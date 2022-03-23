Наука

Мозговой имплант позволил полностью парализованному пациенту общаться «силой мысли», формируя слова и фразы Статьи редакции

Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.

695 просмотров
Каждый чип имеет площадь всего 3,2 миллиметра, Wyss Center

Группа немецких и швейцарских учёных вживила 34-летнему больному боковым амиотрофическим склерозом (БАС) два микрочипа с игольчатыми электродами, улавливающими нервные сигналы. Мужчина представляет, как его тело двигается, а имплантаты улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала «да/нет».

Специальная компьютерная программа читает вслух буквы алфавита, и человек выбирает нужные, используя силу мысли. Процесс этот медленный — за минуту получается выбрать только одну букву.

Технология, используемая в этом интерфейсе «мозг-компьютер», очень дорогая, поэтому говорить о её повсеместном внедрении пока не приходится. Кроме того, люди, ухаживающие за парализованным, должны обучиться настройке системы и проверке ответов пациента, чтобы человек мог эффективно общаться с помощью мозгового имплантата.

Мы разрабатываем полностью имплантируемое устройство, которое будет проще в настройке и управлении. Сейчас система проходит доклиническую проверку. Мы планируем начать клинические испытания в ближайшем будущем.

Йонас Циммерманн
старший нейробиолог из Центра биологии и нейроинженерии Wyss

По словам Циммерманна, новое беспроводное устройство может декодировать речь непосредственно из мозга, когда пациент воображает, что говорит. Это поможет значительно упростить и ускорить «диалог» с ним.

#биология #новости

18
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
Гладкий ихтиандр
Ответить
30
Развернуть ветку
Неожиданный браслет

любой постящий эту тупую картинку в сто раз тупее симоньян

Ответить
–10
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

но ведь это невозможно!

Ответить
7
Развернуть ветку
Неожиданный браслет

возможно, вы каждый раз доказываете это своим приемром

Ответить
–6
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

кто вы? Ты тут один

Ответить
2
Развернуть ветку
Неожиданный браслет

любой постящий эту тупую картинку

Ответить
–1
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

Ты тут один

Ответить
4
Развернуть ветку
Благородный ГОСТ

Согласен

Ответить
1
Развернуть ветку
Процессуальный американец

закрой свой РОТ

Ответить
0
Развернуть ветку
Vasya Ivasya

Был бы разочарован, если бы не запостили.

Ответить
1
Развернуть ветку
Спортивный кубок

Новости цивилизованного мира

Ответить
4
Развернуть ветку
Неприятный украинец

Хокинг бы ни одной книги так не написал.

Ответить
1
Развернуть ветку
kit

извините

Ответить
0
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

было

Ответить
1
Развернуть ветку
kit

Я думаю, Свиноньян многим в голову во время прочтения новости пришла - мы даже пикчи одновременно запостили.

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander

этим можно любоваться бесконечно)

Ответить
1
Развернуть ветку
Max Mayers

Сорян качество хуйня друг

Ответить
0
Развернуть ветку
Кот Баюн

В россии не приживётся.
Тут читать нечего

Ответить
0
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

ну да, скоро даже бумага закончится

Ответить
0
Развернуть ветку
Кот Баюн

Я про мысли)

Ответить
1
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

ну не у всех 140 млн они отсутствуют, хотя бы ты)

Ответить
0
Развернуть ветку
Кот Баюн

Не нада меня парализовывать только)

Ответить
0
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

ну этим уже занимаются власти

Ответить
0
Развернуть ветку
Paul Filatov

Скрепно заместят берестой

Ответить
0
Развернуть ветку
Неожиданный браслет

это какой-то дрвений инструмент для пыток на превью?

Ответить
0
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

Очень круто, возможно скоро получится читать мысли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Благородный ГОСТ

Процесс этот медленный — за минуту получается выбрать только одну букву
 Не попиздеть даже

Ответить
0
Развернуть ветку
Гладкий ихтиандр

ну если человек находится в состоянии, когда не может ни говорить, ни писать, тогда очень даже неплохо

Ответить
0
Развернуть ветку
Неправильный Слава

Когда уже настанет Human Revolution

Ответить
0
Развернуть ветку
Никого не спас

амудешники теперь свои поделки в мозг вживляют

Ответить
0
Развернуть ветку
Процессуальный американец

перегреется же

Ответить
0
Развернуть ветку
Русский огонь

Он там ещё TOOL попросил включить.

In the year that followed, he made dozens of sentences at a painstaking rate of about one character per minute: “Goulash soup and sweet pea soup.” “I would like to listen to the album by Tool loud.” “I love my cool son.”

TOOL - Schism
“Schism” by ToolListen to Tool: https://Tool.lnk.to/listenYDGet The New Album “Fear Inoculum…
m.youtube.com
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
Офтоп
Секретный ингредиент
Режиссер: Гай Ричи
120
Мнения
чипизадница

Смерть кощеева в игле

55
Технологии
FrozenYogurt
В Мариуполе уничтожен музей ретро компьютеров и игровых приставок
Экскурсия по музею и интервью с основателем Дмитрием Черепановым - 2019 год
Иточник: пост основателя музея Дмитрия "Brain" Черепанова на Facebook 
142
Уголовный Кирилл
103
Рыбий Глаз
202
Офтоп
Петербургский торшер
¯\_(ツ)_/¯
62
Twitter
Русский американец
штейн @lcshtn
красовский вот потратил на яндекс.еду 532 тысячи рублей за полгода, это примерно три годовые зарплаты большинства россиян, налоги которых уходят на то, чтобы антон называл их тупым ленивым быдлом, призывал умирать на путинской войне, а несогласных сажать или топить в мойке
108
Вопросы
PlushRei
Пята колонна добралась до почтовых ящиков?
71
Максим Золотарёв

Это просто дикий колхоз...

Сегодня на работе мне на полном серьëзе сказали, что Ванга предсказала, что Россия будет Великой страной (империей). А еще, что все её предсказания сбылись. Честно - я даже разговаривать об этом не стал. Молча докурил сигарету и ушёл.

114
Интернет
Карта утёкших данных «Яндекс.Еды»: клиенты находят себя, ищут заказы из необычных мест и готовят коллективный иск Статьи редакции

Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

72
Больше статей
null