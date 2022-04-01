Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.

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New Scientist

Исследователи из Китайского университета Гонконга создали слизь, которая управляется магнитами. Она обладает вязкоупругими свойствами: то есть иногда ведёт себя как твёрдое тело, а иногда — как жидкость. Благодаря этому свойству слизь может перемещаться внутри кишечника и выполнять там различные задачи — например, извлекать случайно проглоченные предметы.

Слизь сделана из смеси полимера, буры, которая широко используется в чистящих средствах, и частиц неодимового магнита. Такой состав также хорошо проводит электричество и может применяться для соединения электродов между собой.

Однако содержащиеся в веществе магнитные частицы сами по себе токсичны, поэтому исследователи покрыли её слоем кремнезема — основного компонента песка — чтобы сформировать гипотетический защитный слой. Учёные также планируют добавить в состав пигменты или краситель, чтобы сделать слизь, которая имеет непрозрачный коричнево-чёрный оттенок, более красочной.

Магнитный шарик тёмного цвета в соцсетях сравнили с Флаббером, существом из одноимённого научно-фантастического фильма 1997 года, и описали слизь как «магнитную какашку», «удивительную и немного пугающую».