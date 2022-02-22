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Наука
Никита Логинов

Ученые впервые просканировали мозговую активность умирающего человека. Она похожа на состояние во сне или при медитации Статьи редакции

Исследователи предполагают, что пациент в момент смерти и даже после остановки сердца наблюдал события своей прошедшей жизни.

54 54 комментария
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Компьютерная томография мозга пациента с травмой от неудачного падения, изображение авторов исследования

Группе учёных из Канады, США, Китая и Эстонии впервые в мире удалось изучить непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга в момент его смерти. Оказалось, в этот период человек впадает в состояние, сходное с таковым при сновидении или глубокой медитации. Исследователи изложили свои наблюдения в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

ЭЭГ учёные получили случайно после того, как в больницу доставили 87-летнего мужчину с эпилепсией и травмой головы из-за неудачного падения. Травма оказалась тяжёлой и вызвала остановку сердца, мужчина не выжил. После завершения всех медицинских процедур в распоряжении врачей оказалась непрерывная 15-минутная запись электроэнцефалограммы.

Исследователи сосредоточились на двух 30-секундных участках записи — во время биения сердца и после его остановки. На них отчётливо видно, что почти вся мозговая активность предсказуемо упала, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. По мнению учёных, это говорит о состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию — скорее всего, пациент наблюдал некие визуальные образы вроде воспоминаний о прошедшей жизни.

Генерируя волны, связанные с поиском в памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью — подобных тем, о которых сообщали свидетели предсмертных переживаний. Эти результаты бросают вызов нашему пониманию границ жизни и ставят важные вопросы — например, связанные со сроками донорства органов.

Аджмал Земмар
ведущий автор исследования

Учёные считают полученную ЭЭГ хорошим доказательством, что мозг может вести скоординированную активность даже после того, как в нём перестаёт циркулировать кровь из-за остановки сердца. С другой стороны, они сами обращают внимание на недостаточность данных: пациент был всего один, при жизни он принимал ряд лекарств, влияющих на мозг, а первопричиной смерти была мозговая травма. Однако исследование может послужить стимулом к серьёзному научному изучению предсмертных и посмертных состояний мозга.

#новости #биология #мозг

Спасибо за наводку Максим Андреев
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54 комментария
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Мистер Блондин

а свет в конце тоннеля это сбои зрительной коры и недостаток кислорода, из-за этого кажется, что в конце тоннель, а на самом деле просто по углам яркость гасится

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31
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Максим Андреев

Весьма вероятно. Я когда писал, задавался одним вопросом. Интересно, как долго мозг может функционировать в таком безкислородном состоянии? Надеюсь, будущие исследования это выяснят.

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8
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Мистер Блондин

упоротый тимати лири вещал теорию, что в бескислородном пространстве тело все реурсы перекидывает на мозг, а он переключает на сознание, время в сознании начинает течь крайне медленно и человек погружаются в бесконечность внутри себя где и существует вечность

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13
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Максим Андреев

Ну, выводам, которые формируются под ЛСД, вряд ли можно верить) С другой стороны, о чем-то подобном (человек "не уходит в течение 9-10 дней после смерти) говорят многие религии. Конкретно, буддизм и христианство. А это уже интересно.

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10
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Мистер Блондин

ну да у него своеобразный взял на эволюцию был. Следующая ступень: сознание в отсутствии тела и всё такое

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6
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Максим Андреев

Не такой уж и удивительный взгляд) Буддисты верят, что при углубленных медитациях можно разрушить цепь перерождений и по факту остаться без физического тела. Интересно, что нынешнее исследование по сути приравнивает посмертные переживания к сну или медитации. А это уже какие-никакие точки соприкосновения науки с религиями)

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6
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Мистер Блондин

Буддисты верят, что при углубленных медитациях можно разрушить цепь перерождений
я надеялся, что достаточно будет инструкций из тибетской книги мертвых

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6
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Максим Андреев

О, я читал ее, кстати) Описанное там, кстати, очень сильно походит на сон. Интересно, что один из главных советов Книги Мертвых - стараться сохранить свободу воли в этом состоянии. То о чем говорят буддисты - суметь управлять собой во время сна и понимать, где ты и что происходит.

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3
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Vasya Ivasya

Осознанные сны практиковали, понятненько.

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3
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Максим Андреев

Угу. Это очень сложная практика и обычно эффект получается после многих лет постоянной медитации и тренировок. Одна из самых трудных в буддизме.

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0
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Евгений Матохин

"И да сохрагится фантомная активность мозга 9-10 мнут после смерти" Исход, Глава 3, стих 8.

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3
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Незаконный франт

Ну и время во сне действительно медленнее идёт

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Alex Blake

"Вечность внутри себя" со всем объемом воспомининий - звучит ужасно. Уж лучше тогда последовать примеру Курта Кобейна.

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1
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Вертикальный якорь

Пораскинуть мозгами?

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1
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Коровка спасла Россию

Выяснилось, что перед смертью человек переживает нечто вроде сновидений или углубленной медитации.

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19
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Алина Кипр

"мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью"

Всё свои комменты на ТЖ

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14
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Должен мангал

Их и не упомнить

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Yuriy Klyahin

Ссылки из истории браузера и гугл поиска, которые ты не успел удалить.

