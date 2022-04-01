Наука

Американские учёные создали биочернила — из них будут печатать донорские ткани Статьи редакции

Исследователи уже сделали тестовый образец — хрящеподобную ткань.

Advanced Materials

Специалисты из Иллинойского университета в Чикаго разработали новый метод производства материалов, способных заменить человеческие ткани — печать из биочернил, сделанных из плотных и похожих на хлопья микрогелей и живых клеток. Благодаря особым свойствам биочернил, из них можно создавать насыщенные клетками биоконструкции, которые способны деформироваться и самостоятельно восстанавливаться.

Структуры с запрограммированными и контролируемыми изменениями формы могут лучше имитировать естественные процессы развития организма. Напечатанные «куски» затем можно сшить с помощью УФ-излучения.

Богатые клетками структуры помогут ученым проводить более точные исследования морфогенеза тканей и достичь больших успехов в тканевой инженерии.

специалисты Иллинойского университета в Чикаго

Исследователи планируют внедрить этот метод в клиническую практику как можно скорее, поскольку сейчас существует острая нехватка донорских тканей и органов.

#биология #новости

348 просмотров
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9 комментариев
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Hfr Olod

Блять, хватит разрабатывать методы продления жизни! Погодите пока мечта всего мира не сбудется!

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Dra

Новости какого-то другого измерения в сравнении с тем, что у нас сейчас творится.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

БОЕВЫЕ БИОЧЕРНИЛА НАТО

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Водный Паша

Боевые биочернила Азова, которыми они наносят своим жертвам нацистские татуировки

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Извините

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Интеллигентный хичхакер

Напечатанные «куски» затем можно сшить с помощью УФ-излучения
 Круто. УФ задействовали

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Владимир Нестеров

Вы ещё не верите в этнически ориентированное биологическое оружие?

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Интеллигентный фитиль
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Gamer Altz

На какую-то хуету деньги тратят. Самое выгодное вложение - в "спецоперацию".

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IvanPidorashkin
Закрытое небо

Уже больше месяца мы требуем от лидеров НАТО и ЕС обеспечить закрытие неба над белгородской областью, но в ответ слышим лишь нелепые отмазки. Что же, теперь вы можете увидеть, к чему привело преступное бездействие т.н. "коллективного запада":

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Здесь Шепелин @ilya_shepelin
Оказалась, широко гуляющий по интернету скан о коррумпированом чиновнике Путине — совершенно реальный.

Мегаполис-экспресс,92 год. Этот скан 15 лет назад журналист Барабанов сделал, но где-то в архивах до сих пор водится и оригинал (картинка 2 — РГБ в Химках).
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Quantum
Мой герой дня ❤️

Пока одни уничтожают, убивают, забирают... Другие спасают, помогают, дают...

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Ilya Klishin @Vorewig
Да блядь. Лучше бы я про биткойны угадал ей-богу
Макс Карр
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1pizdyai
🤷🏼‍♂️

Худ. Adeliadeliadelia

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