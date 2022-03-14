Соединительную ткань создают из живых клеток и растительных материалов, которые должны хорошо приживаться в организме человека.

Университет Суонси

Исследователи из Университета Суонси в Уэльсе разрабатывают новаторское лечение для людей, рождённых без частей тела или имеющих шрамы на лице из-за ожогов, травм или рака. Им планируют имплантировать хрящи носа и ушей, напечатанные на 3D-принтере.

Для этого сперва определят идеальные комбинации клеток для выращивания нового хряща, а через уже три-пять лет начнутся клинические испытания реконструкции лица на людях. Всего стоимость исследования оценивается в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Благодаря использованию 3D-принтеров сократится длительность операций и их стоимость. Сейчас восстановление носа и ушей осуществляется путем вырезания частей ребра и введения его под кожу, что может быть болезненным и привести к образованию рубцов.