяют существующие технологии. Концепция подразумевает установку на Земле массива инфракрасных лазеров диаметром 10 метров общей мощностью в 100 мегаватт (столько, например, потребляют 80 тысяч американских домохозяйств).

Корабль, вращающийся по эллиптической средней околоземной орбите, будет иметь отражатель, который направляет лазерный луч, идущий с Земли, в нагревательную камеру, содержащую водородную плазму. Та при нагреве будет выбрасываться через сопло, создавая тягу, чтобы оттолкнуть корабль от Земли.

Когда излучение прекратится, корабль продолжит двигаться со скоростью почти 17 километров в секунду от Земли — достаточно быстро, чтобы преодолеть орбитальное расстояние Луны всего за восемь часов. Когда он достигнет марсианской атмосферы через полтора месяца, он все еще будет двигаться со скоростью 16 километров в секунду.

Вот только учёные еще не придумали, как корабль будет тормозить на орбите вокруг Марса: это сложно, потому что он не может везти химическое топливо для запуска ракеты, чтобы замедлить себя. А значит, пока люди Марсе не смогут построить эквивалентную лазерную решётку для приближающегося корабля, чтобы использовать его отражатель и плазменную камеру для обеспечения обратной тяги, аэрозахват — единственный способ замедлить полезную нагрузку на Марсе.

Но аэрозахват или аэродинамическое торможение в атмосфере Марса может быть рискованным маневром, поскольку космический корабль будет испытывать предельные нагрузки. Из-за трения в атмосфере возможно возгорание шаттла.

Лазерно-тепловая тяга позволяет быстро транспортировать груз весом в тонну и размером с волейбольную площадку.

Эммануэль Дюплей ведущий автор исследования