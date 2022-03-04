Если дойдёт до ядерной войны — как это будет происходить и что делать в таком случае Статьи редакции
События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.
27 февраля российский президент распорядился перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Вскоре американские власти ответили, что слова Путина означают «продолжение эскалации… в абсолютно недопустимой манере». И хотя Пентагон отказался публично оценивать уровень ядерной угрозы — сама риторика на высшем уровне немного напоминает Карибский кризис 1962 года.
Несмотря на то, что сейчас в «ядерном клубе» состоят девять стран (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР) — общие размеры ядерных арсеналов в разы меньше тех, что были в период Холодной войны. Но это не спасёт от катастрофы регионального или глобального масштаба — а значит, не лишним будет стряхнуть пыль с навсегда, казалось бы, устаревших учебных пособий и книг о ядерном оружии.
Что такое особый режим боевого дежурства и уровни боеготовности DEFCON
Реплика российского президента формально некорректна: в вооружённых силах РФ нет понятий «силы сдерживания» и «особый режим боевого дежурства». Во всяком случае, эти термины не встречаются в открытых источниках, они неизвестны военным журналистам и аналитикам. Однако понять смысл этих слов нетрудно: речь идёт о том, чтобы повысить степень готовности для так называемой «ядерной триады». Именно ядерное оружие должно сдерживать потенциальных противников от прямой военной агрессии.
Например, обычный уровень готовности для стратегической авиации означает, что дежурные лётчики постоянно находятся не более чем в 100 метрах от своих ракетоносцев и бомбардировщиков, полностью вооружённых и заправленных. При готовности «номер один» все они занимают места на борту самолётов, выезжают на аэродромные полосы и ждут приказа на взлёт. Схожие градации есть и в сухопутных ядерных силах (РВСН), и в морских, которые находятся в ведении ВМФ.
В США также используют различные степени готовности, которые обозначены шкалой DEFCON от пятого до первого уровня, причём не только для ядерных сил, но и вообще для армии:
- DEFCON 5 — обычный уровень боеготовности, используемый в мирное время;
- DEFCON 4 — повышенный уровень с усиленными мерами безопасности и активной разведкой;
- DEFCON 3 — ещё более высокий уровень, при котором авиация должна быть готова приступить к действиям через 15 минут после приказа;
- DEFCON 2 — преддверие большой войны, в том числе с использованием ядерного оружия, все виды войск должны быть готовы к действиям через шесть часов после приказа или быстрее;
- DEFCON 1 — ядерная война неминуема или уже началась.
В целом, «особый режим боевого дежурства» российских ядерных сил можно соотнести с повышенной степенью боевой готовности: DEFCON 4. Это значит, что ситуация напряжена, но причин для паники нет. Вооружённые силы США и НАТО, возможно, находятся на уровне DEFCON 4 с конца осени 2021 года в связи с ухудшением военно-политической ситуации вокруг Украины. На этом уровне армия США провела всю Холодную войну с 1946 по 1990 год, а более высокий уровень готовности DEFCON 3 вводили при нападении арабских стран на Израиль в 1973 году и после терактов 11 сентября 2001 года.
В каких случаях Россия и США могут использовать ядерное оружие
- Военная доктрина США, обновлённая в 2010 году, допускает применение ядерного оружия против государств-членов «ядерного клуба» и тех стран, что не соблюдают договор о нераспространении ядерного оружия (КНДР, Сирия, Иран). Однако на такие меры американские власти согласны пойти только в случае «экстремальной угрозы» для себя или своих союзников. Главный же метод устранения угроз для США — масштабные военные операции с использованием обычных сил.
- Политика НАТО мало чем отличается от американской доктрины: она также устанавливает сдерживающую роль ядерного оружия и утверждает, что «обстоятельства, при которых НАТО сможет его применить, кажутся чрезвычайно далёкими.… Однако в случае угрозы фундаментальной безопасности любого союзника по альянсу, НАТО обладает решимостью использовать ядерное оружие, чтобы создать противнику такие издержки, которые были бы неприемлемы для него и сильно перевешивали выгоды».
- Российская доктрина ядерного сдерживания, принятая 2 июня 2020 года, определяет четыре условия, при которых можно задействовать ядерные силы. Это старт баллистических ракет в направлении России или её союзников, применение ядерного оружия по России или её союзникам, вывод из строя объектов, которые критически важны для ответного удара, а также агрессия с использованием обычных сил, которая угрожает самому существованию государства. При необходимости президент может сообщить властям других стран или международным организациям о своём намерении применить ядерное оружие или о его применении уже постфактум.
