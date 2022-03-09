Наука
Максим Друковский

Пациент из США, которому пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, умер спустя два месяца Статьи редакции

Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.

54 54 комментария
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8 марта, спустя два месяца после успешной операции, в медицинском центре Университета Мэриленда скончался 57-летний местный житель Дэвид Беннетт, сообщает The Guardian. В начале января местные хирурги пересадили мужчине свиное сердце — это первый случай подобной трансплантации органа от животного человеку.

Наука
Мутный дебаркадер
Врачи в США впервые успешно пересадили человеку сердце генно-модифицированной свиньи Статьи редакции

По словам хирургов, пациент чувствует себя хорошо.

Фото Мэрилендского университета

Точная причина смерти, как и диагноз, который потребовал пересадки, не называется. По словам врачей, состояние мужчины начало ухудшаться за несколько дней до этого. После операции сердце быстро прижилось и стало нормально функционировать. Но хирурги отмечали, что «пока не знают, что ждёт их завтра», так как подобных случаев ещё не наблюдали.

Дэвид Беннетт согласился на эксперимент, потому что не мог претендовать на донорское сердце. «Вариантов было два: умереть или попробовать», — говорил мужчина. Дэвид Беннетт-младший, сын мужчины, поблагодарил сотрудников больницы и выразил надежду, что опыт его отца поможет будущим пациентам и новым хирургическим практикам.

Мы благодарны за каждый уникальный момент, каждую невероятную мечту, каждую ночь без сна, которые потребовались для этого исторического события. Мы надеемся, что смерть моего отца для многих станет надеждой на будущее.

Дэвид Беннетт-младший

В октябре 2021 года американские хирурги впервые пересадили человеку генно-модифицированную свиную почку. Операцию провели на пациенте с диагностированной смертью мозга, который находился на аппарате жизнеобеспечения. Почку подсоединили к кровеносной системе, и орган успешно очистил организм от мочевины. Через три дня после операции отторжения не произошло, всё функционировало нормально.

#новости #медицина #некролог

54 54 комментария
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54 комментария
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Теоретический меч

Пересадите вот этой даме свиной мозг, пожалуйста

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121
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БЕ3HOГNM

так ведь уже

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77
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Max Yankov

Сейчас бобриный

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13
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FrozenYogurt

Подскажите, откуда пошла эта тема с бобрами, применительно к Симоньян?

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0
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Илюминат Пупкин

Они очень давно на фб написала пост о том как она готовила и ела бобра

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3
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NickPic

Не оскорбляйте свиней этим сравнением, пожалуйста. Это умные и милые существа, которые приносят пользу человечеству, в отличии от биомусора на картинке.

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19
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angry cat
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14
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Теоретический меч

Хотя, там и так свиной

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6
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НикакойвойнысУкраиной

Не думаю, свинки поумней будут

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8
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Anthropocide Apostle

Зачем ты так обижаешь благородных зверюшек?

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5
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Данила Романов

хочешь её умнее сделать?

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7
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Daffy Duck

Открывал пост, что бы увидеть ее фото в коментах)

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3
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Konstantin

Надо понимать, что это было сделано в рамках эксперимента, а не в рамках полноценного лечения

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14
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Илья Синица

Это была спецОПЕРАЦИЯ.

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16
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Животный каякер

Потерь нет

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2
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михаил захарович

Операция Z

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0
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Andrew Muralov

По имплатанции свинца.

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Данила Романов

это было экспериментальное лечение

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4
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Фундаментальный Слава

Все равно это прогресс, пока кажется что мало, но учатся, делают и это уже прорыв в области получается.

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17
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Дима Анонимный

все-таки не такая ох***я тема - свинья

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5
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Максоний

Ну пока диагноз и причину смерти не вскрывают — не факт, что из-за свиного сердца умер. Может и человечье бы так же перевёл впустую

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21
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Nick Rosenberg

Учитывая что не претендовал на донорское, вполне мог чем то ещё болеть

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5
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Ежегодный дым

мой любимый акб

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Ежегодный дым

Взяли пираты судно на абордаж, всю команду повязали, а капитану говорят, мол, показывай давай чего везешь. Ну кэп пожал плечами, говорит - пойдёмте. Спускаются вниз, а весь здоровенный трюм совершенно пуст, только одинокая свинья сидит посередине и хрюкает. Пираты охуели, ходят вокруг свиньи - ничего особенного, самая обычная, еще и воняет пиздец. Говорят капитану: - Ты ебанутый штоле? Нахуя свинью тут держишь, ее и на мясо-то посреди океана не пустишь, она жрёт только?
Капитан плечами стоит пожимает. Пираты махнули на него рукой, повытаскивали у команды с карманов что было ценного, и отчалили.
А капитан спустился в трюм, штаны снял, ебёт свинью и приговаривает: - Во дураки! Свинья - охуенная тема!

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1
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НикакойвойнысУкраиной

Дэвид Беннетт был первым человеком, которому успешно трансплантировали орган животного.
Ну, не очень успешно, выходит, канеш
F

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–1
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Данила Романов

у него были другие заболевания и два месяца без отторжения это очень круто

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15
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НикакойвойнысУкраиной

Это да, прост это всё-таки уже не совсем успешно

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0
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Konstantin

Операция же успешно прошла. Он не умер на операционном столе

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Ну окай

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0
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Наташа Ермакова

Тупой флуд в интересной теме 🤬

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10
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Случайный поезд

Эта гифка на все случаи жизни :D

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4
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Max Yankov

Прожил дополнительные два месяца

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2
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Alex

нет, со своим неизвестно сколько бы еще пожил

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3
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Алексей Приловский
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–2
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Алексей Приловский

а, не то

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7
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И засмеялся еще так неприятно.

здесь в тему - он и вправду непричем

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9
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Илья Синица

Совсем себе причем. Если бы обычная операция была - мужик бы жил, а здесь была спецоперация.

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4
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И засмеялся еще так неприятно.

хитро!

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3
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Э Л
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3
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Зомби съели моих коллег

Может быть ему тоже нужно пересадить свиное сердце, но оно действует только два месяца, поэтому он решил, что раз в Украине много сала, то и свиней много, вот и вторгся. Собирает лет на двадцать спокойной жизни.

Я бы посмотрел серию сауз парка с таким сюжетом, конечно

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3
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Андрей Васильев

о, вспомнил, как тут были новости не про войну

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5
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Алена Яровая

Как не про войну? Генномодифицированная свинья была разработана в биолабораториях Киева и Полтавы

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3
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Ежегодный дым
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Случайный поезд

Разве это первый человек, которому пересадили сердце свиньи?

Если не ошибаюсь, до него был ещё один человек (могу и ошибаться)

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Никита Чикунов

Если я не ошибаюсь, то ты ошибаешься

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2
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Случайный поезд
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Инвестиционный томагавк_два

Пресс f

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Ivar Ragnarsson

Сынку на позитиве, скорее всего получит страховку неплохую батю.

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Shaul Lepler

окончательно хрюкнул

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Sanabek Asset

может на радостях в запой ушёл. и свиное сердце не выдержал.

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Жаль

Мы надеемся, что смерть моего отца для многих станет надеждой на будущее
 Не уверен...

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лала лало

Ля, сейчас столько рус сердец пропадает сами знаете где

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михаил захарович

Он умер потому что был евреем. Вообще, как можно было пересаживать еврею свиное серце..

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groostlan

Еба, ты год молчал чтоб эту хуйню высрать?)) Лол, еблон

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