Физик подтвердил феномен бутерброда с маслом в реалистичных условиях. Избежать падения «маслом вниз» почти нельзя Статьи редакции
Специальная техника «намазывания» не поможет — выручит только удача.
Сотрудник Сиднейского университета Род Кросс провёл масштабное исследование с целью выяснить, как именно бутерброд с маслом падает со стола, на что обратило внимание издание N+1. Учёные неоднократно проводили подобные опыты, однако практически всегда фокусировались на одной и той же динамике падения.
В своём исследовании Род Кросс рассмотрел все возможные конфигурации падения бутерброда со стола, из которых он в конечном итоге классифицировал четыре основных случая. Среди прочего, физик смоделировал соскальзывание тоста на некоторой скорости, моделируя неосторожное движение рукой, послужившее причиной падения бутерброда:
- соскальзывание обычного «бутерброда» с закруглённого края стола;
- падение тонкого «бутерброда» со стола с прямыми углами;
- соскальзывание утолщённого «бутерброда» со смещённым за край центром тяжести;
- падение тонкого «бутерброда» со стола на некоторой скорости.
Для каждого из случаев исследователь сперва вывел и решил динамические уравнения. После он провёл серию экспериментов, в которых записал падения деревянных брусков, имитирующих бутерброды, с применением скоростной съёмки с частотой 300 кадров в секунду. Далее физик использовал утилиту для отслеживания движений, чтобы извлечь положение брусков и проанализировать их.
Опыты в приближённых к реалистичным условиях показали, что феномен бутерброда с маслом подтвердился в большинстве конфигураций. Падая с высоты 0,7 метра бруски разворачивались под углом 34-170 градусов, из-за чего чаще всего падали «маслом вниз».
Физик не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону. Учитывая результаты исследования, вероятно, учёный посчитал, что это лишено смысла.
Важно отметить, что эксперимент Рода Кросса носил не только развлекательный характер. Результаты исследования применимы к бытовой и транспортной безопасности — например, случая падения автомобиля с обрыва.
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Сиднейский, Австралия.
Значит у нас бутеры бы падали маслом вверх
Если у них бутер падал на пол маслом вниз, значит у нас упадёт на потолок маслом вверх.
О, да вы тоже ученый
Прилипали к потолку
И эти люди называют айтишников бездельниками
выручит только удача
Россия только на нее и полагается
Только так
"Физик не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону."
Двумя кусочками хлеба в тостере.
Жду нобелевку.
Корочку надо отрезать С) Хайзенберг, Во все тяжкие
Так вот чем они там занимаются.
Какого года это исследование? Я ещё в детстве про такое исследование читал. Видимо, учёный плохо изучил архивы.
Физик не дал рекомендаций о том, как следует готовить бутерброды, чтобы минимизировать риск падения на обратную сторону.
А в старом исследовании такие рекомендации были даны:
- Есть за высоким столом на стремянке вместо стула. Тогда бутерброд во время падения успеет ещё раз перевернуться.
- В момент соскальзывания бутерброда со стола придать ему рукой дополнительное ускорение, чтобы он не успел перевернуться во время падения.