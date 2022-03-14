Наука
Софья Сажнева

Учёные из Уэльса будут печатать на 3D-принтере хрящи носа и ушей Статьи редакции

Соединительную ткань создают из живых клеток и растительных материалов, которые должны хорошо приживаться в организме человека.

Университет Суонси

Исследователи из Университета Суонси в Уэльсе разрабатывают новаторское лечение для людей, рождённых без частей тела или имеющих шрамы на лице из-за ожогов, травм или рака. Им планируют имплантировать хрящи носа и ушей, напечатанные на 3D-принтере.

Для этого сперва определят идеальные комбинации клеток для выращивания нового хряща, а через уже три-пять лет начнутся клинические испытания реконструкции лица на людях. Всего стоимость исследования оценивается в 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Благодаря использованию 3D-принтеров сократится длительность операций и их стоимость. Сейчас восстановление носа и ушей осуществляется путем вырезания частей ребра и введения его под кожу, что может быть болезненным и привести к образованию рубцов.

#наука #новости

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Молодежный хот-дог

"Новости из разных миров" называется. Где-то душат свободу слова, а где-то совершают очередной прорыв в науке.

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Привлекательный Женя

Найс пизда

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TOMYMM

Привет, что?

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Ekaterina Stepnova

Приятно познакомиться 😂

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Привлекательный Женя

Взаимно, красотка!

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Сука. У меня 3D принтер в Харькове остался, трахался с ним 3 месяца, закончил за неделю до войны. Сука.

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aliftin

Настало время новостей про технологии.

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nishuoshenmewotingbudong

Самая невероятная новость лично для меня. Столкнулся в подростковым возрасте с самопроизвольной перфорацией носовой перегородки которая не сказать что мешает жить, но создает некоторые негативные моменты. Годами ходил по врачам и слышал одно и то же мол ничего не поделаешь живи так. Не ожидал что так быстро придумают решение)) Правда врятли это будет дешево.

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SEGA20000able

Привет всем, кто умеет пользоваться ВПН

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Вооруженный чайник
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Секретный ингредиент

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Было классно. А будет ещё лучше

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