Сейчас Россия, как и США с НАТО, оставляет за собой право нанести упреждающий ядерный удар в ответ на масштабное вторжение обычными силами. При этом между Россией и Китаем с 2001 года действует договор о взаимном «неприменении первым» — стороны обязуются даже не нацеливать носители атомных зарядов друг на друга. Так что основная ядерная угроза миру исходит от конфликтов между Россией и США — только эти две страны обладают полной «ядерной триадой» и имеют более 90% мирового атомного оружия.
Сколько атомного оружия у различных стран мира
Согласно ежегодному отчёту Стокгольмского института исследования проблем мира, в январе 2021 года девять стран-участниц «ядерного клуба» имели в общей сложности 13080 ядерных боеголовок, из них:
- Россия — 6255 всего и 1625 в боевой готовности;
- США — 5550 всего и 1800 в боевой готовности;
- Китай — 350 в резерве;
- Франция — 290 всего и 280 в боевой готовности;
- Великобритания — 225 всего и 120 в боевой готовности;
- Пакистан — 165 в резерве;
- Индия — 156 в резерве;
- Израиль — 90 в резерве (официально не подтверждено);
- КНДР — предположительно, от 40 до 50.
Таким образом, Россия и США с НАТО располагают по 1625 и 2200 единиц ядерного оружия в виде крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, постоянно готовых к использованию. Всё остальное — это ракеты и бомбы на хранении в резерве или уже списанные из-за устаревания. Их использование возможно, но менее вероятно — можно просто не успеть.
Ядерные арсеналы России и США контролирует договор СНВ-3, который будет действовать до 5 февраля 2026 года. Он куда свободнее предыдущих СНВ-1 и СНВ-2: не ограничивает количество боеголовок в резерве и ракет без боеголовок, разрешает как угодно распределять ракеты между шахтами, подлодками и самолётами, считает стратегический бомбардировщик за один ядерный заряд (хотя он может нести по 10-20 ядерных крылатых ракет) и разрешает не сообщать о передвижениях мобильных пусковых комплексов для МБР «Ярс» или «Минитмэн-3».
Как работает ядерное и термоядерное оружие
Атомная бомба или боеголовка ракеты содержит некоторое количество кусков урана или плутония. Эти металлы радиоактивны — то есть, их атомы настолько нестабильны, что ядра атомов спонтанно распадаются, испуская «осколки» в виде нейтронов, фотонов и прочих частиц с большой энергией. Вылетевшие нейтроны, в свою очередь, могут врезаться в ядра соседних атомов и тоже раскалывать их. Но в маленьких кусках урана нейтроны свободно улетают во внешнюю среду, не встречая других атомов на своём пути.
Если масса куска урана или плутония больше критической (для шара из плутония это 9-13 килограммов, для шара из урана — более 52 килограммов), то распад ядер и раскол последующих ядер вылетающими нейтронами становится бурным и неконтролируемым — происходит цепная реакция. За считанные секунды распадается значительная часть ядер атомов, выделяя огромное количество энергии — происходит ядерный взрыв.
Проще говоря, для взрыва любого ядерного боеприпаса достаточно очень быстро сложить, состыковать или сжать куски урана или плутония в один кусок, резко превысив критическую массу. Сделать это не так легко, как может показаться: есть разные схемы подрыва, зависящие от чистоты урана или плутония, а также размеров, массы и мощности боеприпаса.
Термоядерное оружие работает не на распаде ядер урана или плутония, а на слиянии ядер атомов водорода, из-за чего его также называют водородным. Это намного более мощные боеприпасы, но и намного более сложные. Чтобы подорвать такую боеголовку, водород нужно сжать до огромного давления и накалить до сотен миллионов градусов. Для этого используют активаторы в виде небольших атомных зарядов.
Что происходит при ядерном и термоядерном взрыве
- Внутриатомная энергия, которая связывает вместе протоны и нейтроны в ядрах, за считанные секунды высвобождается. Прежде всего наружу «вырывается» электромагнитное излучение — поток инфракрасных (тепловых) лучей, видимого света, ультрафиолета, рентгеновских лучей и гамма-излучения. Они мгновенно раскаляют и испаряют окружающий материал боеприпаса и летят дальше во все стороны.
