События в Украине ставят мир на порог кризиса, чем-то похожего на Карибский. TJ изучил, что будет в случае ядерного конфликта между Россией и НАТО, и как можно к нему подготовиться.

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Убежище в Казани, фото Михаила Захарова

27 февраля российский президент распорядился перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Вскоре американские власти ответили, что слова Путина означают «продолжение эскалации… в абсолютно недопустимой манере». И хотя Пентагон отказался публично оценивать уровень ядерной угрозы — сама риторика на высшем уровне немного напоминает Карибский кризис 1962 года.

Несмотря на то, что сейчас в «ядерном клубе» состоят девять стран (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР) — общие размеры ядерных арсеналов в разы меньше тех, что были в период Холодной войны. Но это не спасёт от катастрофы регионального или глобального масштаба — а значит, не лишним будет стряхнуть пыль с навсегда, казалось бы, устаревших учебных пособий и книг о ядерном оружии.

Что такое особый режим боевого дежурства и уровни боеготовности DEFCON

Реплика российского президента формально некорректна: в вооружённых силах РФ нет понятий «силы сдерживания» и «особый режим боевого дежурства». Во всяком случае, эти термины не встречаются в открытых источниках, они неизвестны военным журналистам и аналитикам. Однако понять смысл этих слов нетрудно: речь идёт о том, чтобы повысить степень готовности для так называемой «ядерной триады». Именно ядерное оружие должно сдерживать потенциальных противников от прямой военной агрессии.

«Ядерная триада» — это наземные, морские и воздушные части стратегических ядерных сил: ракеты в шахтах и на мобильных установках, ракеты на подводных лодках-ракетоносцах, а также атомные боеприпасы стратегической авиации. Все эти силы находятся на боевом дежурстве постоянно — то есть, могут быть использованы в любой момент. Однако режим боевого дежурства делится на различные степени готовности, которые влияют на время реагирования и количество доступных боеголовок.

Например, обычный уровень готовности для стратегической авиации означает, что дежурные лётчики постоянно находятся не более чем в 100 метрах от своих ракетоносцев и бомбардировщиков, полностью вооружённых и заправленных. При готовности «номер один» все они занимают места на борту самолётов, выезжают на аэродромные полосы и ждут приказа на взлёт. Схожие градации есть и в сухопутных ядерных силах (РВСН), и в морских, которые находятся в ведении ВМФ.

Крылатые ракеты Х-101 под крылом бомбардировщика Ту-95, могут иметь термоядерную боеголовку (этот вариант обозначается как Х-102), фото Минобороны РФ

В США также используют различные степени готовности, которые обозначены шкалой DEFCON от пятого до первого уровня, причём не только для ядерных сил, но и вообще для армии:

DEFCON 5 — обычный уровень боеготовности, используемый в мирное время;

DEFCON 4 — повышенный уровень с усиленными мерами безопасности и активной разведкой;

DEFCON 3 — ещё более высокий уровень, при котором авиация должна быть готова приступить к действиям через 15 минут после приказа;

DEFCON 2 — преддверие большой войны, в том числе с использованием ядерного оружия, все виды войск должны быть готовы к действиям через шесть часов после приказа или быстрее;

DEFCON 1 — ядерная война неминуема или уже началась.

В целом, «особый режим боевого дежурства» российских ядерных сил можно соотнести с повышенной степенью боевой готовности: DEFCON 4. Это значит, что ситуация напряжена, но причин для паники нет. Вооружённые силы США и НАТО, возможно, находятся на уровне DEFCON 4 с конца осени 2021 года в связи с ухудшением военно-политической ситуации вокруг Украины. На этом уровне армия США провела всю Холодную войну с 1946 по 1990 год, а более высокий уровень готовности DEFCON 3 вводили при нападении арабских стран на Израиль в 1973 году и после терактов 11 сентября 2001 года.

Максимальным не учебным уровнем готовности за всю историю мог быть DEFCON 2, причём дважды: в период Карибского кризиса осенью 1962 года и на первом этапе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. Впрочем, власти США из соображений национальной безопасности не сообщают официально о текущих или прошлых уровнях DEFCON, так что всё это — предположительная информация без надёжного подтверждения.

