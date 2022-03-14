Учёные из Уэльса будут печатать на 3D-принтере хрящи носа и ушей Статьи редакции
Соединительную ткань создают из живых клеток и растительных материалов, которые должны хорошо приживаться в организме человека.
Исследователи из Университета Суонси в Уэльсе разрабатывают новаторское лечение для людей, рождённых без частей тела или имеющих шрамы на лице из-за ожогов, травм или рака. Им планируют имплантировать хрящи носа и ушей, напечатанные на 3D-принтере.
Для этого сперва определят идеальные комбинации клеток для выращивания нового хряща, а через уже три-пять лет начнутся клинические испытания реконструкции лица на людях. Всего стоимость исследования оценивается в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Благодаря использованию 3D-принтеров сократится длительность операций и их стоимость. Сейчас восстановление носа и ушей осуществляется путем вырезания частей ребра и введения его под кожу, что может быть болезненным и привести к образованию рубцов.
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«Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга».
"Новости из разных миров" называется. Где-то душат свободу слова, а где-то совершают очередной прорыв в науке.
Найс пизда
Привет, что?
Приятно познакомиться 😂
Взаимно, красотка!
Сука. У меня 3D принтер в Харькове остался, трахался с ним 3 месяца, закончил за неделю до войны. Сука.
Настало время новостей про технологии.
Самая невероятная новость лично для меня. Столкнулся в подростковым возрасте с самопроизвольной перфорацией носовой перегородки которая не сказать что мешает жить, но создает некоторые негативные моменты. Годами ходил по врачам и слышал одно и то же мол ничего не поделаешь живи так. Не ожидал что так быстро придумают решение)) Правда врятли это будет дешево.
Привет всем, кто умеет пользоваться ВПН