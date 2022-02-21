{"id":1096,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=1096&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=c04a82cb8bfbb8a2ae6209cde4b6977a1b300b8aa9258d2480179c66b2e0404d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Moderna начала разработку ещё трёх мРНК-вакцин — от герпеса, ветряной оспы и рака Статьи редакции

Их создают на базе той же технологии, что использует «самая эффективная вакцина» от Covid-19 и препарат от ВИЧ, проходящий испытания на людях.

30 30 комментариев
2097 просмотров
Создание матричной РНК (красного цвета) из ДНК (фиолетового цвета), иллюстрация Nature

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о начале работ над тремя новыми вакцинами, которые используют технологию матричной РНК (мРНК). По словам представителей компании, в случае успеха эти вакцины могут улучшить качество жизни сотен миллионов людей по всему миру.

  • Первая вакцина нацелена на вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Этот вирус обычно заражает гениталии человека, в отличие от ВПГ-1, который также инфицирует рот и лицо. Однако специалисты Moderna предполагают, что вакцина от ВПГ-2 обеспечит перекрёстную защиту и от ВПГ-1. Тогда от 5% до 13% населения планеты в возрасте 18-49 лет смогут избавиться от хронической инфекции в своём организме, которая периодически вызывает болезненные воспаления и прочие проблемы.
  • Вторая вакцина предназначена для борьбы с вирусом ветряной оспы, вызывающим «ветрянку». Как и другие герпесвирусы, он после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остаётся в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай — болезненные высыпания на коже, а также ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича. Как пишут представители Moderna, заболеваемость опоясывающим лишаем растёт по всему миру.
  • Третья вакцина должна защитить иммунологические контрольные «точки» от воздействия некоторых видов рака. Контрольные «точки» подавляют работу иммунитета, чтобы тот не атаковал сам организм и не разрушал его. Ряд видов рака вроде меланомы и немелкоклеточного рака лёгкого пользуются этой системой, чтобы отключить иммунный ответ на раковые клетки. Новая вакцина Moderna может сделать эту «уловку» рака нерабочей и спасти жизни сотен тысяч человек в одних только США.

Как работают вакцины на матричной РНК

Матричная РНК — это молекула-«чертёж» для создания определённого белка. Такие «чертежи» постоянно производятся в клетках на основе ДНК — молекулы, хранящей всю генетическую информацию организма.

Суть мРНК-вакцины заключается в том, чтобы создать «чертёж» вредоносного белка (этот белок может быть ключевой частью вируса) и упаковать его внутрь липидной (органической) наночастицы. Клетки всасывают эти наночастицы, распаковывают «чертёж» и создают по нему целевой белок, на котором тренируется иммунитет.

Например, мРНК-вакцина Moderna от Covid-19 содержит «чертёж» белка, из которого состоят «шипы» коронавируса. С их помощью SARS-CoV-2 цепляется к клеткам организма и вторгается в них, потому что клетки принимают эти белки за сигнал «на входе что-то безопасное, можно впускать». После вакцинации иммунитет вносит эти белки в «чёрный список» и начинает атаковать всё, что их содержит, благодаря чему коронавирус не может распространиться по организму.

Этот подход хорошо зарекомендовал себя — Всемирный конгресс вакцин даже назвал препарат Moderna лучшей вакциной от Covid-19. На его базе компания разработала мРНК-вакцину против ВИЧ, которая показала эффективность 79% в испытаниях на животных, а с конца января перешла в стадию клинических испытаний на людях-добровольцах.

Наука
Сергей Исенеков
Moderna начала тестировать на людях вакцину против ВИЧ, созданную на базе препарата от Covid-19 Статьи редакции

В течение полугода Moderna будет наблюдать за здоровьем участников и оценивать иммунный ответ их организмов на вакцину.

#новости #медицина #здоровье #вакцины

30 30 комментариев
45
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Слышный Мурод

Интересно как испытывают вакцину от вич на людях. Вакцинируют, а через месяц подсаживают на героин грязным шприцем?

Ответить
7
Развернуть ветку
God Damn

Начнём с того, что вич не от героина развивается.

Ответить
13
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

Не может быть.

Ответить
17
Развернуть ветку
God Damn

Вот так уот

Ответить
1
Развернуть ветку
Слышный Мурод

Логично.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ион Электрик

По правде от героина ему тоже очень плохо.
-
Видел ВИЧ несущий микроволновку в ломбард.
За ним бежал Гепатит с криком "Даже не вздумай сучара домой возвращаться!!!"

