Учёные создали «магнитную фекалию», которая может двигаться в пищеварительной системе человека Статьи редакции
Движущаяся магнитная слизь способна окружать более мелкие объекты, самовосстанавливаться, «очень сильно деформироваться» и путешествовать по узким пространствам.
Исследователи из Китайского университета Гонконга создали слизь, которая управляется магнитами. Она обладает вязкоупругими свойствами: то есть иногда ведёт себя как твёрдое тело, а иногда — как жидкость. Благодаря этому свойству слизь может перемещаться внутри кишечника и выполнять там различные задачи — например, извлекать случайно проглоченные предметы.
Слизь сделана из смеси полимера, буры, которая широко используется в чистящих средствах, и частиц неодимового магнита. Такой состав также хорошо проводит электричество и может применяться для соединения электродов между собой.
Однако содержащиеся в веществе магнитные частицы сами по себе токсичны, поэтому исследователи покрыли её слоем кремнезема — основного компонента песка — чтобы сформировать гипотетический защитный слой. Учёные также планируют добавить в состав пигменты или краситель, чтобы сделать слизь, которая имеет непрозрачный коричнево-чёрный оттенок, более красочной.
Магнитный шарик тёмного цвета в соцсетях сравнили с Флаббером, существом из одноимённого научно-фантастического фильма 1997 года, и описали слизь как «магнитную какашку», «удивительную и немного пугающую».
Это второе происшествие в области, которое на этой неделе привлекло внимание СМИ: до этого произошла серия взрывов.
Издание выпустило расследование о здоровье Путина и врачах в его окружении. Среди них — хирург-онколог Евгений Селиванов, а также лоры и нейрохирурги. Утверждается, что они долгое время сопровождали президента в поездках.
Женщина помахала автомобилю, чтобы тот пропустил ровера.
Блять, ползающее говно.
У меня новая фобия
Бойся белых унитазов, дед
Да это же gish!
эх, чуть опередил
Бля, точно ж
Офигенная игра была.
путешествовать по узким пространствам
Это описание к серии Рика и Морти?
Тут что-то про самые тёмные разделы onlyfans.
Рик и Морти косплей на онлифанс возможен
Веном уже не тот
Движущаяся магнитная слизь
наконец-то достойный соперник!
я не ябу
есть еще бункерная фекалия
Хоть сфера медицины радует в последнее время
.
Радикальное средство от запора?
Ждём, когда это используют в сексе
Оральном?))
скоро новый вирус будет, говномагнитный. ждите. уже согласовано.
Звучит жутковато. Оно запрыгнет в задний проход и человек начнет инверсно испражняться.
НУ СПАСИБО ЗА ШОК КОНТЕНТ ПОД ВЕЧЕР