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0
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Vasya Ivasya

мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/11/mozhno-nenado-mem-9.jpg

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8
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Lyakusha Cepelyakish

В 2001 году голландский кардиолог Пим ван Ломмель (англ.)рус. провёл исследование околосмертных переживаний у пациентов, перенёсших остановку сердца. Из 344 пациентов 62 (18 %) сообщили о воспоминаниях об операции, 41 (12 %) сообщили о том, что пережили околосмертные переживания, включая внетелесный опыт. Ван Ломмель утверждал, что некоторые пациенты были способны точно описать обстановку операционной, хотя показания электроэнцефалографии не регистрировали мозговой активности.
 Это получилось случайно. Исследователи записывали непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) 87-летнего пациента с эпилепсией, когда у того произошел сердечный приступ, который привел к смерти.
 Никто и никогда ни разу не додумался записать ЭЭГ у умирающего человека, да?
это получилось случайно
 АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО! ВПЕРВЫЕ!

Желтуха ебаная.

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6
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Максим Андреев

Зачем злитесь) В чем желтуха? Впервые получены данные ЭЭГ в момент смерти. До этого все исследования сводились к опросу пациентов и посмертных замерах

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2
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Lyakusha Cepelyakish

В том, что данные не впервые получены.

В статье по ссылке написано:
No study has yet investigated this matter in humans.
 Дословно:
нет исследований, исследовавших это на людях
Наверное, вы под этим подумали, что не снимали ЭЭГ, но его снимали. Просто не изучали так, как изучали эти ребята в своём исследовании, но это абсолютно нормально и не феноменально: любое исследование делается своим уникальным способом, а два раза одно и то же люди не будут делать — только в качестве проверки тезисов \ попытки повторить \ доказать \ опровергнуть результат.

К тому же очевидно, что кому-нибудь пришло бы в голову записать ЭЭГ умирающего человека, люди не глупые. В особенности учёные люди. К тому же также очевидно, что это 100% много раз получалось само из-за высокой вероятности такого события в принципе.

Извини за злость, желтизна напрягает. Не совладал.
Прикрепил скрин из вики, он маленький, надо нажать на него.

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7
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Максим Андреев

Да, есть желтизна, а есть простая человеческая глупость) За правки спасибо большое, принимаю и благодарю)

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4
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Lyakusha Cepelyakish

Спасибо!
Ещё раз извини за грубость!

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5
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Максим Андреев

Не бери в голову) Сейчас время такое - мало кто остается спокойным. Береги себя!

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5
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Личный череп

🙏

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0
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Незаконный франт

Тоже удивился из статьи, что до этого так не делали

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0
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сироп от щекотки

Ну как цикломед в нос, понятно короче

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3
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Мистер Блондин

у нас на районе под ним парень пытался футболку снять и потерялся в ней на 15 минут и впал в панику

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8
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Звездный будильник

этим парнем был Альберт Эйнштейн?

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1
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Должен мангал

Последний приход

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5
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Иван Иванов

Есть теория, что при смерти мозговая деятельность очень сильно замедляется, и несколько последних секунд-минут растягиваются на тысячи лет. И "умерший" человек живёт в это время в "ином" мире, на том свету, Раю, Вальгалле, как ни назови.

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3
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solawind

если мозговая деятельнось замедляется, время наоборот должно ускоряться

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3
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Владимир Старик

Время субъективное ускоряется, верно, относительно времени «объективного»

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1
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Dimitar Berbatov

Какой же бесконечно удивительный и непредсказуемый опыт ждёт каждого.

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3
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Максим Андреев

Воистину так. Потому смерть - еще одно приключение. Возможно, самое грандиозное из всех.

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2
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Владимир Старик

Главное — последнее

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1
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Just Артур

А может и нет,кто знает

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Евгений Лазарев

Наивно так думать )

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0
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Владимир Старик

Да нет, почему же

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Владимир Старик

Может, но это уже не в этой жизни)

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Эдик

Нет

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Личный череп
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Благополучный турник

О, Саша Серый.

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Личный череп
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Иван Федоров

о важных жизненных событиях
 Так и не купил ту мороженку, что была по скидке.

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Максим Андреев

Эх, написал новость, пришла редакция, дополнила (спасибо), поставила галочку и поблагодарила саму себя))

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Никита Логинов

Это глюк движка сайта, сейчас уже всё как надо :) Извини, конечно, что пост отжал...

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Максим Андреев

Брось, коллега, все отлично) Ваша галочка над моими материалами - повод для гордости для меня) Вам спасибо, что читаете)

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1
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Вертикальный якорь

Я это видел в Outer Wilds, там показывают реплей после смерти.

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neimovirne

В момент смерти в мозге в большом количестве вырабатывается DMT, отсюда и переживания по типу психоделических

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sf

последние 30 сек вызывают у вас вопросы о сроках донорства? что вы такое городите?

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Dmitry

Заголовок хорошо смотрится под новостью о заседании совбеза

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КПРФБОТ1937

Да вы же тут все наркоманы хуевы.

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