Ответить
1
Развернуть ветку
Romula Daraa

вакцинируют группу риска и набоюдают годами

Ответить
4
Развернуть ветку
Ответственный дым

Гречу не трожь

Ответить
1
Развернуть ветку
Слышный Мурод

Это на Новый год?

Ответить
6
Развернуть ветку
Дмитрий Побритый

На вечер. Или на лето.

Ответить
0
Развернуть ветку
пепси

Хуевая певица

Ответить
4
Развернуть ветку
Цент спас Доллар

Желаю тебе рака жопы

Ответить
0
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остаётся в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай
 Причина по которой вообще не надо болеть ветрянкой. Не понимаю почему до сих пор существует практика спецом заражать детей.

Ответить
7
Развернуть ветку
пепси

Есть и так вакцины. Просто они не входят в перечень обязательных и потому всем на них похуй. Я кстати переболел в зрелом возрасте. Это был немножко пиздец.

Ответить
12
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

Я просто сталкивался с людьми, у которых был опоясывающий лишай, болезненная история.

Просто они не входят в перечень обязательных и потому всем на них похуй.
 О ней ещё и не знает почти никто. Как раз недавно знакомый укололся.

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

У меня у мамы он был. Ну а что, вирус лишь в 20% может полностью исчезнуть из организма. А в остальных спит в нервных тканях, педорас.

Ответить
2
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

Весь герпес так работает, сукатварь. "Простуда" на губе ведь то же самое.

Ответить
2
Развернуть ветку
пепси

Та то писюны немытые не нужно сосать

Ответить
0
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

Самые вкусные.

Ответить
6
Развернуть ветку
Стальной глобус

Фу

Ответить
0
Развернуть ветку
Eldar

У меня у бати на лице была такая хуйня, голова раза в полтора увеличилась по ощущениям. Еще и местная больничка неделю морозилась не хотела класть в клинику.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ответственный дым

Особенно что пиструн не стоит

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Хз, у меня стоял

Ответить
1
Развернуть ветку
Слышный Мурод

Зато теперь жизнь свободная от похоти

Ответить
1
Развернуть ветку
Polina Malahova

В Национальном календаре вакцинации прививка от ветряной оспы отсутствует, но она включена во многие региональные календари, в том числе и в прививочный календарь Москвы.
Но да, чтобы узнать о такой возможности, надо прямо интересоваться темой детской вакцинации, далеко не все родители так делают.

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

А от расеянства когда?

Ответить
4
Развернуть ветку
Осенний Абдужаббор

Так сало уже изобрели

Ответить
6
Развернуть ветку
пепси

Там конские дозы нужно и под гимн

Ответить
0
Развернуть ветку
Новогодний фитиль

скоро

Ответить
0
Развернуть ветку
Mikhail Dragunov

Родился, вырос, попрививался немного лучшими и современными мрнк вакцинами и помер. Done ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
Спокойный динозавр

А ты и дальше подыхай на заводе за 20к лох. А ведь мог бы пройти 6 месяцев курсов на скиллфактори и стать успешным. Выбор за тобой

88 88 комментариев
17
Twitter
так называемый наки @michaelnacke
Тот редкий случай, когда работа в МММ — не самое худшее, что делал человек
17 17 комментариев
107
Процентный спрей
11 11 комментариев
42
Новости
Сергей Исенеков
Посольство США предупредило об угрозах терактов в России. Кремлю неизвестно о возможных нападениях Статьи редакции

Песков назвал такое обращение к гражданам США «необычной практикой».

Фото РИА «Новости»
51 51 комментарий
18
Новости
Яна Ломакина
WP: сотрудники Apple используют смартфоны на Android, чтобы cкрыть от руководства планы по созданию профсоюзов Статьи редакции

Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.

Магазин Apple в США, фото Getty Images 
233 233 комментария
103
Интернет
Анна Павлова
Бразильский художник превращает изображения исторических личностей в современные портреты с помощью ИИ Статьи редакции

Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.

Джордж Вашингтон на портрете Хидрели Диао
29 29 комментариев
36
Наука
Артём Мазанов
Проплывающие по небу марсианские облака, снятые ровером Curiosity Статьи редакции

Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.

16 16 комментариев
102
Доступный месяц
3-й бан, в "благодарность" за то, что единственный кто пишет в "Новости" о новостях

Ваш аккаунт заблокирован в подсайте «Новости» по причине: «2.6.1 Оскорбление пользователей ». До истечения блокировки осталось 2 дня.

21 21 комментарий
11
Больше статей
null