В каких случаях Россия и США могут использовать ядерное оружие

Военная доктрина США, обновлённая в 2010 году, допускает применение ядерного оружия против государств-членов «ядерного клуба» и тех стран, что не соблюдают договор о нераспространении ядерного оружия (КНДР, Сирия, Иран). Однако на такие меры американские власти согласны пойти только в случае «экстремальной угрозы» для себя или своих союзников. Главный же метод устранения угроз для США — масштабные военные операции с использованием обычных сил.

Политика НАТО мало чем отличается от американской доктрины: она также устанавливает сдерживающую роль ядерного оружия и утверждает, что «обстоятельства, при которых НАТО сможет его применить, кажутся чрезвычайно далёкими.… Однако в случае угрозы фундаментальной безопасности любого союзника по альянсу, НАТО обладает решимостью использовать ядерное оружие, чтобы создать противнику такие издержки, которые были бы неприемлемы для него и сильно перевешивали выгоды».

Российская доктрина ядерного сдерживания, принятая 2 июня 2020 года, определяет четыре условия, при которых можно задействовать ядерные силы. Это старт баллистических ракет в направлении России или её союзников, применение ядерного оружия по России или её союзникам, вывод из строя объектов, которые критически важны для ответного удара, а также агрессия с использованием обычных сил, которая угрожает самому существованию государства. При необходимости президент может сообщить властям других стран или международным организациям о своём намерении применить ядерное оружие или о его применении уже постфактум.

Как видно, военные доктрины США, НАТО и России устанавливают защитный характер ядерного оружия, но при этом допускают, что такое оружие можно использовать первым. Сейчас только Китай и Индия обещают не начинать ядерную войну, пока таковую не начнут против них самих. Политике «неприменения первым» также следовал СССР с 1982 года, но в 1993 году Россия от неё отказалась. Что касается США и НАТО — они никогда не давали обещаний не использовать ядерное оружие первыми.

Сейчас Россия, как и США с НАТО, оставляет за собой право нанести упреждающий ядерный удар в ответ на масштабное вторжение обычными силами. При этом между Россией и Китаем с 2001 года действует договор о взаимном «неприменении первым» — стороны обязуются даже не нацеливать носители атомных зарядов друг на друга. Так что основная ядерная угроза миру исходит от конфликтов между Россией и США — только эти две страны обладают полной «ядерной триадой» и имеют более 90% мирового атомного оружия.

Мобильная пусковая установка МБР «Минитмэн-3», фото AP

Сколько атомного оружия у различных стран мира

Согласно ежегодному отчёту Стокгольмского института исследования проблем мира, в январе 2021 года девять стран-участниц «ядерного клуба» имели в общей сложности 13080 ядерных боеголовок, из них:

Россия — 6255 всего и 1625 в боевой готовности;

США — 5550 всего и 1800 в боевой готовности;

Китай — 350 в резерве;

Франция — 290 всего и 280 в боевой готовности;

Великобритания — 225 всего и 120 в боевой готовности;

Пакистан — 165 в резерве;

Индия — 156 в резерве;

Израиль — 90 в резерве (официально не подтверждено);

КНДР — предположительно, от 40 до 50.

Таким образом, Россия и США с НАТО располагают по 1625 и 2200 единиц ядерного оружия в виде крылатых и межконтинентальных баллистических ракет, постоянно готовых к использованию. Всё остальное — это ракеты и бомбы на хранении в резерве или уже списанные из-за устаревания. Их использование возможно, но менее вероятно — можно просто не успеть.

В ядерный потенциал России входят межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) сухопутного и морского базирования (их примерно поровну), причём около 80% из них — это новые ракеты «Воевода», «Ярс» и «Булава» 1980-2010-х годов. Ещё около 500 активных и резервных боеголовок установлено на крылатые ракеты Х-55 (1987 года) и Х-102 (2013 года) для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Ядерные силы США — это порядка 400 МБР «Минитмэн-3» в сухопутных шахтах, на мобильных установках и на атомных подводных лодках. Эти ракеты заступили на дежурство в 1970 году и прошли модернизацию в 2010-х годах. Также несколько сотен ядерных бомб и крылатых ракет имеют бомбардировщики В-52 и В-2.

