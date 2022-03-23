Наука

Биологи научились быстро получать клетки, из которых можно выращивать органы для трансплантации самому себе Статьи редакции

Новая технология позволит выращивать органы для пересадки на основе собственных стволовых клеток пациента.

Инкапсуляция клеток, фото Максима Ткаченко, Getty Images

Исследователи из Пекинского института генома вместе с международной группой учёных из Китая, Бангладеш и Великобритании открыли быстрый и контролируемый способ преобразования стволовых клеток в клетки, соответствующие восьмиклеточному эмбриону.

Клетки на столь ранней стадии развития можно охарактеризовать как «тотипотентные», что означает, что они могут создавать все типы ранних эмбриональных клеток, которые, в свою очередь, создают ткани и органы. Таким образом, они могут быть использованы в трансплантологии, и при этом человек будет донором сам себе.

Полученные учёными клетки также будут полезны в изучении эмбрионального развития человека, помогут в лечении заболеваний, связанных с ранним развитием, и в предотвращении невынашивания беременности.

Эмбриональные клетки тотипотентной восьмиклеточной стадии воссоздают эмбриональное состояние оплодотворенной яйцеклетки всего после трёх делений. Эти клетки могут не только дифференцироваться в плацентарную ткань, но и потенциально развиваться в более зрелые органы, что является хорошей новостью для миллионов пациентов, нуждающихся в трансплантации органов по всему миру.

Авторы исследования

#трансплантация #биология

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5 комментариев
Благородный ГОСТ

Я бы себе член подлиней вырастил. Технология позволяет?

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Просторный Гоша

У тебя и так нормальный

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Благородный ГОСТ

Спасибо

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Спасибо, добрый человек, за нормальные новости

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Silence meat bags!

а в россии уже почти сто лет как не могут население научить вытирать жопу после комментариев в соц сетях

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