Закрытое небо

Уже больше месяца мы требуем от лидеров НАТО и ЕС обеспечить закрытие неба над белгородской областью, но в ответ слышим лишь нелепые отмазки. Что же, теперь вы можете увидеть, к чему привело преступное бездействие т.н. "коллективного запада":