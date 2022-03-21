ИИ, разрабатывающий лекарства, придумал 40 тысяч вариантов потенциально смертоносного химического оружия Статьи редакции
Этого мало для воплощения оружия в реальность, ведь также нужны специальные знания, оборудование и сырье.
Специалисты из Collaborations Pharmaceuticals, Inc. изучили, как можно использовать ИИ в создании токсичных молекул. Для этого они изменили настройки генератора молекул MegaSyn, который руководствуется предсказаниями модели машинного обучения с целью поиска новых лекарств, и должен отсеивать потенциально токсичные элементы. Учёные просто инвертировали эту логику, направив ИИ на поиск токсичных веществ. Тот менее чем за шесть часов предложил 40 тысяч вариантов потенциального биологического оружия.
ИИ работал с общедоступной базой данных молекул, в основном похожих на лекарства (то есть могут быть поглощены организмом), и анализировал их биологическую активность. Чтобы сузить поиски, исследователи направили модель к таким соединениям, как нервно-паралитическое вещество VX, разработанное в XX веке.
Но ИИ пошёл дальше: в результате он разработал вещества не только на базе VX, но и на базе других известных боевых отравляющих веществ — в том числе на базе «Новичка». Также было разработано много новых молекул, которые потенциально ещё опаснее уже известных.
Однако исследователи успокаивают: для того, чтобы использовать модель во вред всё же требуются определенные специфические знания. Не являясь специалистом в области, даже с таким инструментом как ИИ, на выходе можно получить лишь бесполезный материал.
Кроме того, молекулы ещё надо синтезировать — для этого требуются уже не только знания, но и специальное оборудование, которое не так распространено. Многие элементы этих боевых отравляющих веществ хорошо известны, и за ними ведется наблюдение — не так много компаний их синтезируют. Это является весьма серьёзным препятствием к легкому созданию биологического оружия.
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