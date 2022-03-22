Наука

Финские учёные разработали самообучающийся протез руки, который адаптируется к внешней среде Статьи редакции

Работу протеза обеспечивают алгоритмы, которые «подстраиваются» к возникающим проблемам — например, выделении пота, мешающему передаче сигнала.

Кандидат в докторантуру Университета Аалто Деннис Йенг и его исследовательская группа разработали и протестировали новый тип технологии, обеспечивающий лучшую совместимость между протезом руки и ампутированной областью. Исследование проводилось в сотрудничестве с HUS (Университетская больница Хельсинки) и Имперским колледжем Лондона.

Люди, которым ампутировали верхнюю конечность, могут управлять роботизированным протезом, сокращая оставшиеся мышцы. Протез улавливает электрические сигналы, производимые мышцей, и интерпретирует их с помощью алгоритмов машинного обучения.

Однако такие связи часто очень чувствительны к внешним факторам — передаче, например, может мешать возникающий пот. Для решения этой проблемы учёные предложили различные алгоритмы, способные лучше адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. При этом алгоритмы запускаются автоматически, что и делает протез самообучающимся.

В этой системе пользователь и система учатся друг у друга одновременно. Это имеет потенциальные преимущества в повышении удобства и надежности роботизированных протезов.

Деннис Йенг

#протезы

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8 комментариев
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Бытовой колос

Круто!

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Осторожный клуб

Сахар купил?

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Бытовой колос

Нет

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Уполномоченный жар

А что купил?

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Гордый цвет

так по времени всё равно победил сам чувак без алгоритмов, нет?

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Зоибана Вафля

Главный вопрос, можно-ли мастурбировать рукой незнакомкой?

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Гордый цвет

почему нет?

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Текущий бокал

Российские ученые разработали очередную хуйню для военки, чтобы повысить продажи разработки финских ученых.

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ВTopHuk
1984

Будет новый завет, что война - это мир

Будет новый декрет, что незнание - сила

Будет дверь в кабинет с номером 101

Для кого дважды два остаётся четыре

Louna
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Секретный ингредиент

Как же так вышло то?

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