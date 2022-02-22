Далёкий газовый гигант всегда обращён к своей звезде одной стороной, что порождает экстремальные процессы на обоих полушариях.

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Газовый гигант WASP-121b и его звезда в представлении художника, изображение MIT

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) получили точное представление об экстремальных явлениях на «горячем юпитере», который расположен очень близко к своей звезде и всегда повёрнут к ней одной стороной. Это первое подробное описание о том, что может происходить на тёмной стороне планеты, находящейся в приливном захвате, пишут учёные в журнале Nature Astronomy.

Что такое «горячие юпитеры» на примере WASP-121b

Планета WASP-121b в 850 световых годах от Солнца относится к классу «горячих юпитеров» — это газовый гигант, расположенный всего в 3,8 миллионах километров от своей звезды, что в 39 раз меньше расстояния между Землёй и Солнцем. Из-за такой небольшой дистанции дневная сторона WASP-121b накаляется до 2500-3000 °C, причём планета направлена к звезде всегда одной стороной — то есть, находится в приливном захвате, как и Луна по отношению к Земле.

Всё это учёные установили вскоре после открытия WASP-121b в 2015 году, но получить полные данные о планете, включая вечно тёмную «обратную» сторону, было крайне сложно: дневная сторона, будучи в 10 раз ярче ночной, затрудняла наблюдения. Астрономам MIT удалось добиться полной картины после двухлетних наблюдений за планетой с помощью спектроскопической камеры орбитального телескопа «Хаббл».

Учёные уже знали, что в атмосфере WASP-121b циркулирует вода, распадаясь на атомы на дневной стороне и собираясь снова на ночной. Оказалось, это происходит не только с водой, но и с железом, хромом, титаном и ванадием. Жар дневной стороны испаряет эти металлы высоко в атмосферу, после чего они попадают на ночную сторону и конденсируются в железные облака с титановыми дождями. Такое «перемешивание» атмосферы создают постоянные ветра, которые дуют вокруг всей планеты со скоростью около пяти километров в секунду (18 тысяч километров в час).