Наука

Немецкие исследователи научили рыб-зебр и скатов складывать и вычитать числа Статьи редакции

Испытуемые смогли правильно сопоставлять фигуры и получать за это вознаграждение.

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Псевдотрофеус зебра

Учёные из Боннского университета выяснили, что пресноводная рыба Зебра Мбуна и скаты способны прибавлять и вычитать числа в пределах от одного до пяти. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования мозговой активности морских обитателей показывали, что рыбы могут понимать разницу между большими и маленькими числами. Однако оставалось неясным, могут ли они складывать их и вычитать. Немецкие учёные разработали тесты, чтобы это выяснить.

Исследователи сконструировали камеру, в которой был стартовый отсек, экран, на котором высвечивалась первая фигура, зона выбора и экран с двумя фигурами. Изображения были либо жёлтыми, либо синими. Сначала рыбе в течение пяти секунд показывали изображение двух фигур. Затем испытуемый проплывал в следующий отсек и видел два экрана — на одном была одна фигура, а на другом три. Рыбе нужно была сделать выбор между двумя изображениями.

Экспериментальная установка для скатов: 1) стартовый отсек, 2) зона выбора между двумя фигурами, 3) разделитель, 4) дверь с исходной фигурой, 5) зоны выбора второй фигуры, 6) карточки со вторыми фигурами 
Экспериментальная коробка для рыб: 1) стартовый отсек, 2) экспериментальная зона, 3) разделитель, 4) зона принятия решений, 5) фигуры, 6) трубки с вознаграждением, 7) проектор.

Суть была в том, чтобы научить рыб распознавать синий цвет как символ сложения и жёлтый цвет как символ вычитания. Если на первом изображении фигуры были жёлтыми, то рыбы получали лакомство, только если подплывали к экрану с одной фигурой на втором экране — это соответствовало операции вычитания. Если же две фигуры на исходной картинке были синими, то рыбы награждались, подплывая к трём фигурам — это была операция сложения.

Когда рыбы научились ассоциировать жёлтый цвет с вычитанием, а синий – со сложением, учёные начали проверять их способности к счёту. Рыбы-зебры правильно выбрали фигуры при операциях сложения в 82% случаев (синие картинки), при вычитании — в 68% случаев (жёлтые фигуры). Скаты оказались более способны к математике: они успешно прибавляли в 96% случаев, а правильно вычитали в 90%.

В эксперименте участвовало восемь рыб и восемь скатов. Учёные отметили, что испытуемые не просто запоминали фигуры и их последовательности, а именно понимали, как действовать, чтобы получить вознаграждение. По мнению исследователей, этот эксперимент стал ещё одним в цепочке доказательств того, что знания о когнитивных способностях рыб нужно пересмотреть.

#новости #эксперименты #рыбы #животные

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5 комментариев
Соленный Бриз

Набиулинной в штат

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Клаус Шульце

Цихлиды умные, как собаки. Узнают тех, кто их кормит.

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Ван Ваныч Иванов

А при показе рыбкам двух цветов одновременно 🇺🇦 рыбки научились выкрикивать СУГС

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Водный Паша

Превратите кто-нибудь эту даму в рыбку, чтобы говорить перестала

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Редкий Натр

как-то так:

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