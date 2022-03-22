Работу протеза обеспечивают алгоритмы, которые «подстраиваются» к возникающим проблемам — например, выделении пота, мешающему передаче сигнала.

Кандидат в докторантуру Университета Аалто Деннис Йенг и его исследовательская группа разработали и протестировали новый тип технологии, обеспечивающий лучшую совместимость между протезом руки и ампутированной областью. Исследование проводилось в сотрудничестве с HUS (Университетская больница Хельсинки) и Имперским колледжем Лондона.

Люди, которым ампутировали верхнюю конечность, могут управлять роботизированным протезом, сокращая оставшиеся мышцы. Протез улавливает электрические сигналы, производимые мышцей, и интерпретирует их с помощью алгоритмов машинного обучения.

Однако такие связи часто очень чувствительны к внешним факторам — передаче, например, может мешать возникающий пот. Для решения этой проблемы учёные предложили различные алгоритмы, способные лучше адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. При этом алгоритмы запускаются автоматически, что и делает протез самообучающимся.

В этой системе пользователь и система учатся друг у друга одновременно. Это имеет потенциальные преимущества в повышении удобства и надежности роботизированных протезов. Деннис Йенг