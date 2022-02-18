В США нашли паука, который использует свою паутину как «слуховой аппарат» Статьи редакции
Под воздействием звуков паутина вибрирует, подобно барабанной перепонке. Паук таким образом узнаёт о приближении еды или хищников.
Группа американских учёных обнаружила, что пауки вида Larinioides sclopetarius реагируют на вибрацию паутины из-за звуков. Эти вибрации передаются чувствительным к напряжению щелевым органам на ногах паука, а в ответ тот приседает, реагируя на звук.
Для исследования ученые взяли 76 особей. Они могли «слышать» звуки с расстояния трёх метров и даже их различать: пауки по-разному реагировали на звуки, исходившие от хищников, и на те, которые издавала добыча.
Исследователи отмечают, что использование паутины в качестве расширенной формы барабанной перепонки значительно увеличило диапазон звуков, которые пауки могли слышать. Обычно пауки могут улавливать относительно громкие звуки из относительно близкого источника только через волоски на ногах.
Так и есть, это давно уже известно. Кто-то слоупок
Тащемта паук например
Человек-паук сделал не иначе:))
Чтобы фотки этого паука лежали на моем столе до обеда
На фотке - учёные
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