Британские ядерные силы составляют американские МБР «Трайдент-2» на четырёх атомных подводных лодках, одна из которых постоянно несёт боевое дежурство в океане. Франция использует собственные МБР М45 и М51 на четырёх подлодках с одной дежурной в океане, а также располагает некоторым количеством ядерных крылатых ракет ASMP, тоже собственной разработки.

Ядерные арсеналы России и США контролирует договор СНВ-3, который будет действовать до 5 февраля 2026 года. Он куда свободнее предыдущих СНВ-1 и СНВ-2: не ограничивает количество боеголовок в резерве и ракет без боеголовок, разрешает как угодно распределять ракеты между шахтами, подлодками и самолётами, считает стратегический бомбардировщик за один ядерный заряд (хотя он может нести по 10-20 ядерных крылатых ракет) и разрешает не сообщать о передвижениях мобильных пусковых комплексов для МБР «Ярс» или «Минитмэн-3».

Испытательный пуск МБР М51 с борта французской атомной подводной лодки S617 «Le Téméraire», скриншот из видео Министерства обороны Франции

Как работает ядерное и термоядерное оружие

Атомная бомба или боеголовка ракеты содержит некоторое количество кусков урана или плутония. Эти металлы радиоактивны — то есть, их атомы настолько нестабильны, что ядра атомов спонтанно распадаются, испуская «осколки» в виде нейтронов, фотонов и прочих частиц с большой энергией. Вылетевшие нейтроны, в свою очередь, могут врезаться в ядра соседних атомов и тоже раскалывать их. Но в маленьких кусках урана нейтроны свободно улетают во внешнюю среду, не встречая других атомов на своём пути.

Если масса куска урана или плутония больше критической (для шара из плутония это 9-13 килограммов, для шара из урана — более 52 килограммов), то распад ядер и раскол последующих ядер вылетающими нейтронами становится бурным и неконтролируемым — происходит цепная реакция. За считанные секунды распадается значительная часть ядер атомов, выделяя огромное количество энергии — происходит ядерный взрыв.

Проще говоря, для взрыва любого ядерного боеприпаса достаточно очень быстро сложить, состыковать или сжать куски урана или плутония в один кусок, резко превысив критическую массу. Сделать это не так легко, как может показаться: есть разные схемы подрыва, зависящие от чистоты урана или плутония, а также размеров, массы и мощности боеприпаса.

Термоядерное оружие работает не на распаде ядер урана или плутония, а на слиянии ядер атомов водорода, из-за чего его также называют водородным. Это намного более мощные боеприпасы, но и намного более сложные. Чтобы подорвать такую боеголовку, водород нужно сжать до огромного давления и накалить до сотен миллионов градусов. Для этого используют активаторы в виде небольших атомных зарядов.

Что происходит при ядерном и термоядерном взрыве

Внутриатомная энергия, которая связывает вместе протоны и нейтроны в ядрах, за считанные секунды высвобождается. Прежде всего наружу «вырывается» электромагнитное излучение — поток инфракрасных (тепловых) лучей, видимого света, ультрафиолета, рентгеновских лучей и гамма-излучения. Они мгновенно раскаляют и испаряют окружающий материал боеприпаса и летят дальше во все стороны.

Инфракрасные лучи, видимый свет и ультрафиолет создают яркую, ослепительную вспышку, которая за несколько секунд превращается в огненный шар диаметром в один-два километра. Температура в центре шара составляет десятки миллионов градусов, на поверхности шара — 5000-7000 градусов. Такое скоротечное «мини-солнце» вызывает пожары и тяжелейшие ожоги в радиусе до 10 километров (для мегатонного взрыва), полностью или временно ослепляет людей, накаляет и деформирует материалы. В последующие секунды огненный шар формирует характерное облако атомного взрыва в виде огромного гриба.

Гамма-лучи и поток нейтронов создают проникающую радиацию — они «прошивают» насквозь предметы и живые ткани в радиусе двух-трёх километров, и разрушают встречные молекулы и атомы. Материалы могут ослабнуть и деформироваться, а люди и животные — погибнуть из-за разрушения органов или получить тяжёлые болезни вплоть до раковых. Нейтроны создают ещё и наведённую радиоактивность — некоторые обычные материалы вроде железа начинают сами излучать радиацию.

