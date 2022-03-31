Специальная техника «намазывания» не поможет — выручит только удача.

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Сотрудник Сиднейского университета Род Кросс провёл масштабное исследование с целью выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола, на что обратило внимание издание N+1. Учёные неоднократно проводили подобные опыты, однако практически всегда фокусировались на одной и той же динамике падения.

В своём исследовании Род Кросс рассмотрел все возможные конфигурации падения бутерброда со стола, из которых он в конечном итоге классифицировал четыре основных случая. Среди прочего, физик смоделировал соскальзывание тоста на некоторой скорости, моделируя неосторожное движение рукой, послужившее причиной падения бутерброда:

соскальзывание обычного «бутерброда» с закруглённого края стола;

падение тонкого «бутерброда» со стола с прямыми углами;

соскальзывание утолщённого «бутерброда» со смещённым за край центром тяжести;

падение тонкого «бутерброда» со стола на некоторой скорости.

Для каждого из случаев исследователь сперва вывел и решил динамические уравнения. После он провёл серию экспериментов, в которых записал падения деревянных брусков, имитирующих бутерброды, с применением скоростной съёмки с частотой 300 кадров в секунду. Далее физик использовал утилиту для отслеживания движений, чтобы извлечь положение брусков и проанализировать их.

Опыты в приближённых к реалистичным условиях показали, что феномен бутерброда с маслом подтвердился в большинстве конфигураций. Падая с высоты 0,7 метра бруски разворачивались под углом 34-170 градусов, из-за чего чаще всего падали «маслом вниз».

Физик не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону. Учитывая результаты исследования, вероятно, учёный посчитал, что это лишено смысла.