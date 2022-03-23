Мозговой имплант позволил полностью парализованному пациенту общаться «силой мысли», формируя слова и фразы Статьи редакции
Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.
Группа немецких и швейцарских учёных вживила 34-летнему больному боковым амиотрофическим склерозом (БАС) два микрочипа с игольчатыми электродами, улавливающими нервные сигналы. Мужчина представляет, как его тело двигается, а имплантаты улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала «да/нет».
Специальная компьютерная программа читает вслух буквы алфавита, и человек выбирает нужные, используя силу мысли. Процесс этот медленный — за минуту получается выбрать только одну букву.
Технология, используемая в этом интерфейсе «мозг-компьютер», очень дорогая, поэтому говорить о её повсеместном внедрении пока не приходится. Кроме того, люди, ухаживающие за парализованным, должны обучиться настройке системы и проверке ответов пациента, чтобы человек мог эффективно общаться с помощью мозгового имплантата.
По словам Циммерманна, новое беспроводное устройство может декодировать речь непосредственно из мозга, когда пациент воображает, что говорит. Это поможет значительно упростить и ускорить «диалог» с ним.
Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.
любой постящий эту тупую картинку в сто раз тупее симоньян
но ведь это невозможно!
возможно, вы каждый раз доказываете это своим приемром
кто вы? Ты тут один
любой постящий эту тупую картинку
Ты тут один
Согласен
закрой свой РОТ
Был бы разочарован, если бы не запостили.
Новости цивилизованного мира
Хокинг бы ни одной книги так не написал.
извините
было
Я думаю, Свиноньян многим в голову во время прочтения новости пришла - мы даже пикчи одновременно запостили.
этим можно любоваться бесконечно)
Сорян качество хуйня друг
В россии не приживётся.
Тут читать нечего
ну да, скоро даже бумага закончится
Я про мысли)
ну не у всех 140 млн они отсутствуют, хотя бы ты)
Не нада меня парализовывать только)
ну этим уже занимаются власти
Скрепно заместят берестой
это какой-то дрвений инструмент для пыток на превью?
Очень круто, возможно скоро получится читать мысли.
Процесс этот медленный — за минуту получается выбрать только одну букву
Не попиздеть даже
ну если человек находится в состоянии, когда не может ни говорить, ни писать, тогда очень даже неплохо
Когда уже настанет Human Revolution
амудешники теперь свои поделки в мозг вживляют
перегреется же
Он там ещё TOOL попросил включить.
In the year that followed, he made dozens of sentences at a painstaking rate of about one character per minute: “Goulash soup and sweet pea soup.” “I would like to listen to the album by Tool loud.” “I love my cool son.”