Вспышка своей огромной температурой распирает воздух во все стороны, создавая из него и из испарившихся материалов мощную ударную волну. Первые 600-800 метров она проходит со скоростью около километра в секунду, но с расстоянием эта скорость быстро падает — уже в нескольких километрах она сравнивается со скоростью звука, а в 10 километрах и дальше становится просто очень громким звуком, который, впрочем, может выбивать стёкла. Ударная волна способна учинить сплошные или тяжёлые разрушения в радиусе трёх-пяти километров. После такой волны воздух становится очень разрежённым и ураганным ветром сходится обратно к эпицентру взрыва.

Радиация быстро ионизирует воздух — отрывает электроны от атомов кислорода, азота и прочих газов, причём это тоже происходит лавинообразно, как при цепной реакции. Вся эта масса заряженных ионов в воздухе создаёт электро-магнитный импульс (ЭМИ) который скачком напряжения сжигает электронику и может даже повредить линии электропередач. Правда, разрушительные эффекты ЭМИ становятся заметны только при взрывах на высоте 20-30 километров и более, когда ядерному взрыву в создании импульса «помогает» магнитное поле Земли.

Некоторое количество атомного заряда не успевает прореагировать и просто испаряется в атмосферу вместе с продуктами цепной реакции, после чего начинает медленно оседать обратно на землю. Этот осадок вместе с наведённой радиоактивностью от нейтронов создаёт радиоактивное загрязнение, которое ветер может разнести на километры. Радиация после ядерного взрыва способна местами сохраняться десятилетиями или даже столетиями, хотя для человека в защитном костюме она может быть неопасной уже через несколько часов.

Испытания советской атомной бомбы мощностью 40 килотонн

Испытания американской атомной бомбы мощностью 29 килотонн

Мощность атомных боеголовок измеряют в тротиловом эквиваленте: заряд в одну килотонну сопоставляется с тысячей тонн тротила, мегатонный заряд — с миллионом тонн тротила. Но это очень условное сравнение — химический взрыв не имеет такой мощной вспышки, проникающей радиации и других характерных черт ядерного взрыва, к тому же тысяча или миллион тонн тротила просто неспособны взорваться полностью.

Типичные боеголовки в современном ядерном арсенале имеют мощность от 100 до 500 килотонн, но на вооружении состоят и боеприпасы в одну мегатонну и более — например, американская бомба В83 и российская крылатая ракета Х-102. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки имели мощность 15-20 килотонн, при этом почти стёрли города с лица земли и моментально убили более 100 тысяч человек в общей сложности. Обычные взрывы не могут с этим сравниться: тяжёлая авиабомба GBU-43/B имеет мощность всего 0,011 килотонны, и даже взрыв в порту Бейрута не превысил 0,5 килотонны.

Взрыв 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа 2020 года, унёсший жизни 207 человек, видео РБК

Обычно боеприпасы мощностью более 50 килотонн — это не ядерное, а термоядерное оружие, потому что такие мощности крайне сложно уместить в обычную ядерную бомбу или ракету. Термоядерный взрыв отличается от ядерного тем, что его вспышка ярче и горячее (около 300 миллионов градусов в центре), ударная волна мощнее, а проникающая радиация — сильнее. С другой стороны, термоядерное оружие меньше загрязняет местность «выпадающей» долгоживущей радиацией.

Кто и как принимает решения о применении ядерного оружия

Управление российскими стратегическими силами сконцентрировано в так называемом «ядерном чемоданчике». В этом чемоданчике нет «большой красной кнопки», нажатием на которую можно напрямую запустить ракеты. Это всего лишь портативный терминал «Чегет» системы связи (предположительно, спутниковой) с сухопутными центрами ракетных войск и подводными ракетоносцами, которую невозможно подавить или перехватить.

«Ядерных чемоданчиков» в России, предположительно, три (не считая резервных) — они якобы находятся во владении офицеров-операторов, которые всегда сопровождают президента (сейчас — Владимир Путин), министра обороны (сейчас — Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба (сейчас — Валерий Герасимов). Терминалы «Чегет» не отдают словесных приказов, они отправляют только шифрованные условные сигналы и коды для запуска дежурным офицерам ядерных сил. Для атаки атомным оружием достаточно активации двух «ядерных чемоданчиков» из трёх.

