Ученые впервые просканировали мозговую активность умирающего человека. Она похожа на состояние во сне или при медитации Статьи редакции
Исследователи предполагают, что пациент в момент смерти и даже после остановки сердца наблюдал события своей прошедшей жизни.
Группе учёных из Канады, США, Китая и Эстонии впервые в мире удалось изучить непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга в момент его смерти. Оказалось, в этот период человек впадает в состояние, сходное с таковым при сновидении или глубокой медитации. Исследователи изложили свои наблюдения в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.
ЭЭГ учёные получили случайно после того, как в больницу доставили 87-летнего мужчину с эпилепсией и травмой головы из-за неудачного падения. Травма оказалась тяжёлой и вызвала остановку сердца, мужчина не выжил. После завершения всех медицинских процедур в распоряжении врачей оказалась непрерывная 15-минутная запись электроэнцефалограммы.
Исследователи сосредоточились на двух 30-секундных участках записи — во время биения сердца и после его остановки. На них отчётливо видно, что почти вся мозговая активность предсказуемо упала, но при этом произошёл всплеск гамма-ритма. По мнению учёных, это говорит о состоянии, похожем на сновидение или глубокую медитацию — скорее всего, пациент наблюдал некие визуальные образы вроде воспоминаний о прошедшей жизни.
Учёные считают полученную ЭЭГ хорошим доказательством, что мозг может вести скоординированную активность даже после того, как в нём перестаёт циркулировать кровь из-за остановки сердца. С другой стороны, они сами обращают внимание на недостаточность данных: пациент был всего один, при жизни он принимал ряд лекарств, влияющих на мозг, а первопричиной смерти была мозговая травма. Однако исследование может послужить стимулом к серьёзному научному изучению предсмертных и посмертных состояний мозга.
а свет в конце тоннеля это сбои зрительной коры и недостаток кислорода, из-за этого кажется, что в конце тоннель, а на самом деле просто по углам яркость гасится
Весьма вероятно. Я когда писал, задавался одним вопросом. Интересно, как долго мозг может функционировать в таком безкислородном состоянии? Надеюсь, будущие исследования это выяснят.
упоротый тимати лири вещал теорию, что в бескислородном пространстве тело все реурсы перекидывает на мозг, а он переключает на сознание, время в сознании начинает течь крайне медленно и человек погружаются в бесконечность внутри себя где и существует вечность
Ну, выводам, которые формируются под ЛСД, вряд ли можно верить) С другой стороны, о чем-то подобном (человек "не уходит в течение 9-10 дней после смерти) говорят многие религии. Конкретно, буддизм и христианство. А это уже интересно.
ну да у него своеобразный взял на эволюцию был. Следующая ступень: сознание в отсутствии тела и всё такое
Не такой уж и удивительный взгляд) Буддисты верят, что при углубленных медитациях можно разрушить цепь перерождений и по факту остаться без физического тела. Интересно, что нынешнее исследование по сути приравнивает посмертные переживания к сну или медитации. А это уже какие-никакие точки соприкосновения науки с религиями)
Буддисты верят, что при углубленных медитациях можно разрушить цепь перерождений
я надеялся, что достаточно будет инструкций из тибетской книги мертвых
О, я читал ее, кстати) Описанное там, кстати, очень сильно походит на сон. Интересно, что один из главных советов Книги Мертвых - стараться сохранить свободу воли в этом состоянии. То о чем говорят буддисты - суметь управлять собой во время сна и понимать, где ты и что происходит.
Осознанные сны практиковали, понятненько.
Угу. Это очень сложная практика и обычно эффект получается после многих лет постоянной медитации и тренировок. Одна из самых трудных в буддизме.
"И да сохрагится фантомная активность мозга 9-10 мнут после смерти" Исход, Глава 3, стих 8.
"Вечность внутри себя" со всем объемом воспомининий - звучит ужасно. Уж лучше тогда последовать примеру Курта Кобейна.
Выяснилось, что перед смертью человек переживает нечто вроде сновидений или углубленной медитации.
"мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях непосредственно перед смертью"
Всё свои комменты на ТЖ
Ссылки из истории браузера и гугл поиска, которые ты не успел удалить.
мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных жизненных событиях
https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2018/11/mozhno-nenado-mem-9.jpg
В 2001 году голландский кардиолог Пим ван Ломмель (англ.)рус. провёл исследование околосмертных переживаний у пациентов, перенёсших остановку сердца. Из 344 пациентов 62 (18 %) сообщили о воспоминаниях об операции, 41 (12 %) сообщили о том, что пережили околосмертные переживания, включая внетелесный опыт. Ван Ломмель утверждал, что некоторые пациенты были способны точно описать обстановку операционной, хотя показания электроэнцефалографии не регистрировали мозговой активности.
Это получилось случайно. Исследователи записывали непрерывную электроэнцефалограмму (ЭЭГ) 87-летнего пациента с эпилепсией, когда у того произошел сердечный приступ, который привел к смерти.
Никто и никогда ни разу не додумался записать ЭЭГ у умирающего человека, да?
это получилось случайно
АБСОЛЮТНО СЛУЧАЙНО! ВПЕРВЫЕ!
Желтуха ебаная.
Зачем злитесь) В чем желтуха? Впервые получены данные ЭЭГ в момент смерти. До этого все исследования сводились к опросу пациентов и посмертных замерах
В том, что данные не впервые получены.
В статье по ссылке написано:
No study has yet investigated this matter in humans.
Дословно:
нет исследований, исследовавших это на людях
Наверное, вы под этим подумали, что не снимали ЭЭГ, но его снимали. Просто не изучали так, как изучали эти ребята в своём исследовании, но это абсолютно нормально и не феноменально: любое исследование делается своим уникальным способом, а два раза одно и то же люди не будут делать — только в качестве проверки тезисов \ попытки повторить \ доказать \ опровергнуть результат.
К тому же очевидно, что кому-нибудь пришло бы в голову записать ЭЭГ умирающего человека, люди не глупые. В особенности учёные люди. К тому же также очевидно, что это 100% много раз получалось само из-за высокой вероятности такого события в принципе.
Извини за злость, желтизна напрягает. Не совладал.
Прикрепил скрин из вики, он маленький, надо нажать на него.
Да, есть желтизна, а есть простая человеческая глупость) За правки спасибо большое, принимаю и благодарю)
Спасибо!
Ещё раз извини за грубость!
Не бери в голову) Сейчас время такое - мало кто остается спокойным. Береги себя!
Ну как цикломед в нос, понятно короче
у нас на районе под ним парень пытался футболку снять и потерялся в ней на 15 минут и впал в панику
Есть теория, что при смерти мозговая деятельность очень сильно замедляется, и несколько последних секунд-минут растягиваются на тысячи лет. И "умерший" человек живёт в это время в "ином" мире, на том свету, Раю, Вальгалле, как ни назови.
если мозговая деятельнось замедляется, время наоборот должно ускоряться
Время субъективное ускоряется, верно, относительно времени «объективного»
Какой же бесконечно удивительный и непредсказуемый опыт ждёт каждого.
Воистину так. Потому смерть - еще одно приключение. Возможно, самое грандиозное из всех.
Главное — последнее
А может и нет,кто знает
Наивно так думать )
Да нет, почему же
Может, но это уже не в этой жизни)
Нет
о важных жизненных событиях
Так и не купил ту мороженку, что была по скидке.
Эх, написал новость, пришла редакция, дополнила (спасибо), поставила галочку и поблагодарила саму себя))
Это глюк движка сайта, сейчас уже всё как надо :) Извини, конечно, что пост отжал...
Брось, коллега, все отлично) Ваша галочка над моими материалами - повод для гордости для меня) Вам спасибо, что читаете)
В момент смерти в мозге в большом количестве вырабатывается DMT, отсюда и переживания по типу психоделических
последние 30 сек вызывают у вас вопросы о сроках донорства? что вы такое городите?
Заголовок хорошо смотрится под новостью о заседании совбеза
Да вы же тут все наркоманы хуевы.
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