Наука
Артём Мазанов

Проплывающие по небу марсианские облака, снятые ровером Curiosity Статьи редакции

Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.

NASA опубликовало два 8-кадровых видео с облаками на Марсе, которые навигационная камера Curiosity сняла 12 декабря 2021 года.

Марсианские облака достаточно слабые, поэтому учёным пришлось вычитать статичный фон из каждого изображения. Ровер не предназначен для наблюдения за облаками, поэтому качество видео не самое высокое.

#nasa #марс

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Опытный кот

Депрессивненько

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Павел Каташев
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Ilya Filin

Return of the Obra Dinn

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Стальной глобус

состоят из углекислого газа
И тут углеродный след

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BTopHuk

Марсоходы надышали

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