США использует примерно такую же схему с «ядерным чемоданчиком», но информации о ней ещё меньше — всё засекречено. Похоже, чемоданчик там только один и находится у президента, но решение о ядерном ударе тот должен обсудить и согласовать с высшими военными чинами. В условиях ядерной атаки на США это согласование должно занять не более 30 секунд. К такой схеме власти пришли после Карибского кризиса, когда Джон Кеннеди понял, что не уверен в полной подконтрольности ядерных сил президенту.

«Ядерный чемоданчик» президента США, фото Reuters

Кроме «ядерного чемоданчика», Россия имеет систему «Периметр» — она в случае ядерного удара по стране, даже ограниченного, автоматически даёт приказ на массовый ответный запуск баллистических ракет. Эта система, которую в НАТО называют «Мёртвая рука», лишает смысла попытки точечно атаковать Россию, чтобы уничтожить политическое и военное руководство.

Система «Периметр» анализирует данные не только от спутников и радаров системы предупреждения о ракетном нападении, но и от множества других источников, вплоть до интенсивности переговоров на военных радиочастотах. По сути, это сложная экспертная система, которая позволяет не обрабатывать вручную каждое предупреждение о старте ракет — можно просто положиться на «Периметр», зная что на ложный сигнал он не отреагирует.

Ядерная война и её последствия

Как видно из доктрин сдерживания России и США, эти страны вполне могут атаковать крупные группировки войск и военно-промышленные центры единичными атомными бомбами и крылатыми ракетами, чтобы «сравнять счёт» в большой войне. Такую политику «гибкого реагирования» с наименьшим ущербом США приняли в 1963 году, а с 1967 года она стала основной политикой сдерживания для НАТО.

Аналогичной политике с начала 2000-х годов следует и Россия. Одна из концепций предполагает, что ограниченный ядерный удар можно нанести по агрессору для его «отрезвления», не ожесточая массовыми разрушениями и жертвами. Однако идея ограниченной ядерной войны довольно сомнительна.

Согласно модели американских учёных, даже небольшая ядерная война с использованием 50 маломощных атомных бомб по 15 килотонн приведёт к гибели более пяти миллионов человек и на несколько лет испортит климат целого континента. Война в Европе между Россией и НАТО с использованием нескольких сотен крылатых и баллистических ракет способна убить более 34 миллионов человек сразу, ещё 57 миллионов впоследствии, и вызвать гуманитарную катастрофу мирового масштаба.

Ряд учёных и военных аналитиков критикуют концепцию «гибкого реагирования» и вообще ограниченной ядерной войны: по их мнению, даже единичные атомные удары развязывают руки властям и психологически облегчают решения о всё новых и новых ударах, к тому же прекращение ударов, когда у врага полный арсенал, может оказаться самоубийственным.

Ещё более самоубийственной выглядит глобальная ядерная война с применением всех готовых к бою атомных боеприпасов. Сейчас Россия и НАТО в общей сложности имеют меньше четырёх тысяч активных ядерных боеголовок, что не идёт ни в какое сравнение с периодом Холодной войны, когда у США и СССР было по 30-40 тысяч боеголовок у каждого. Но и этого хватит, чтобы устроить настоящий конец света — если не для человечества вообще, то для цивилизации уж точно.

При таком сценарии с обеих сторон полетят сотни баллистических и крылатых ракет — все 3825 активных боеголовок. Сухопутные МБР, перелетев из одного полушария в другое, начнут подрывать боеголовки через 25-30 минут после запуска. Атомные подводные лодки с МБР на борту обычно дежурят в океанах поближе к противнику, так что их ракеты могут поразить цели уже через 12 минут после запуска. Судя по рассекреченным спискам и косвенным данным, среди этих целей могут быть:

крупнейшие группировки войск;

пусковые комплексы МБР и места хранения ядерных зарядов;

центры политического и военного управления страной;

крупнейшие военные базы, порты, аэродромы и заводы;

наиболее мощные электростанции, включая атомные;

крупные промышленные комплексы, включая химические заводы;

важные аэропорты, морские порты, железнодорожные узлы.