- Инфракрасные лучи, видимый свет и ультрафиолет создают яркую, ослепительную вспышку, которая за несколько секунд превращается в огненный шар диаметром в один-два километра. Температура в центре шара составляет десятки миллионов градусов, на поверхности шара — 5000-7000 градусов. Такое скоротечное «мини-солнце» вызывает пожары и тяжелейшие ожоги в радиусе до 10 километров (для мегатонного взрыва), полностью или временно ослепляет людей, накаляет и деформирует материалы. В последующие секунды огненный шар формирует характерное облако атомного взрыва в виде огромного гриба.
- Гамма-лучи и поток нейтронов создают проникающую радиацию — они «прошивают» насквозь предметы и живые ткани в радиусе двух-трёх километров, и разрушают встречные молекулы и атомы. Материалы могут ослабнуть и деформироваться, а люди и животные — погибнуть из-за разрушения органов или получить тяжёлые болезни вплоть до раковых. Нейтроны создают ещё и наведённую радиоактивность — некоторые обычные материалы вроде железа начинают сами излучать радиацию.
- Вспышка своей огромной температурой распирает воздух во все стороны, создавая из него и из испарившихся материалов мощную ударную волну. Первые 600-800 метров она проходит со скоростью около километра в секунду, но с расстоянием эта скорость быстро падает — уже в нескольких километрах она сравнивается со скоростью звука, а в 10 километрах и дальше становится просто очень громким звуком, который, впрочем, может выбивать стёкла. Ударная волна способна учинить сплошные или тяжёлые разрушения в радиусе трёх-пяти километров. После такой волны воздух становится очень разрежённым и ураганным ветром сходится обратно к эпицентру взрыва.
- Радиация быстро ионизирует воздух — отрывает электроны от атомов кислорода, азота и прочих газов, причём это тоже происходит лавинообразно, как при цепной реакции. Вся эта масса заряженных ионов в воздухе создаёт электро-магнитный импульс (ЭМИ) который скачком напряжения сжигает электронику и может даже повредить линии электропередач. Правда, разрушительные эффекты ЭМИ становятся заметны только при взрывах на высоте 20-30 километров и более, когда ядерному взрыву в создании импульса «помогает» магнитное поле Земли.
- Некоторое количество атомного заряда не успевает прореагировать и просто испаряется в атмосферу вместе с продуктами цепной реакции, после чего начинает медленно оседать обратно на землю. Этот осадок вместе с наведённой радиоактивностью от нейтронов создаёт радиоактивное загрязнение, которое ветер может разнести на километры. Радиация после ядерного взрыва способна местами сохраняться десятилетиями или даже столетиями, хотя для человека в защитном костюме она может быть неопасной уже через несколько часов.
Мощность атомных боеголовок измеряют в тротиловом эквиваленте: заряд в одну килотонну сопоставляется с тысячей тонн тротила, мегатонный заряд — с миллионом тонн тротила. Но это очень условное сравнение — химический взрыв не имеет такой мощной вспышки, проникающей радиации и других характерных черт ядерного взрыва, к тому же тысяча или миллион тонн тротила просто неспособны взорваться полностью.
Типичные боеголовки в современном ядерном арсенале имеют мощность от 100 до 500 килотонн, но на вооружении состоят и боеприпасы в одну мегатонну и более — например, американская бомба В83 и российская крылатая ракета Х-102. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки имели мощность 15-20 килотонн, при этом почти стёрли города с лица земли и моментально убили более 100 тысяч человек в общей сложности. Обычные взрывы не могут с этим сравниться: тяжёлая авиабомба GBU-43/B имеет мощность всего 0,011 килотонны, и даже взрыв в порту Бейрута не превысил 0,5 килотонны.
Кто и как принимает решения о применении ядерного оружия
Управление российскими стратегическими силами сконцентрировано в так называемом «ядерном чемоданчике». В этом чемоданчике нет «большой красной кнопки», нажатием на которую можно напрямую запустить ракеты. Это всего лишь портативный терминал «Чегет» системы связи (предположительно, спутниковой) с сухопутными центрами ракетных войск и подводными ракетоносцами, которую невозможно подавить или перехватить.
США использует примерно такую же схему с «ядерным чемоданчиком», но информации о ней ещё меньше — всё засекречено. Похоже, чемоданчик там только один и находится у президента, но решение о ядерном ударе тот должен обсудить и согласовать с высшими военными чинами. В условиях ядерной атаки на США это согласование должно занять не более 30 секунд. К такой схеме власти пришли после Карибского кризиса, когда Джон Кеннеди понял, что не уверен в полной подконтрольности ядерных сил президенту.
