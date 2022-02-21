Znak.com: видео о бомбе под мостом на пути эвакуации беженцев было создано в 2019 году

Видеоролик об обнаружении взрывного устройства в районе города Краснодона под мостом, по которому ехал автобус с беженцами, был записан в июне 2019 года. В этом Znak.com убедился, воспользовавшись сервисом по проверке метаданных Metadata2go.