Даже если принять, что стороны не будут целенаправленно стараться уничтожить побольше людей — это всё равно означает гибель как минимум десятков или даже сотен миллионов человек в первый же день глобальной ядерной войны. Военные и политические центры, базы и заводы нередко расположены в крупных городах, что ставит их под удар. Разрушение атомных электростанций и химических заводов чревато повторением Чернобыльской катастрофы и трагедии в Бхопале, но уже в сотнях случаев, разбросанных по всей России, Европе и США.

Более долговременные последствия оценить сложно, но учёные обычно сходятся во мнении, что в последующие годы погибнут все или почти все люди на Земле из-за радиации, голода, холода, болезней и вспышек насилия. В «лучшем» случае, человечество откатится в развитии на многие десятилетия или даже столетия. Особенно со временем, по мере утраты оборудования, инструментов, технологий и специалистов, что уцелели после войны.

Некоторые учёные считают, что глобальная атомная война с применением тысяч боеголовок приведёт к так называемой ядерной зиме. Огромные массы грунта и сажи, поднятые в атмосферу ядерными взрывами, окутают планету плотной пеленой, сквозь которую не смогут пробиться солнечные лучи. Средние температуры могут упасть, в зависимости от условий и региона, на 15-50 градусов. Сельское хозяйство станет невозможным, люди будут массово умирать от голода и холода.

Ядерная зима в представлении художника, изображение The Real News

В худших сценариях эта пелена будет оседать обратно на землю многие столетия, из-за чего на планете наступит новый ледниковый период и сложная многоклеточная жизнь сохранится только в океанах. Обычно предполагают, что ядерная зима продлится не меньше 10 лет.

Эти модели во многом опираются на извержение вулкана Тамбора в 1815 году — оно выбросило в атмосферу около 150 кубических километров пепла, который несколько лет висел над Европой и Северной Америкой. Пиком этой вулканической зимы был 1816 «год без лета», когда даже в июне и августе случались заморозки. Холодная погода, постоянные дожди и град привели к сильному неурожаю и масштабному недоеданию.

Однако другие учёные сомневаются, что ядерная зима возможна — по их мнению, даже глобальная атомная война не сможет поднять в воздух такое количество сажи, а пелена осядет намного быстрее, чем считают оппоненты. Пример извержения Тамбора также неубедителен — несмотря на огромный выброс пепла, средние температуры снизились всего на 0,7 °C, что даже в условиях 1816 года не смогло вызвать массовых смертей от голода.

Впрочем, даже без ядерной зимы человечество попадёт под угрозу вымирания из-за разрушения промышленности, транспорта и энергетики — архаичные формы хозяйствования, которые обходятся без достижений цивилизации, просто не смогут прокормить 7,75 миллиарда землян.

Как подготовиться к ядерной войне

Для серьёзной подготовки лучше изучить официальные рекомендации властей США, СССР и России. Также есть неплохие книги частных лиц, вроде «Навыков выживания в ядерной войне». Здесь можно привести лишь краткие советы.

Лучше всего не селиться вблизи объектов стратегического значения — вроде тех, что перечислены в предыдущей главе. Расстояния в 15-20 километров хватит, чтобы избежать смерти от ядерного взрыва даже очень большой мощности. Однако нужно помнить, что баллистические ракеты далеко не всегда попадают прямо в цель, они могут отклониться и на несколько километров в сторону, хотя обычно это 150-500 метров.

Нужно заранее узнать у МЧС расположение убежищ вблизи дома, работы и вообще всех мест обычного времяпровождения. Их количество может сильно разниться от города к городу — например, в Москве теоретически убежищ хватит на всех жителей. Есть смысл «отрепетировать» проход к намеченным убежищам, имея в виду, что после ядерной атаки знакомая местность может сильно измениться — поэтому лучше бежать к убежищу сразу после сигнала тревоги и соответствующих оповещений.

Самая большая опасность для людей это световая вспышка и ударная волна. От первой можно получить ожоги и слепоту, от второй — просто погибнуть. Причём, спасаясь от ударной волны за постройкой, можно оказаться заваленным обломками. Так что лучшее укрытие — это подвалы, погреба, ямы и траншеи, но в открытых углублениях стоит крепко держаться за что-нибудь, чтобы не выбросило наружу.