Кроме «ядерного чемоданчика», Россия имеет систему «Периметр» — она в случае ядерного удара по стране, даже ограниченного, автоматически даёт приказ на массовый ответный запуск баллистических ракет. Эта система, которую в НАТО называют «Мёртвая рука», лишает смысла попытки точечно атаковать Россию, чтобы уничтожить политическое и военное руководство.
Система «Периметр» анализирует данные не только от спутников и радаров системы предупреждения о ракетном нападении, но и от множества других источников, вплоть до интенсивности переговоров на военных радиочастотах. По сути, это сложная экспертная система, которая позволяет не обрабатывать вручную каждое предупреждение о старте ракет — можно просто положиться на «Периметр», зная что на ложный сигнал он не отреагирует.
Ядерная война и её последствия
Как видно из доктрин сдерживания России и США, эти страны вполне могут атаковать крупные группировки войск и военно-промышленные центры единичными атомными бомбами и крылатыми ракетами, чтобы «сравнять счёт» в большой войне. Такую политику «гибкого реагирования» с наименьшим ущербом США приняли в 1963 году, а с 1967 года она стала основной политикой сдерживания для НАТО.
Аналогичной политике с начала 2000-х годов следует и Россия. Одна из концепций предполагает, что ограниченный ядерный удар можно нанести по агрессору для его «отрезвления», не ожесточая массовыми разрушениями и жертвами. Однако идея ограниченной ядерной войны довольно сомнительна.
Ряд учёных и военных аналитиков критикуют концепцию «гибкого реагирования» и вообще ограниченной ядерной войны: по их мнению, даже единичные атомные удары развязывают руки властям и психологически облегчают решения о всё новых и новых ударах, к тому же прекращение ударов, когда у врага полный арсенал, может оказаться самоубийственным.
Ещё более самоубийственной выглядит глобальная ядерная война с применением всех готовых к бою атомных боеприпасов. Сейчас Россия и НАТО в общей сложности имеют меньше четырёх тысяч активных ядерных боеголовок, что не идёт ни в какое сравнение с периодом Холодной войны, когда у США и СССР было по 30-40 тысяч боеголовок у каждого. Но и этого хватит, чтобы устроить настоящий конец света — если не для человечества вообще, то для цивилизации уж точно.
При таком сценарии с обеих сторон полетят сотни баллистических и крылатых ракет — все 3825 активных боеголовок. Сухопутные МБР, перелетев из одного полушария в другое, начнут подрывать боеголовки через 25-30 минут после запуска. Атомные подводные лодки с МБР на борту обычно дежурят в океанах поближе к противнику, так что их ракеты могут поразить цели уже через 12 минут после запуска. Судя по рассекреченным спискам и косвенным данным, среди этих целей могут быть:
- крупнейшие группировки войск;
- пусковые комплексы МБР и места хранения ядерных зарядов;
- центры политического и военного управления страной;
- крупнейшие военные базы, порты, аэродромы и заводы;
- наиболее мощные электростанции, включая атомные;
- крупные промышленные комплексы, включая химические заводы;
- важные аэропорты, морские порты, железнодорожные узлы.
Более долговременные последствия оценить сложно, но учёные обычно сходятся во мнении, что в последующие годы погибнут все или почти все люди на Земле из-за радиации, голода, холода, болезней и вспышек насилия. В «лучшем» случае, человечество откатится в развитии на многие десятилетия или даже столетия. Особенно со временем, по мере утраты оборудования, инструментов, технологий и специалистов, что уцелели после войны.
Некоторые учёные считают, что глобальная атомная война с применением тысяч боеголовок приведёт к так называемой ядерной зиме. Огромные массы грунта и сажи, поднятые в атмосферу ядерными взрывами, окутают планету плотной пеленой, сквозь которую не смогут пробиться солнечные лучи. Средние температуры могут упасть, в зависимости от условий и региона, на 15-50 градусов. Сельское хозяйство станет невозможным, люди будут массово умирать от голода и холода.
В худших сценариях эта пелена будет оседать обратно на землю многие столетия, из-за чего на планете наступит новый ледниковый период и сложная многоклеточная жизнь сохранится только в океанах. Обычно предполагают, что ядерная зима продлится не меньше 10 лет.
