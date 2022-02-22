Новая технология позволяет получать костную ткань даже из жировых клеток, что сделает восстановление костей широко доступным.

{"id":539416,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":539416,"gtm":null} 247 просмотров

Рост костных клеток из стволовых, RMIT

Специалисты Королевского института в Мельбурне (RMIT) разработали технологию ускоренного выращивания костной ткани из стволовых клеток под воздействием звуковых волн. При этом стволовые клетки можно получить даже из жировой ткани, что позволит масштабно восстанавливать кости пациентам с дегенеративными и раковыми болезнями, пишут учёные в журнале Small.

Звуковые волны на несколько дней сокращают время лечения, нужное для того, чтобы стволовые клетки начали превращаться в клетки кости. Этот метод также не требует каких-либо специальных препаратов, производящих костную ткань. Эми Гелми научный сотрудник RMIT

В RMIT разработали недорогой микрочип, который генерировал высокочастотные звуковые волны (выше 10 МГц). Его можно использовать для точного манипулирования клетками, жидкостями или материалами.

Поскольку устройство дёшево и просто в использовании, его легко масштабировать для одновременной обработки большого количества клеток, что важно для эффективной тканевой инженерии. Тканевая инженерия — это новая область, целью которой является восстановление костей и мышц за счёт использования естественной способности человеческого организма к самоисцелению.

Ранее ключевой проблемой в восстановлении кости являлась потребность в большом количестве костных клеток , которые будут расти и после имплантации в целевую область. Кроме того, для этого использовалось сложное и дорогое оборудование, а массовое производство было затруднено, что делало широкое клиническое применение нереалистичным. В клинических испытаниях также в основном использовались стволовые клетки, извлечённые из костного мозга пациента, что является очень болезненной процедурой.