Биологи научились быстро получать клетки, из которых можно выращивать органы для трансплантации самому себе Статьи редакции
Новая технология позволит выращивать органы для пересадки на основе собственных стволовых клеток пациента.
Исследователи из Пекинского института генома вместе с международной группой учёных из Китая, Бангладеш и Великобритании открыли быстрый и контролируемый способ преобразования стволовых клеток в клетки, соответствующие восьмиклеточному эмбриону.
Клетки на столь ранней стадии развития можно охарактеризовать как «тотипотентные», что означает, что они могут создавать все типы ранних эмбриональных клеток, которые, в свою очередь, создают ткани и органы. Таким образом, они могут быть использованы в трансплантологии, и при этом человек будет донором сам себе.
Полученные учёными клетки также будут полезны в изучении эмбрионального развития человека, помогут в лечении заболеваний, связанных с ранним развитием, и в предотвращении невынашивания беременности.
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Я бы себе член подлиней вырастил. Технология позволяет?
У тебя и так нормальный
Спасибо
Спасибо, добрый человек, за нормальные новости
а в россии уже почти сто лет как не могут население научить вытирать жопу после комментариев в соц сетях