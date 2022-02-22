Исследователи предполагают, что пациент в момент смерти и даже после остановки сердца наблюдал события своей прошедшей жизни.

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Компьютерная томография мозга пациента с травмой от неудачного падения, изображение авторов исследования

Группе учёных из Канады, США, Китая и Эстонии впервые в мире удалось изучить непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга в момент его смерти. Оказалось, в этот период человек впадает в состояние, сходное с таковым при сновидении или глубокой медитации. Исследователи изложили свои наблюдения в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

ЭЭГ учёные получили случайно после того, как в больницу доставили 87-летнего мужчину с эпилепсией и травмой головы из-за неудачного падения. Травма оказалась тяжёлой и вызвала остановку сердца, мужчина не выжил. После завершения всех медицинских процедур в распоряжении врачей оказалась непрерывная 15-минутная запись электроэнцефалограммы.

Исследователи сосредоточились на двух 30-секундных участках записи — во время биения сердца и после его остановки. На них отчётливо видно, что почти вся мозговая активность предсказуемо упала, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. По мнению учёных, это говорит о состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию — скорее всего, пациент наблюдал некие визуальные образы вроде воспоминаний о прошедшей жизни.

Генерируя волны, связанные с поиском в памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью — подобных тем, о которых сообщали свидетели предсмертных переживаний. Эти результаты бросают вызов нашему пониманию границ жизни и ставят важные вопросы — например, связанные со сроками донорства органов. Аджмал Земмар ведущий автор исследования