Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.

{"id":558818,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":558818,"gtm":null} 9324 просмотров Слушать

8 марта, спустя два месяца после успешной операции, в медицинском центре Университета Мэриленда скончался 57-летний местный житель Дэвид Беннетт, сообщает The Guardian. В начале января местные хирурги пересадили мужчине свиное сердце — это первый случай подобной трансплантации органа от животного человеку.

Точная причина смерти, как и диагноз, который потребовал пересадки, не называется. По словам врачей, состояние мужчины начало ухудшаться за несколько дней до этого. После операции сердце быстро прижилось и стало нормально функционировать. Но хирурги отмечали, что «пока не знают, что ждёт их завтра», так как подобных случаев ещё не наблюдали.

Дэвид Беннетт согласился на эксперимент, потому что не мог претендовать на донорское сердце. «Вариантов было два: умереть или попробовать», — говорил мужчина. Дэвид Беннетт-младший, сын мужчины, поблагодарил сотрудников больницы и выразил надежду, что опыт его отца поможет будущим пациентам и новым хирургическим практикам.

Мы благодарны за каждый уникальный момент, каждую невероятную мечту, каждую ночь без сна, которые потребовались для этого исторического события. Мы надеемся, что смерть моего отца для многих станет надеждой на будущее. Дэвид Беннетт-младший