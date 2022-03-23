Наука

В Неаполе учёные создали идеальное тесто для пиццы, которое поднимается без дрожжей Статьи редакции

Итальянские исследователи решили проблему, над которой бьются пекари по всему миру: у многих людей есть аллергия на дрожжи, но без них трудно приготовить хрустящее тесто с характерным вкусом.

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University of Naples Federico II

Специалисты из Неаполитанского университета имени Федерико II разработали новый метод заквашивания теста для пиццы, в основе которого лежит настройка сброса давления при выпекании.

Для этого они поместили воду, муку и соль в горячий автоклав, куда закачали углекислый газ, гелий или воздух: внутреннее давление дошло до десяти атмосфер (примерно в пять раз выше, чем в обычной кухонной скороварке). Затем тесто выпекали при температуре 150 градусов в течение 10 минут — всё это время давление плавно снижалось. Благодаря этому учёные удалось надуть внутри теста пузырьки идеального размера, чтобы сделать его хрустящим, и в то же время мягким.

Вы должны уменьшить давление, пока тесто ещё не успело схватиться. Если вы опоздаете, и тесто затвердеет, — тогда оно треснет. Если сбросить давление слишком рано… тесто разрушится.

Эрнесто Ди Майо
материаловед

В обычном хлебе пузырьки образуются благодаря дрожжам: они ферментируются и выделяют углекислый газ, придавая тесту пенообразную консистенцию. Так после выпекания оно получается лёгким и воздушным.

Итальянские исследователи продолжат свои эксперименты. Пока что они тестировали технологию на небольших кусочках размером с мяч для гольфа — такие помещались в имеющийся у них автоклав. Но после многочисленных неофициальных дегустаций, они решили приобрести автоклав большего размера, чтобы готовить в нём полноразмерные пиццы.

#кулинария #пицца

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3 комментария
я НЕ батон

ТЕПЕРЬ ТО ЗАЖИВЕМ

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Voke

Проебал работу пиццацоло из-за войны, а тут ещё пост про пиццу, на больное(

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aliftin

Окей, они надули тесто, но что делать с начинкой? Как она поведёт себя при таких перепадах давления.

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