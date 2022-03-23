Клетки на столь ранней стадии развития можно охарактеризовать как «тотипотентные», что означает, что они могут создавать все типы ранних эмбриональных клеток, которые, в свою очередь, создают ткани и органы. Таким образом, они могут быть использованы в трансплантологии, и при этом человек будет донором сам себе.