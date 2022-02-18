Под воздействием звуков паутина вибрирует, подобно барабанной перепонке. Паук таким образом узнаёт о приближении еды или хищников.

Самка Larinioides sclopetarius, фото Дариуш Ковальчик для Wikimedia Commons

Группа американских учёных обнаружила, что пауки вида Larinioides sclopetarius реагируют на вибрацию паутины из-за звуков. Эти вибрации передаются чувствительным к напряжению щелевым органам на ногах паука, а в ответ тот приседает, реагируя на звук.

Учёные пришли к выводу, что пауки Larinioides sclopetarius намеренно плетут большие паутины, чтобы лучше слышать окружающие звуки. В некоторых случаях паутина может превосходить их собственные размеры в 10 тысяч раз.

Для исследования ученые взяли 76 особей. Они могли «слышать» звуки с расстояния трёх метров и даже их различать: пауки по-разному реагировали на звуки, исходившие от хищников, и на те, которые издавала добыча.

Исследователи отмечают, что использование паутины в качестве расширенной формы барабанной перепонки значительно увеличило диапазон звуков, которые пауки могли слышать. Обычно пауки могут улавливать относительно громкие звуки из относительно близкого источника только через волоски на ногах.