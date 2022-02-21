Moderna начала разработку ещё трёх мРНК-вакцин — от герпеса, ветряной оспы и рака Статьи редакции
Их создают на базе той же технологии, что использует «самая эффективная вакцина» от Covid-19 и препарат от ВИЧ, проходящий испытания на людях.
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о начале работ над тремя новыми вакцинами, которые используют технологию матричной РНК (мРНК). По словам представителей компании, в случае успеха эти вакцины могут улучшить качество жизни сотен миллионов людей по всему миру.
- Первая вакцина нацелена на вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2). Этот вирус обычно заражает гениталии человека, в отличие от ВПГ-1, который также инфицирует рот и лицо. Однако специалисты Moderna предполагают, что вакцина от ВПГ-2 обеспечит перекрёстную защиту и от ВПГ-1. Тогда от 5% до 13% населения планеты в возрасте 18-49 лет смогут избавиться от хронической инфекции в своём организме, которая периодически вызывает болезненные воспаления и прочие проблемы.
- Вторая вакцина предназначена для борьбы с вирусом ветряной оспы, вызывающим «ветрянку». Как и другие герпесвирусы, он после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остаётся в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай — болезненные высыпания на коже, а также ряд осложнений вплоть до поражения нервов и паралича. Как пишут представители Moderna, заболеваемость опоясывающим лишаем растёт по всему миру.
- Третья вакцина должна защитить иммунологические контрольные «точки» от воздействия некоторых видов рака. Контрольные «точки» подавляют работу иммунитета, чтобы тот не атаковал сам организм и не разрушал его. Ряд видов рака вроде меланомы и немелкоклеточного рака лёгкого пользуются этой системой, чтобы отключить иммунный ответ на раковые клетки. Новая вакцина Moderna может сделать эту «уловку» рака нерабочей и спасти жизни сотен тысяч человек в одних только США.
Как работают вакцины на матричной РНК
Матричная РНК — это молекула-«чертёж» для создания определённого белка. Такие «чертежи» постоянно производятся в клетках на основе ДНК — молекулы, хранящей всю генетическую информацию организма.
Например, мРНК-вакцина Moderna от Covid-19 содержит «чертёж» белка, из которого состоят «шипы» коронавируса. С их помощью SARS-CoV-2 цепляется к клеткам организма и вторгается в них, потому что клетки принимают эти белки за сигнал «на входе что-то безопасное, можно впускать». После вакцинации иммунитет вносит эти белки в «чёрный список» и начинает атаковать всё, что их содержит, благодаря чему коронавирус не может распространиться по организму.
Этот подход хорошо зарекомендовал себя — Всемирный конгресс вакцин даже назвал препарат Moderna лучшей вакциной от Covid-19. На его базе компания разработала мРНК-вакцину против ВИЧ, которая показала эффективность 79% в испытаниях на животных, а с конца января перешла в стадию клинических испытаний на людях-добровольцах.
Начнём с того, что вич не от героина развивается.
Вот так уот
По правде от героина ему тоже очень плохо.
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Видел ВИЧ несущий микроволновку в ломбард.
За ним бежал Гепатит с криком "Даже не вздумай сучара домой возвращаться!!!"
вакцинируют группу риска и набоюдают годами
На вечер. Или на лето.
Хуевая певица
Желаю тебе рака жопы
после активной фазы болезни переходит в латентную форму и навсегда остаётся в организме, периодически вызывая обострения. Таким обострением может быть опоясывающий лишай
Причина по которой вообще не надо болеть ветрянкой. Не понимаю почему до сих пор существует практика спецом заражать детей.
Есть и так вакцины. Просто они не входят в перечень обязательных и потому всем на них похуй. Я кстати переболел в зрелом возрасте. Это был немножко пиздец.
У меня у мамы он был. Ну а что, вирус лишь в 20% может полностью исчезнуть из организма. А в остальных спит в нервных тканях, педорас.
Та то писюны немытые не нужно сосать
У меня у бати на лице была такая хуйня, голова раза в полтора увеличилась по ощущениям. Еще и местная больничка неделю морозилась не хотела класть в клинику.
Хз, у меня стоял
В Национальном календаре вакцинации прививка от ветряной оспы отсутствует, но она включена во многие региональные календари, в том числе и в прививочный календарь Москвы.
Но да, чтобы узнать о такой возможности, надо прямо интересоваться темой детской вакцинации, далеко не все родители так делают.
А от расеянства когда?
Там конские дозы нужно и под гимн
Родился, вырос, попрививался немного лучшими и современными мрнк вакцинами и помер. Done ))
Песков назвал такое обращение к гражданам США «необычной практикой».
Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.
Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.
Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.