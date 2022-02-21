Проплывающие по небу марсианские облака, снятые ровером Curiosity Статьи редакции
Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.
NASA опубликовало два 8-кадровых видео с облаками на Марсе, которые навигационная камера Curiosity сняла 12 декабря 2021 года.
Марсианские облака достаточно слабые, поэтому учёным пришлось вычитать статичный фон из каждого изображения. Ровер не предназначен для наблюдения за облаками, поэтому качество видео не самое высокое.
Return of the Obra Dinn
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