Однако другие учёные сомневаются, что ядерная зима возможна — по их мнению, даже глобальная атомная война не сможет поднять в воздух такое количество сажи, а пелена осядет намного быстрее, чем считают оппоненты. Пример извержения Тамбора также неубедителен — несмотря на огромный выброс пепла, средние температуры снизились всего на 0,7 °C, что даже в условиях 1816 года не смогло вызвать массовых смертей от голода.
Впрочем, даже без ядерной зимы человечество попадёт под угрозу вымирания из-за разрушения промышленности, транспорта и энергетики — архаичные формы хозяйствования, которые обходятся без достижений цивилизации, просто не смогут прокормить 7,75 миллиарда землян.
Как подготовиться к ядерной войне
Для серьёзной подготовки лучше изучить официальные рекомендации властей США, СССР и России. Также есть неплохие книги частных лиц, вроде «Навыков выживания в ядерной войне». Здесь можно привести лишь краткие советы.
- Лучше всего не селиться вблизи объектов стратегического значения — вроде тех, что перечислены в предыдущей главе. Расстояния в 15-20 километров хватит, чтобы избежать смерти от ядерного взрыва даже очень большой мощности. Однако нужно помнить, что баллистические ракеты далеко не всегда попадают прямо в цель, они могут отклониться и на несколько километров в сторону, хотя обычно это 150-500 метров.
- Нужно заранее узнать у МЧС расположение убежищ вблизи дома, работы и вообще всех мест обычного времяпровождения. Их количество может сильно разниться от города к городу — например, в Москве теоретически убежищ хватит на всех жителей. Есть смысл «отрепетировать» проход к намеченным убежищам, имея в виду, что после ядерной атаки знакомая местность может сильно измениться — поэтому лучше бежать к убежищу сразу после сигнала тревоги и соответствующих оповещений.
- Самая большая опасность для людей это световая вспышка и ударная волна. От первой можно получить ожоги и слепоту, от второй — просто погибнуть. Причём, спасаясь от ударной волны за постройкой, можно оказаться заваленным обломками. Так что лучшее укрытие — это подвалы, погреба, ямы и траншеи, но в открытых углублениях стоит крепко держаться за что-нибудь, чтобы не выбросило наружу.
- Радиацию тоже не стоит недооценивать, хоть и опасность её при ядерном взрыве изрядно преувеличена. Если укрытие очень уж ненадёжно или опасно — стоит переждать хотя бы сутки, прежде чем выбираться на поверхность и искать более подходящее убежище. Тем более, дело вряд ли ограничится одним взрывом — например, по Москве могут ударить несколько десятков боеголовок с некоторыми интервалами. В целом же, лучше не выходить из убежища в течение недели после ядерного взрыва, особенно если нет защитного костюма.
- Нужно осознать, что жизнь после ядерной войны не будет простой, а мир уже не будет прежним. Скорее всего, большинство населения погибнет в первые же дни. Между оставшимися начнётся борьба за банальное выживание, в которой меньше всего шансов будет у детей, стариков, людей с серьёзными болезнями и ограниченными возможностями. И со временем эта борьба будет становиться всё более жестокой. Поэтому лучше с самого начала прибиться к какой-нибудь организованной группе, в идеале — к военным. Хорошо организованные люди смогут дольше всех сохранять для себя хоть какое-то подобие жизни, противостоять бедам и психологическому разложению из-за пережитого ужаса ядерной войны.
Начнут ли Россия или США ядерную войну
Военно-политическое противостояние России и США с НАТО укладывается в теорию игр: в частности, ядерный паритет — точная реализация равновесия Нэша. В таком контексте оно гласит: если одна из сторон решит применить ядерное оружие или, наоборот, разоружиться — это с равной вероятностью спровоцирует другую сторону на нападение.
Более того, даже объявленное намерение сохранить человечество путём отказа от ответного ядерного удара нарушит равновесие Нэша и может привести к ядерной войне. Одну из сторон ничего не будет удерживать от масштабной агрессии, если она поймёт, что другая сторона не ударит в ответ.
Поэтому концепция взаимного гарантированного уничтожения выглядит единственной стратегией сохранения человечества в ядерном веке. То есть, обеим сторонам следует просто ничего не предпринимать в отношении друг друга — образно говоря, ни наступать вперёд, ни отступать назад.
