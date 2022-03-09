Пациент из США, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, умер спустя два месяца Статьи редакции
Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.
8 марта, спустя два месяца после успешной операции, в медицинском центре Университета Мэриленда скончался 57-летний местный житель Дэвид Беннетт, сообщает The Guardian. В начале января местные хирурги пересадили мужчине свиное сердце — это первый случай подобной трансплантации органа от животного человеку.
Точная причина смерти, как и диагноз, который потребовал пересадки, не называется. По словам врачей, состояние мужчины начало ухудшаться за несколько дней до этого. После операции сердце быстро прижилось и стало нормально функционировать. Но хирурги отмечали, что «пока не знают, что ждёт их завтра», так как подобных случаев ещё не наблюдали.
Дэвид Беннетт согласился на эксперимент, потому что не мог претендовать на донорское сердце. «Вариантов было два: умереть или попробовать», — говорил мужчина. Дэвид Беннетт-младший, сын мужчины, поблагодарил сотрудников больницы и выразил надежду, что опыт его отца поможет будущим пациентам и новым хирургическим практикам.
В октябре 2021 года американские хирурги впервые пересадили человеку генно-модифицированную свиную почку. Операцию провели на пациенте с диагностированной смертью мозга, который находился на аппарате жизнеобеспечения. Почку подсоединили к кровеносной системе, и орган успешно очистил организм от мочевины. Через три дня после операции отторжения не произошло, всё функционировало нормально.
так ведь уже
Сейчас бобриный
Подскажите, откуда пошла эта тема с бобрами, применительно к Симоньян?
Они очень давно на фб написала пост о том как она готовила и ела бобра
Не оскорбляйте свиней этим сравнением, пожалуйста. Это умные и милые существа, которые приносят пользу человечеству, в отличии от биомусора на картинке.
Не думаю, свинки поумней будут
Зачем ты так обижаешь благородных зверюшек?
хочешь её умнее сделать?
Открывал пост, что бы увидеть ее фото в коментах)
Надо понимать, что это было сделано в рамках эксперимента, а не в рамках полноценного лечения
Это была спецОПЕРАЦИЯ.
Операция Z
По имплатанции свинца.
это было экспериментальное лечение
все-таки не такая ох***я тема - свинья
Ну пока диагноз и причину смерти не вскрывают — не факт, что из-за свиного сердца умер. Может и человечье бы так же перевёл впустую
Учитывая что не претендовал на донорское, вполне мог чем то ещё болеть
Взяли пираты судно на абордаж, всю команду повязали, а капитану говорят, мол, показывай давай чего везешь. Ну кэп пожал плечами, говорит - пойдёмте. Спускаются вниз, а весь здоровенный трюм совершенно пуст, только одинокая свинья сидит посередине и хрюкает. Пираты охуели, ходят вокруг свиньи - ничего особенного, самая обычная, еще и воняет пиздец. Говорят капитану: - Ты ебанутый штоле? Нахуя свинью тут держишь, ее и на мясо-то посреди океана не пустишь, она жрёт только?
Капитан плечами стоит пожимает. Пираты махнули на него рукой, повытаскивали у команды с карманов что было ценного, и отчалили.
А капитан спустился в трюм, штаны снял, ебёт свинью и приговаривает: - Во дураки! Свинья - охуенная тема!
Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.
Ну, не очень успешно, выходит, канеш
F
у него были другие заболевания и два месяца без отторжения это очень круто
Это да, прост это всё-таки уже не совсем успешно
Операция же успешно прошла. Он не умер на операционном столе
Ну окай
Тупой флуд в интересной теме 🤬
Эта гифка на все случаи жизни :D
Прожил дополнительные два месяца
нет, со своим неизвестно сколько бы еще пожил
а, не то
здесь в тему - он и вправду непричем
Совсем себе причем. Если бы обычная операция была - мужик бы жил, а здесь была спецоперация.
хитро!
Может быть ему тоже нужно пересадить свиное сердце, но оно действует только два месяца, поэтому он решил, что раз в Украине много сала, то и свиней много, вот и вторгся. Собирает лет на двадцать спокойной жизни.
Я бы посмотрел серию сауз парка с таким сюжетом, конечно
о, вспомнил, как тут были новости не про войну
Как не про войну? Генномодифицированная свинья была разработана в биолабораториях Киева и Полтавы
Разве это первый человек, которому пересадили сердце свиньи?
Если не ошибаюсь, до него был ещё один человек (могу и ошибаться)
Если я не ошибаюсь, то ты ошибаешься
Сынку на позитиве, скорее всего получит страховку неплохую батю.
окончательно хрюкнул
может на радостях в запой ушёл. и свиное сердце не выдержал.
Мы надеемся, что смерть моего отца для многих станет надеждой на будущее
Не уверен...
Ля, сейчас столько рус сердец пропадает сами знаете где
Он умер потому что был евреем. Вообще, как можно было пересаживать еврею свиное серце..
Еба, ты год молчал чтоб эту хуйню высрать?)) Лол, еблон
Бывший посол США в РФ призвал россиян «остановить войну». Твит запустил дискуссию о непонимании ситуации извне и о том, можно ли повлиять на неё «изнутри».
Путин заявлял, что солдаты-срочники «не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине».
Все таки прикольно смотреть на коллег. Многих я знаю больше 2х лет. Все аполитичны, кроме двух. Эти двое разделяли мое мнение ещё с навального. Встраивались с ними в выходные, например. И в этом пиздеце - так же сразу все поняли. А вот остальные 47 человек - это кино. Это ежедневное изменение стадий у людей которые «политизировались» и…
А самое прикольное что человек 20 - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОДУПЛЯЕТ. НЕ ЧИТАЕТ НЕ ВОЛНУЕТСЯ НЕ ДУМАЕТ.
Если министерство согласится, то военные также смогут получить второе высшее образование бесплатно.
Президент РФ Владимир Путин поручил Главной военной прокуратуре выяснить, как солдаты-срочники оказались в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом 9 марта пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.