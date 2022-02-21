Их создают на базе той же технологии, что использует «самая эффективная вакцина» от Covid-19 и препарат от ВИЧ, проходящий испытания на людях.

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Создание матричной РНК (красного цвета) из ДНК (фиолетового цвета), иллюстрация Nature

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о начале работ над тремя новыми вакцинами, которые используют технологию матричной РНК (мРНК). По словам представителей компании, в случае успеха эти вакцины могут улучшить качество жизни сотен миллионов людей по всему миру.

Первая вакцина нацелена на вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Этот вирус обычно заражает гениталии человека, в отличие от ВПГ-1, который также инфицирует рот и лицо. Однако специалисты Moderna предполагают, что вакцина от ВПГ-2 обеспечит перекрёстную защиту и от ВПГ-1. Тогда от 5% до 13% населения планеты в возрасте 18-49 лет смогут избавиться от хронической инфекции в своём организме, которая периодически вызывает болезненные воспаления и прочие проблемы.

Вторая вакцина предназначена для борьбы с вирусом ветряной оспы, вызывающим «ветрянку». Как и другие герпесвирусы, он после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остаётся в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай — болезненные высыпания на коже, а также ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича. Как пишут представители Moderna, заболеваемость опоясывающим лишаем растёт по всему миру.

Третья вакцина должна защитить иммунологические контрольные «точки» от воздействия некоторых видов рака. Контрольные «точки» подавляют работу иммунитета, чтобы тот не атаковал сам организм и не разрушал его. Ряд видов рака вроде меланомы и немелкоклеточного рака лёгкого пользуются этой системой, чтобы отключить иммунный ответ на раковые клетки. Новая вакцина Moderna может сделать эту «уловку» рака нерабочей и спасти жизни сотен тысяч человек в одних только США.

Как работают вакцины на матричной РНК

Матричная РНК — это молекула-«чертёж» для создания определённого белка. Такие «чертежи» постоянно производятся в клетках на основе ДНК — молекулы, хранящей всю генетическую информацию организма.

Суть мРНК-вакцины заключается в том, чтобы создать «чертёж» вредоносного белка (этот белок может быть ключевой частью вируса) и упаковать его внутрь липидной (органической) наночастицы. Клетки всасывают эти наночастицы, распаковывают «чертёж» и создают по нему целевой белок, на котором тренируется иммунитет.

Например, мРНК-вакцина Moderna от Covid-19 содержит «чертёж» белка, из которого состоят «шипы» коронавируса. С их помощью SARS-CoV-2 цепляется к клеткам организма и вторгается в них, потому что клетки принимают эти белки за сигнал «на входе что-то безопасное, можно впускать». После вакцинации иммунитет вносит эти белки в «чёрный список» и начинает атаковать всё, что их содержит, благодаря чему коронавирус не может распространиться по организму.

Этот подход хорошо зарекомендовал себя — Всемирный конгресс вакцин даже назвал препарат Moderna лучшей вакциной от Covid-19. На его базе компания разработала мРНК-вакцину против ВИЧ, которая показала эффективность 79% в испытаниях на животных, а с конца января перешла в стадию клинических испытаний на людях-добровольцах.