Американские учёные создали биочернила — из них будут печатать донорские ткани Статьи редакции
Исследователи уже сделали тестовый образец — хрящеподобную ткань.
Специалисты из Иллинойского университета в Чикаго разработали новый метод производства материалов, способных заменить человеческие ткани — печать из биочернил, сделанных из плотных и похожих на хлопья микрогелей и живых клеток. Благодаря особым свойствам биочернил, из них можно создавать насыщенные клетками биоконструкции, которые способны деформироваться и самостоятельно восстанавливаться.
Структуры с запрограммированными и контролируемыми изменениями формы могут лучше имитировать естественные процессы развития организма. Напечатанные «куски» затем можно сшить с помощью УФ-излучения.
Исследователи планируют внедрить этот метод в клиническую практику как можно скорее, поскольку сейчас существует острая нехватка донорских тканей и органов.
Издание выпустило расследование о здоровье Путина и врачах в его окружении. Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.
Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Блять, хватит разрабатывать методы продления жизни! Погодите пока мечта всего мира не сбудется!
Новости какого-то другого измерения в сравнении с тем, что у нас сейчас творится.
БОЕВЫЕ БИОЧЕРНИЛА НАТО
Боевые биочернила Азова, которыми они наносят своим жертвам нацистские татуировки
Извините
Напечатанные «куски» затем можно сшить с помощью УФ-излучения
Круто. УФ задействовали
Вы ещё не верите в этнически ориентированное биологическое оружие?
На какую-то хуету деньги тратят. Самое выгодное вложение - в "спецоперацию".