Два имплантированных микрочипа в моторной коре мозга улавливают мыслительные импульсы и передают их компьютеру.

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Каждый чип имеет площадь всего 3,2 миллиметра, Wyss Center

Группа немецких и швейцарских учёных вживила 34-летнему больному боковым амиотрофическим склерозом (БАС) два микрочипа с игольчатыми электродами, улавливающими нервные сигналы. Мужчина представляет, как его тело двигается, а имплантаты улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала «да/нет».

Специальная компьютерная программа читает вслух буквы алфавита, и человек выбирает нужные, используя силу мысли. Процесс этот медленный — за минуту получается выбрать только одну букву.

Технология, используемая в этом интерфейсе «мозг-компьютер», очень дорогая, поэтому говорить о её повсеместном внедрении пока не приходится. Кроме того, люди, ухаживающие за парализованным, должны обучиться настройке системы и проверке ответов пациента, чтобы человек мог эффективно общаться с помощью мозгового имплантата.

Мы разрабатываем полностью имплантируемое устройство, которое будет проще в настройке и управлении. Сейчас система проходит доклиническую проверку. Мы планируем начать клинические испытания в ближайшем будущем. Йонас Циммерманн старший нейробиолог из Центра биологии и нейроинженерии Wyss