Ещё одна серьёзная проблема — неполнота данных о мотивах и мышлении каждой из сторон. Рассекреченные в 1990-х годах документы показывают, что американские власти переоценивали агрессивность СССР и сильно недооценивали страх Москвы перед США и НАТО. У советской стороны была примерно та же проблема — искажённое представление о США и НАТО, как о безусловно агрессивном блоке.
Особенно острую форму эта проблема обрела при Карибском кризисе, когда каждая из сторон хотела показать противнику своё нежелание начинать ядерную войну, но при этом не уступить ему — был страх, что уступки как раз послужат причиной ядерной войны.
Похоже, именно таким сигналом в текущей ситуации стали заявления представителей НАТО о нежелании вступать в войну с Россией и бессмысленности ядерного конфликта. США также отложили ранее запланированный учебный запуск МБР «Минитмэн-3», чтобы снизить напряжённость момента и предотвратить непоправимое.
Только на таком хрупком равновесии до сих пор держался мир, и на этом же равновесии ему предстоит держаться в будущем. Непонятно, будет ли оно работать вечно — даже несмотря на то, что пик противостояния, как кажется, остался в прошлом. Некоторые учёные прогнозируют, что вероятность ядерной войны вырастет в 2030-2050 годах, чему способствует постепенный рост числа участников «ядерного клуба» и неустранимые проблемы концепции гарантированного взаимного уничтожения.
Людям всего мира остаётся надеяться, что противостояние и в этот раз не дойдёт до гибели цивилизации, и что рациональность в итоге победит. Ведь воспользоваться «ядерным чемоданчиком» — всё равно, что шагнуть вниз с моста. Только в момент падения приходит понимание, что любые проблемы можно решить, кроме одной: ты уже падаешь.
Путин
Уже 1100₽.
Это не паника, а ликбез
На 22-й год правления плешивого долбоеба мы начали на полном серьез обсуждать, что же делать при ядерной войне. Прогресс ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ну только вот что можно сделать , если успеешь
Зачем сразу погибать? Не лучше ли месяцами пытаться выжить на радиоактивных развалинах в смертельных схватках, мучаясь от ран, поноса и звериной безнадёги?
Сохраню этот комментарий, как пример настоящей трусости
Если увидите ядерный взрыв - не отворачивайтесь, такое можно увидеть только раз в жизни 🤯
В важнейших городах даже отвернувшись можно будет снова увидеть ядерный взрыв...
Рекомендуется равномерно вертеться на 360 градусов, чтобы получилась однородная корочка
Ядерная дискотека 🥳
Как всегда - крайне познавательно и очень легко к прочтению. Спасибо! :)
Пожалуйста! И поищи убежище поближе :)
У меня их с десяток в радиусе километра, ближайшее - в 50 метрах от дома. Но не пойду, потому как есть пиво, а выживание после времени Ч лишено смысла. :)
Посмотрим. Идея, в общем-то, неплоха. :)
Где ты в Киеве пиво нашел?
А я в Киеве его и не искал, очевидно же. :)
Бля. Тупонул. После "У меня их с десяток в радиусе километра" подумал ты в Киеве))
Правильно я понимаю, что суетиться не имеет смысла, если я в 6км от "центр политического и военного управления страной;"?
Если под суетой иметь в виду переезд поглубже в тайгу, то вполне имеет смысл! Только нужно будет убедиться, что рядом нет базы РВСН :)
Страшно же
Надеюсь, что не пригодится, но почитайте вот эту инфу, там более реалистично всё описано с учётом российских реалий:
Проблему оповещения населения о ядерной атаке можно было бы решить, если бы у РВСН имелась возможность активировать сирены, передачу речевых сообщений и так далее напрямую, сразу после расчета траекторий и определения районов поражения обнаруженных баллистических ракет. Тогда, с учетом времени на передачу сообщения, у населения оставалось бы примерно 12 минут для того, чтобы укрыться.
Даже если у вас есть время на то, чтобы добежать до убежища, то что вас там ожидает? Правильно — замок на двери. По существующей практике лишь немногие убежища поддерживаются в режиме постоянной готовности к приему людей, и такие убежища как правило, имеют ведомственную принадлежность. Советские убежища, некогда предназначенные для укрытия населения, либо закрыты, либо давно перепрофилированы и проданы, либо же пришли в полную негодность.