Радиацию тоже не стоит недооценивать, хоть и опасность её при ядерном взрыве изрядно преувеличена. Если укрытие очень уж ненадёжно или опасно — стоит переждать хотя бы сутки, прежде чем выбираться на поверхность и искать более подходящее убежище. Тем более, дело вряд ли ограничится одним взрывом — например, по Москве могут ударить несколько десятков боеголовок с некоторыми интервалами. В целом же, лучше не выходить из убежища в течение недели после ядерного взрыва, особенно если нет защитного костюма.

Нужно осознать, что жизнь после ядерной войны не будет простой, а мир уже не будет прежним. Скорее всего, большинство населения погибнет в первые же дни. Между оставшимися начнётся борьба за банальное выживание, в которой меньше всего шансов будет у детей, стариков, людей с серьёзными болезнями и ограниченными возможностями. И со временем эта борьба будет становиться всё более жестокой. Поэтому лучше с самого начала прибиться к какой-нибудь организованной группе, в идеале — к военным. Хорошо организованные люди смогут дольше всех сохранять для себя хоть какое-то подобие жизни, противостоять бедам и психологическому разложению из-за пережитого ужаса ядерной войны.

Начнут ли Россия или США ядерную войну

Военно-политическое противостояние России и США с НАТО укладывается в теорию игр: в частности, ядерный паритет — точная реализация равновесия Нэша. В таком контексте оно гласит: если одна из сторон решит применить ядерное оружие или, наоборот, разоружиться — это с равной вероятностью спровоцирует другую сторону на нападение.

Более того, даже объявленное намерение сохранить человечество путём отказа от ответного ядерного удара нарушит равновесие Нэша и может привести к ядерной войне. Одну из сторон ничего не будет удерживать от масштабной агрессии, если она поймёт, что другая сторона не ударит в ответ.

Поэтому концепция взаимного гарантированного уничтожения выглядит единственной стратегией сохранения человечества в ядерном веке. То есть, обеим сторонам следует просто ничего не предпринимать в отношении друг друга — образно говоря, ни наступать вперёд, ни отступать назад.

Однако у этой концепции есть ряд проблем: в частности, системы противоракетной обороны и гиперзвуковое оружие нарушают равновесие сил. Также концепция опирается на абсолютную рациональность мышления обеих сторон, что в реальных условиях вряд ли возможно: высокопоставленные политики и военные остаются людьми со своими эмоциями и особенностями психики. Впрочем, это работает и в обратную сторону: нерациональные решения могут спасти мир от ядерной войны.

Ещё одна серьёзная проблема — неполнота данных о мотивах и мышлении каждой из сторон. Рассекреченные в 1990-х годах документы показывают, что американские власти переоценивали агрессивность СССР и сильно недооценивали страх Москвы перед США и НАТО. У советской стороны была примерно та же проблема — искажённое представление о США и НАТО, как о безусловно агрессивном блоке.

Особенно острую форму эта проблема обрела при Карибском кризисе, когда каждая из сторон хотела показать противнику своё нежелание начинать ядерную войну, но при этом не уступить ему — был страх, что уступки как раз послужат причиной ядерной войны.

У нас всё было намного спокойнее, чем у американцев. Всё-таки мы понимали, что американцы — цивилизованные люди, что они не пойдут на ядерную войну, которая может ополовинить их население. Американцы же подозревали в нас разбойников в некотором смысле. Фёдор Бурлацкий сотрудник ЦК КПСС в 1960-1964 годах

Похоже, именно таким сигналом в текущей ситуации стали заявления представителей НАТО о нежелании вступать в войну с Россией и бессмысленности ядерного конфликта. США также отложили ранее запланированный учебный запуск МБР «Минитмэн-3», чтобы снизить напряжённость момента и предотвратить непоправимое.

Только на таком хрупком равновесии до сих пор держался мир, и на этом же равновесии ему предстоит держаться в будущем. Непонятно, будет ли оно работать вечно — даже несмотря на то, что пик противостояния, как кажется, остался в прошлом. Некоторые учёные прогнозируют, что вероятность ядерной войны вырастет в 2030-2050 годах, чему способствует постепенный рост числа участников «ядерного клуба» и неустранимые проблемы концепции гарантированного взаимного уничтожения.