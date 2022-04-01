Наука

Учёные создали «магнитную фекалию», которая может двигаться в пищеварительной системе человека Статьи редакции

Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.

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New Scientist

Исследователи из Китайского университета Гонконга создали слизь, которая управляется магнитами. Она обладает вязкоупругими свойствами: то есть иногда ведёт себя как твёрдое тело, а иногда — как жидкость. Благодаря этому свойству слизь может перемещаться внутри кишечника и выполнять там различные задачи — например, извлекать случайно проглоченные предметы.

Слизь сделана из смеси полимера, буры, которая широко используется в чистящих средствах, и частиц неодимового магнита. Такой состав также хорошо проводит электричество и может применяться для соединения электродов между собой.

Однако содержащиеся в веществе магнитные частицы сами по себе токсичны, поэтому исследователи покрыли её слоем кремнезема — основного компонента песка — чтобы сформировать гипотетический защитный слой. Учёные также планируют добавить в состав пигменты или краситель, чтобы сделать слизь, которая имеет непрозрачный коричнево-чёрный оттенок, более красочной.

Магнитный шарик тёмного цвета в соцсетях сравнили с Флаббером, существом из одноимённого научно-фантастического фильма 1997 года, и описали слизь как «магнитную какашку», «удивительную и немного пугающую».

Флаббер

#новости #исследования

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25 комментариев
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Геологический огонь

Блять, ползающее говно.
У меня новая фобия

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Интеллигентный хичхакер

Бойся белых унитазов, дед

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Непонятный ГОСТ
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aliftin

Да это же gish!

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Интеллигентный фитиль

эх, чуть опередил

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НикакойвойнысУкраиной

Бля, точно ж

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Особенный франт

Офигенная игра была.

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Интеллигентный хичхакер

путешествовать по узким пространствам
 Это описание к серии Рика и Морти?

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aliftin

Тут что-то про самые тёмные разделы onlyfans.

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Интеллигентный хичхакер

Рик и Морти косплей на онлифанс возможен

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Алеша

Веном уже не тот

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Официальная кодировка

Движущаяся магнитная слизь
 наконец-то достойный соперник!

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Зоибана Вафля
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Интеллигентный фитиль

я не ябу

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Митя

есть еще бункерная фекалия

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Fire

Хоть сфера медицины радует в последнее время

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Интеллигентный фитиль
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Пожарный Слава

.

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Yelena Clever

Радикальное средство от запора?

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НикакойвойнысУкраиной

Ждём, когда это используют в сексе

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Alexander Bobylev

Оральном?))

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Интеллигентный фитиль
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SMD 82

скоро новый вирус будет, говномагнитный. ждите. уже согласовано.

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Antony Duke

Звучит жутковато. Оно запрыгнет в задний проход и человек начнет инверсно испражняться.

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Нурсултан Тюлякбаев

НУ СПАСИБО ЗА ШОК КОНТЕНТ ПОД ВЕЧЕР

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