Потому рекомендации на случай ядерного удара, которые есть в наставлениях по гражданской обороне, совершенно непригодны к современным условиям и бесполезны. Когда-то они имели смысл, но уже в 1970-е годы эти рекомендации безнадежно устарели и даже стали вредны.
Из этого обстоятельства вытекают три важных последствия. Во-первых, вас защищает от ядерного взрыва то, что на вас надето. Во-вторых, выживание и степень полученных травм зависит от того, где вы находитесь и какое занимаете положение по отношению к ядерному взрыву. В-третьих, вы можете использовать только то, что имеется непосредственно при вас.
Я ради интереса погуглил бомбоубежища рядом с домом, и у ближайшего был пользовательский комментарий что оно затоплено.
Поэтому я готовлюсь не к ядерной войне, а к инфляции, потому что в первом случае я просто сдохну после взрыва АЭС и никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
Я уже не успевал развернуть эту тему, сорри. Если вкратце, то существующие системы ПРО почти ничем не помогут, особенно с учётом возможностей новейших МБР.
Проблема в том что они летят не по классической траектории, а выходят в космос и потом почти вертикально входят в атмосферу. Плюс разделяются боеголовки. Ну мне так рассказывали, могу ошибаться.
Да, причём скорость входа — порядка 6 км/с.
Да, они буквально межконтинентальные :) Дальность полёта - 10-13 тысяч км, из полушария в полушарие долетают куда надо.
К тому же, есть ещё ракеты на подводных лодках, которые ходят по мировому океану.
Австралия, вообще нигде не фигурирует обычно
Безопасных уголков будет много, но проблемы с едой, водой возникнут очень быстро. Так что не понятно что лучше, сдохнуть сразу или долго потом бороться за свою жизнь в условиях полного хаоса.
Поправьте заголовок. Должно быть «Когда дойдёт до ядерной войны — как это будет происходить и что делать в таком случае»
Вот уж никогда в своей жизни не поверил бы, что буду читать статью по выживанию в ядерной войне и придётся запоминать и планировать порядок действий, чтобы не умереть в числе первых... Спасибо большой за такой неутешительный, но крайне необходимый материал
Хрюкнул
президента (сейчас — Владимир Путин)
https://www.gazeta.ru/army/2022/01/29/14474737.shtml?updated
Из-за сложившейся ситуации я решил подготовиться. Мы не знаем, что у человека, который устроил войну, в голове.
Я решил узнать, как мне найти бомбоубежище.
Я позвонил на номер горячей линии мэрии. Там долго что-то искали и в итоге попросили сходить в управу района, про бомбоубежища не знают.
Ребята, успокойтесь. Та самая первая вспышка избавит от страданий сразу всех. Просто представьте что оказались внутри микроволновки, где мощность чуток больше.
Её хватит, поверь ;) Тем более, что в моём случае вспышка будет ровно над головой.
Нимб, так сказать...
Тупо +1 одно Солнце (только чуток ближе) пока зрачки и всё остальное не выжжет.
Франция использует собственные МБР М45 и М51 на четырёх подлодках с одной дежурной в океане, а также располагает некоторым количеством ядерных крылатых ракет ASMP, тоже собственной разработки.
Херасе Франция стронг, оказывается
Некоторым количеством ядерных крылатых ракет ASMR, которые приятно так шепчут по-французски
И это только март 2022!
И эта елда в руках одного умалишённого деда... Он нажмёт кнопку один раз и отправит Россию в ад на века. Даже если ни одна такая хуйня не луснет по территории рф
Написано же в статье, что с 2х из 3х ядерных чемоданчиков должен поступить сигнал. Так что, как минимум уже двое принимают решение.
Никита, респект тебе и уважуха
Где, где кнопка загрузки?!
«…нить вашей судьбы обрывается. Загрузите сохранённую игру дабы восстановить течение судьбы, или живите дальше в проклятом мире, который сами и создали»
Подскажите, а где находится то убежище в Казани, чтт на первом фото? А то я как раз тут, вдруг пригодится
Отличная статья, Никита! Хороший разбор.
Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.
Против только Россия и Эритрея, 13 стран воздержались.
Вчера мой друг плакал после разговора с отцом. Сказал, что больше не может его любить, услышав все то, что тот ему сказал. Он не ругался с ним, не кричал, но почувствовал это глухое отчаяние, эту невозможность чувства. Я, разговаривая с родителями, ощущаю себя той самой слепоглухонемой собакой из загадки "Не лает, не кусает, на порог не пускает".…